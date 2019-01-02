雲林一日遊新玩法　落羽松林、粉紅小橋、玫瑰莊園一次網羅

點評：煙霧迷漫的彩虹小橋超級美！

▲由高空鳥瞰落雨松整齊的排列

記者簡仲豪／綜合報導（圖／小腹婆大世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許多人在談論雲林旅遊時，必定會提及以咖啡聞名的古坑，但其實近年來雲林有越來越多熱門打卡拍拍照的景點，吸引大批年輕觀光客前往，今天部落客「小腹婆大世界」在社團「旅遊超爽的！」分享以雲林「九芎村落羽松林」為主的一日遊行程，其中粉色系調的公主城堡超浪漫！

▲由於季節轉換所以呈現不同的美感

首先第一站深入美到爆炸的「九芎村落羽松森林」，從高空鳥瞰一整片火紅色的落羽松林，主要分為綠黃紅三個色系，由於季節轉換的問題，現在的落羽松林可以明顯看到漸層色的美感，尤其早晨來到這裡，太陽緩緩升起時微光照入森林裡，超級浪漫！

九芎村落羽松森林

地點：雲林縣林內鄉由台三線沿著乾溪堤防走約2公里抵達。

第二站來到有可愛小兔子的「斗六塔吉特千層蛋糕大使館」，裡頭不僅有販賣千層蛋糕，還有ＤＩＹ的體驗區，體驗親手做蛋糕的樂趣，非常適合年帶小朋友到這裡一起動手ＤＩＹ。

▲外頭上方有一隻店家吉祥物兔兔

▲店內裝潢都很精緻

塔吉特千層蛋糕大使館

地址：雲林縣斗六市工業路118號

營業時間：09:00~19:00周一公休

電話：05-5574516

第三站到達新改版的美麗彩虹步道，「珍粉紅城堡」，園區裡有浪漫迷霧森林彩虹橋以及粉紅色的浪漫小教堂，宛如來到荷蘭，園區還有免費提供花綴飾拍照！其中有一個全白色的鋼琴擺設在湖泊旁，是熱門的拍照景點！

▲全新改版後的珍粉紅城堡

▲純白色的鋼琴在湖泊旁看起來超浪漫

珍粉紅城堡

地址：雲林縣古坑鄉湳仔路50號

營業時間：10:00-19:00（二三公休）

訂房電話：05-5829520

最後帶大家到一年四季都綻放的浪漫玫瑰莊園，「蘿莎玫瑰莊園」，園內有超過兩百種美麗的玫瑰花，體型從比指甲小的到比臉大的都有！其中不能錯過的隱藏版餐車美食，「古巴三明治」，現點現做，是店內的超人氣餐點！

▲外觀就像童話故事一樣

▲餐廳內的桌椅有回到小學的感覺

NICE 蘿莎玫瑰山莊

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口46-10號

電話：0800 800 193

營業時間：8:00 – 17:00