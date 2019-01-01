新北安和國際觀光夜市搶先開箱！每周營業3天　過年不休息

點評：好想去啊!

▲新店的安和國際觀光夜市新開幕。（圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導 圖／靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食提供

夜市文化可以說是台灣的特色之一，而在新北市有新的夜市開幕了！抓住2018年的尾巴，新店的安和國際觀光夜市在29號開幕，位於新店安坑的安和路上，距離中永和也只有一小段距離，讓大家肚子餓的時候又多了更多選擇了。

▲夜市內的海鮮燒烤攤位。

安和觀光夜市的前身其實是天天夜市，但收攤後改為停車場，而現在又為當地掀起一股夜市熱潮。安和國際觀光夜市和樹林的興仁花園夜市都是在同一個興仁其團旗下。

▲夜市才剛開幕不久就已經人擠人。

來到夜市不能錯過的就是美食了，夜市常見的豬血糕、魚蛋、牛排、炸魷魚這裡都沒少，而且還有專賣燒烤海鮮的特色攤位，走一圈下來真的可以飽餐一頓。

▲常見的台灣小吃當然不能少。

吃飽飯之後玩樂也不能少！夜市裡面也有許多遊戲攤位，套圈圈、撈金魚等傳統的夜市遊戲這邊也能玩到，特別的是這邊還多了如遊樂園般的遊樂設施，有旋轉木馬、海盜船、小火車甚至還有地震體驗等，設施超多宛如小型遊樂場！但要注意的是，想玩遊樂設施必須先買套票，一張票300塊，可以玩5次設施，也是個讓小孩放電的好地方。

▲夜市內還有海盜船等遊樂設施。

▲大型扭蛋機。

面對冬天多與的天氣，夜市大多區域都有遮雨棚，下雨天來逛也不會怕淋濕，每週三、五、六、日營業，即將到來的春節假期從初一到初六都不休息，一旁也有收費停車場，停車也不是問題，還不知道晚上要去哪裡嗎？不妨來安和國際觀光夜市嘗鮮一下。



安和觀光夜市

地址：新北市新店區安和路二段135號

TEL:0976 111333

營業時間:每週三、五、六、日 17:00-00:00