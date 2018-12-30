招財貓、整隻烤雞還有龍貓造型！全台7間必吃特色雞蛋糕

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現在雞蛋糕早已脫離傳統，從原本橢圓造型，變身各種特殊造型的雞蛋糕，口味也越來越多元化。《ETtoday旅遊雲》特搜全台7間特色造型雞蛋糕，有恐龍、龍貓、烤雞等造型，視覺與味覺兼具，趣味十足。

▲士林夜市咬一口脆皮雞蛋糕，龍貓雞蛋糕。（圖／IG@yen.food.life提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

台北 龍貓雞蛋糕

位在台北士林夜市巷弄也有一家「龍貓雞蛋糕」成為話題，勾起許多人的童年回憶！不僅造型可愛，用料還十分紮實，標榜不加水、完全以牛奶做成，而抹茶、巧克力、牛奶口味的蛋糕體，分別選用日本小山圓抹茶粉、法芙娜巧克力、法國藍絲可製作；除了濃濃的蛋香味，內餡還可以自行選擇紅豆、牛奶卡士達、麻糬、巧克力卡士達、花生醬等口味。每份50元到55元，依雞蛋糕大小、口味一份4到7顆不等。

▲花果好日煉乳玫瑰雞蛋糕。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

桃園 煉乳玫瑰雞蛋糕

桃園中原夜市有全台第一家「煉乳玫瑰雞蛋糕」，現點現做的雞蛋糕裡頭加進食用玫瑰花瓣，出爐後再淋上煉乳，外酥內軟，口感偏紮實，仔細咀嚼能感受淡淡的玫瑰香氣，被網友稱作雞蛋糕界的網美。

▲烤雞蛋糕，烤雞造型的雞蛋糕超療癒。（圖／Nini and Blue）

台中 野士麥德烤雞蛋糕

要在一級戰區台中逢甲夜市生存，果然要有兩把刷子才行！野士麥德烤雞蛋糕推出充滿創意的「烤雞蛋糕」，是整隻剛出爐的烤全雞造型，50元銅板就能一次買到5隻烤雞，口味有脆皮原味、抹茶、黑苦甜可可、芝士，用竹籤串起來更有趣，討喜的造型常常吸引大批排隊人潮！

▲台中惠蓀咖啡大佛雞蛋糕。（圖／飛天璇提供）

台中 大佛雞蛋糕

由惠蓀咖啡推出的大佛雞蛋糕，可愛的大佛臉還配上6種沾醬，包括爆米花、棉花糖、抹茶、巧克力和焦糖等，讓每一口搭配不同沾醬都能吃出不同風味，創意吃法也成為IG打卡洗版亮點。

▲蛋黃哥脆皮雞蛋糕。（圖／愛比妞提供）

台南 招財貓雞蛋糕

台南國華街美食吃不完，蛋黃哥脆皮雞蛋糕就推出超可愛的招財貓雞蛋糕，手上還拿著福、財等可愛金幣，所有雞蛋糕都現點現烤，還有4種口味可以選擇，可愛貓臉融化貓奴的心

▲高雄小任性雞蛋糕，全台唯一兔子造型雞蛋糕。（圖／IG@howeat219提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

高雄 兔子雞蛋糕

小任性雞蛋糕是一台粉色的腳踏車攤車，目前僅在高雄出沒，主打立體兔兔造型雞蛋糕，一份5顆，價格依口味不同35-45元。老闆娘在五、六年前從朋友手中接手領養兔子，從此被擄獲成為兔奴，連創業都以自家兔子為LOGO，不想與人做相同的東西，於是便以自家兔子「接接」的樣子做模板，做出獨一無二的兔子雞蛋糕。

▲花蓮恐龍食代雞蛋糕。（圖／周花花提供）

花蓮 恐龍雞蛋糕

侏羅紀恐龍迷一定會愛上！花蓮舊鐵道旁有間小攤販《恐龍食代Dino style》，專賣恐龍造型的法式脆皮雞蛋糕，有6種口味：原味、起司、鮪魚玉米、蜂蜜尬麻糬、黑糖麻糬、紅豆煉乳，不定期還會推出新口味，除了原味一份3個35元，其餘包餡的都是一份50元，可以任選三種口味綜合，好吃又好拍。