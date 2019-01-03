台北單人海陸涮涮鍋只要270元　飲料、日式冰品吃到飽

文、圖／Wisely

今年冬天雖然不太冷，但是吃火鍋的興緻依然不減～常光顧的《大初 Shabu Shabu》推出了【商業午餐單人涮涮鍋NT270】，內容有基本昆布鍋底、菜盤與肉品之外，還增加海鮮項目；並且汽水飲料與明治冰淇淋，依然是吃到飽提供，真的是相當地划算！

《大初 Shabu Shabu》甫開幕我就用餐至現今，是這家店的忠實顧客粉絲，店家本身位於捷運國父紀念館站2號出口旁，是個交通很方便之所，而且相鄰信義商圈也近，看台北101夜景也很棒！

現今，還推出打卡按讚拍照分享送餐點的活動（不適用商業午餐），可讓用餐內容更豐富相當划算。

午間用餐時段為12:00-15:00，每人限時90分鐘，近期因為推出這個超值方案生意還不錯；所以如果怕沒座位，建議先去電預約比較好，單人用餐也沒有問題！我和朋友用餐吃到三點鐘左右，因為下午有午休，所以大概吃到兩點半左右，店家就在收拾了，所以建議用餐時間也別太晚到喲～

相較一般火鍋店，提供的飲料冰品算是滿大方的，無限暢飲隨意取用真的很划算，而且都是知名品牌但有時晚到就被吃光光啦！醬料內容也很完整，並且還有「祖傳肉燥」可搭配白飯或麵食來吃，自取不另加價喲…

以上就是商業午餐的全貌，費用為NT270加一成，鍋底可加價選擇不同口味！

除了適合海鮮的昆布鍋底之外，他們的麻辣鍋底也很不錯，本身有點像是麻辣燙的清油口味，裡頭有幾塊豆腐和鴨血，放點蔬菜搭配湯頭品嚐，味道也很不賴～

菜盤內容豐富完整，食材會依時令做些調整；肉品有雪花牛與黑毛豬可挑選，都是略厚的鮮甜口感；海鮮項目有四種，除了鮮蝦、魚片與蛤蜊之外，還有手工花枝丸。副食有白飯、王子麵與冬粉三項，沒有烏龍麵略有點可惜，不過肉燥飯很好吃！XD

當日和朋友聚餐有另外加點了其它的肉品，搭配商業午餐其實是相當地划算呢！《大初 Shabu Shabu》沒有特別浮誇的裝飾風格，但是給人很真材實料的內容，而且湯頭與肉品水準都保持的很好，女店長的態度也優，有任何問題處理反應都很快。

之前也和朋友們來嚐過他們的【雙人餐大挑戰50Oz】，以及近期新推出的【雙人蝦哈啦】，也是相當受到好評。而個人近期的最愛，是他們家的『鮮嫩蛤蜊雞腿』與『美國安格斯黑牛』，讓愛吃肉補充蛋白質的我，滿意到不行呢！最近天冷～快找時間去品嚐吧！！

大初 Shabu Shabu涮涮鍋

地址：台北市大安區光復南路308巷22號

電話：02-2771-5466

時間：12:00-15:00，17:30-23:00