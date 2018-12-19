台北無敵水餃菜色超驚艷　必吃搶鍋麵、限定蒜味雞

點評：口水已經先流滿地

文、圖／Wisely

老闆娘是我以前的媒體同業，在離開原單位職場後，協助夫家在相鄰捷運永春站4號出口旁虎林街裡的《無敵水餃》工作幫忙。而這家店算是近年來人氣高漲的美食餐廳，除了擁有多項的水餃與套餐料理之外，現今還推出了精緻合菜與預約功夫菜，讓來客可以選擇吃飽或吃巧…除了味道口感一流的水餃之外，他們使用炭火銅鍋的的酸菜白肉鍋，內容豐富湯頭佳的搶鍋麵，以及料好實在可二吃熬粥的蒜味原味雞，也是一絕呢！！

當天相約聚餐的時間為晚上七點鐘，不過當日有事我六點多還在板橋，所以騎機車趕過去也差不多要一個小時，所以部份合菜菜餚未能嚐到，真的很可惜～QQ老闆娘原本任職紙媒報業擔任消費線的記者，她的出身也養出了品鑑美食的能力，所以自家的料理除了盡心盡力去協助之外，也推陳出新地做了不少的改良！

餐點內容選項方式很多元，可以單點水餃湯麵搭配小菜來吃之外，也可以選擇較划算的套餐內容，平均消費大約在NT150左右，差不多是在地的用餐水準價格。另外，還有多人共餐的選項，可依人數和預算做選擇，在地下室還有可容納20人的包廂，而且能依喜好做客製化的菜單規劃！

一開始，先嚐到的是清爽開胃的【洛神山藥沙拉】，還有採用可樂果入菜的【麻辣皮蛋】；之後的【蒜苗香腸】與【蕃茄炒菠菜】也是令人食指大動！其特色在於，多是一般的家菜菜餚，但是在配料與調味上有增添不同的元素做組合，讓視覺與味覺皆有不同的層次提升，真的滿有創意的。

天冷就是要吃火鍋，而自家的【酸菜白肉鍋】採用懷舊的炭火銅鍋煮食，裡頭有自製酸酸菜、鴨血、木耳、芋頭丸、凍豆腐、粉絲與時令青菜；可搭配手切帶皮白肉和酥脆蔥油餅一起品嚐…其特色在於湯頭較為清爽，微酸但是帶些甘甜滋味，可單點蛤蜊鮮蝦提升風味；而薄嫩細滑略有點油脂的白肉片，在涮煮過後沾著腐乳醬，味道更加好吃可口。

另外，為了照顧單人饕客，在分店『無敵搶鍋麵』裡，也推出同樣炭燒銅鍋的【酸菜白肉鍋單人鍋NT350】，在晚上與周六限定販售，讓一個人用餐也能大快朵頤！

好料的【搶鍋麵】頗受到好評，其口碑聲勢不輸給自家水餃，所以後來又開了一家麵食館提供給愛好者平價品嚐。其鹹香湯頭濃郁充滿多項食材融合的風味，再搭配一個香煎荷包蛋，以及彈牙好吃的麵條，在大口品嚐後有相當地滿足感！

店家的【水餃】有提供冷凍配送外帶的服務，內容有高麗菜豬肉、韮菜鮮豬肉、菜脯鮮豬肉、玉米鮮豬肉（20顆／NT140）；及韮黃大蝦仁（20顆／NT200）與內含多項食材於一身的彩色素食美人餃（20顆／NT200），宅配費用依數量計算。

一般水餃大約可分為軟綿、紮實與Q彈三種，而《無敵水餃》屬於台式風格以高筋麵粉製作的紮實口味，個頭較飽滿能塞入許多的饀料在裡頭。當天嚐的【五福水餃】都很好吃，選用的蝦仁鮮甜有彈性，而菜肉饀則走清淡風格，重口味者可沾自家的蒜辣醬油，不過我認為單獨品嚐其實就很美味好吃！

另外，以油炸方式料理的【無敵黃金餃】也很好吃！相較一般會將吃不完的水餃以油煎做成像煎餃鍋貼的方式料理，他們的黃金餃沒有裹粉先煮後炸，而這也全賴紮實的餃皮讓內饀能包覆其中，保留原本鮮甜的湯汁口感，而酥脆的麵衣也呈現不同的特色效果風味。

最後一道是需2天前預約的加碼菜【蒜味原味雞 NT1200】，還可以加價NT300二吃熬粥。本身採肉較碩大具彈的優質肉雞，在肚裡塞入蒜頭和薑片等等，以慢火燉煮3小時左右去烹煮，讓味道完全融合在一起；其入口即化的雞肉，以及鮮香甘甜的湯頭，讓人一口就暖胃在心，而且淡淡油光的雞湯充滿著全雞的精華在裡頭！

無敵水餃

地址：台北市信義區虎林街164巷3號

電話：02 2725 2515

時間：11:30-14:00，17:30-21:00，週日公休