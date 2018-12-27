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台北泰式私廚風餐酒館　必點打拋豬蛋餅、蝦醬空心菜

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

點評：下班跟朋友約去吃吃看～順便小酌一下～
ETtoday餓勢力

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

文、圖／Wisely

這家《Khun thai bistro》位於連接中山北路二段與林森北路的巷弄內，本身為低調具有私廚特色且可提供包場的泰式餐酒館，色彩鮮明而且氣氛極佳！但比較特別的，就是在午間用餐時段，有提供泰式餐盒便當的販售，像是泰式牛肉醬飯、綠咖哩雞肉飯與泰北打拋豬肉飯等等，都是很不錯的選擇。

而店家主打私廚口味的泰式披薩與蛋餅，頗受到許多饕客的好評，而必嚐的椒麻雞、月亮蝦餅與椰香咖哩肉等，在這裡也可以品嚐得到，搭配風味調酒，也吸引不少女性朋友們前往！

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

色彩鮮明的紫金色招牌，很難不吸引路過人們的目光！本身圖案字體設計，可以看的出來具有泰國在地主題風情，讓人會很好奇也想入內品嚐他們的料理手藝。

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

由於現今是新開幕期間，所以打卡按讚的話，還有贈送甜點的優惠…而餐點的內容選項很多，在牆面黑板上有著推薦的手寫菜單，每道菜餚平圴大約NT200~300左右，單人消費約在NT500上下，算是還滿合理的價位！

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

內部的環境空間大致分成兩個區塊，前方是一般餐廳式的長腳桌椅和吧台空間，而後方則是沙發椅的包廂環境。《Khun thai bistro》有提供場地出租與私廚酒聚的服務，若有相關的需求，可以和店家洽談合作…

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

中央走道為酒瓶的陳列櫃，整齊的排列配上投射的燈光，看起來格外地有氣氛，個人覺得很適合當做拍照的網美打卡牆使用，手持漸層的調酒，感覺更有Fu！

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

後方的包廂區採沙發桌椅，大約可容納8~10人左右，在裡頭還附設個電視可以觀看；若想要聚餐活動或是多人慶生，不想被他人打擾，這裡是個很不錯的選擇。

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

飲料一向都是餐酒館的主力重點之一，而《Khun thai bistro》除了軟式飲品之外，其它像是紅白酒與威士忌等也有提供，而必點的泰式奶茶也是使用來自泰國手標茶；其它像是現打果汁或是以泰文取名的調酒，如塔提米、紫哈努曼與布莎拉卡等，都是店家相當推薦且頗受女性喜愛的色彩調酒！像「塔提米」就是洛神花添加梅酒與少許的伏特加，而「紫哈努曼」則是以蝶豆花為基底調出的迷人漸層色，「布莎拉卡」就是泰奶添加伏特加偏成人口味。註：喝酒不開車，安全有保障

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

使用舒肥雞肉的「雞肉沙拉」味道軟嫩，搭配青蔬、玉米與小蕃茄，看起來色彩繽紛十分吸睛；味道上，採泰式偏辣的口味，嚐起來甜中帶點刺激的香辣。

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

以芹菜、鮮蝦、淡菜與紅洋蔥等食材製作的「海鮮沙拉」同樣是道清爽開胃菜，本身也具偏辣的特色但是微酸的滋味更加迷人，配上彈牙的鮮蝦與淡菜更豐富。

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

家常味「蝦醬空心菜」是必點美味之一，嚐起來細緻爽口，味道不會覺得過鹹或無味，微辣的滋味還滿好吃的，是道會想讓人點飯好好扒一大口的菜餚！

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

口感佳的「炸牛肋」，是將條狀帶筋膜的牛筋條，先去處理保留最佳的品質之後，再經醃漬油炸後可和生菜、洋蔥與小蕃茄搭配品嚐，讓肉香與青蔬巧妙的融合。

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

必點的「月亮蝦餅」是頗受大眾歡迎的菜餚，薄脆的餅皮裡有柔軟的內饀，其特色在於甜如蜜的沾醬，讓原本簡單香酥的蝦餅，更增添多樣的滋味，眾人都喜歡。

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

具代表性的甜點「西米露」本身帶有淡淡的椰奶香氣，而裡頭晶瑩透亮的西谷米呈現粉紅色的模樣，搭配一片綠薄荷看起來頗為亮眼，味道上也是香甜可口好吃。

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

招牌菜「打拋豬蛋餅」是店家最受好評且回點率相當高的一道菜餚，與坊間的蛋餅有所不同之處，在於裡頭使用的內饀為鹹香富口感的打拋豬肉，還以自製帶口感的蛋餅皮包覆，搭配薯條與青蔬一起吃，內容十分地豐富，是道好吃的下酒菜。

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

我個人很喜歡的「紅咖哩雞披薩」，也是道極具特色的泰式創意菜！其特點在於披薩餅皮上加入了雞丁、切片小蕃茄和一層紅咖哩醬，在炙烤後灑上紅辣椒絲增色，也提升了風味。在甫上桌熱呼呼時品嚐，那濃郁的起司與泰式香辣做結合，真是讓人一嚐就愛上，再怎麼吃都不會覺得膩呢！！

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

香濃的「綠咖哩雞肉」本身帶有厚重的香氣，裡頭的切丁雞腿肉十分地滑口，配上黃瓜片、小蕃茄與香芧等搭佐調味，具有讓人搯一匙就能嗑一大口飯的威能。

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

泰國家常甜點的「香蕉煎餅」是必嚐的小吃，而且搭配糖霜粉與巧克力醬搭佐，立刻擄獲了喜歡吃甜食的朋友們，而且上頭刀叉的圖案設計，看起來也十分逗趣。

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

酥炸美味的「椒麻雞」味道一絕，而且也是必點的下酒好菜！其酥脆的麵衣包裹著軟嫩多汁的雞肉，嚐起來十分鮮甜可口，並且還帶有微酸的香氣，搭配生洋蔥、黃瓜片與小蕃茄一起吃，讓人會有吃不停的衝動，並且看起來也十分地吸引人～

▲▼台北市中山區Khun thai bistro。（圖／Wisely提供）

嚐完《Khun thai bistro》的料理之後，和朋友的話閘子就情不自禁地打開且聊個不停！重點是，店家的色餚口味，除了保留泰國菜主要特色之外，另外還加入了台灣人喜好的元素，兩相結合成為不同變化的創意料理。而且，店家的服務態度也很好，讓人在此用餐的感覺很輕鬆，是想常光顧的店家…^^

Khun thai bistro
地址：台北市中山區中山北路二段59巷13號
電話：02 2567 4598
時間：週一至週五11：30－23：00，週六18：00－01：00，週日公休

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。 
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關鍵字： Wisely Khun thai bistro 餐酒館 泰式料理 台北市美食 達人美食 美食情報

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