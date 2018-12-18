台北平價米其林「實習生餐廳」　法式料理融合台日韓創意

點評：94要讓自己爽爽吃

文、圖／Wisely

近期全新開幕的法式料理《STAGIAIRE實習生餐廳》，位於台北敦化SOGO巷弄裡，其主打輕鬆慵懶的用餐空間，以及平價美味的米其林星級美食，再加上年輕雙主廚與複合店的創意料理專門店定位，並且融合台日韓等亞洲元素於法式餐點內，令人有耳目一新的感受。並且，接下來的耶誕佳節將至，也聘請韓籍甜點主廚，相互合作製作令人期待的限定法式耶誕餐點喲！

這家《STAGIAIRE實習生餐廳》本身位於鬧中取靜的敦南商圈裡，本身採用雙門面的外觀設計，延請紅點設計獎的李中霖先生創造前衛餐飲空間，營造不同於其它法式餐廳的用餐氛圍；若有包場需求，也可以連繫做相關的合作使用。

相鄰連通的『Café C’est La Vie』是家小型木板拼接的馬賽克視覺咖啡店，其特色在於可享受落地的自然光與撲鼻的咖啡香，想來杯輕鬆下午茶的朋友，可以品嚐美味甜點與義式咖啡。甜點內容也是出自實習生餐廳主廚之手，像法式香草千層、蒙布朗等都很推薦；而咖啡豆也是選用世界比賽御用的黑鷹咖啡機，與專業烘豆師調配的非洲咖啡豆，價格很平實約NT35-150左右，很符合各消費族群的喜好需求！

用餐的空間設計以法菜特色為主軸，結合空間、裝置、劇場式氛圍三大要素，選用的法國壁紙、家具與裝置皆出自名家之作，並且在壁面與天花板上施作特殊塗層，還選用了法國鬼才Philippe Starck設計的椅子，讓金色物件展示現代的質感。

《STAGIAIRE實習生餐廳》的美味料理是由學自舊金山、倫敦米其林三星餐廳的Owen主廚，與曾任亞都麗緻巴黎廳副主廚的傅昭蓉攜手打造。現今推出周末假日午餐(NT680-1380)、下午茶(NT520-980)、晚餐套餐(NT1380-2180)三款，以滿足各時段的用餐需求，並且每年會有三次的全新菜餚推出，鎖定喜愛法式美食的饕客族群。

開幕當天，除了美味的法式佳餚之外，多樣結合在地食材元素的法式甜點也相當地吸睛！當中最值得一提的下午茶部份，共推出了3種套餐與多達15種的甜點鹹食，像是使用艾許奶油的法式香草千層、有別傳統口味加入萊姆酒與伯爵茶香味的蒙布朗與小山園茶粉的抺茶聖多諾黑泡芙塔等等，這些都是來店必嚐的甜點佳餚！

當日入座先點了杯我很喜歡的早餐茶，搭配自家製作可續點的麵包品嚐；這份麵包使用的是自己所養的酵母麵糰，搭配南部稻米製作的稻香奶油並添加鹽之花在裡頭，品嚐起來口感十足而且帶著迷人的香氣層次。

取用局部鴨肝添加波特酒去低溫烹調的焦糖葡萄鴨肝，看起來十分精巧可愛！本身以圓柱狀 Torchon 的外觀，加入榛果與胡桃等等食材，讓搭配的鴨肝與焦糖具有多項的層次，並且味道鹹香帶甜，讓一口吃下的我，感到相當地開胃！

結合日式意涵的法式湯點採用【北海道鮮貝‧白昆布漬NT350】為主要元素，配合服務生現場淋上的熬煮北海道昆布清湯，讓上層的白昆布漬與底層的干貝丁相互融合，其滋味帶著一絲的歐當歸香氣，嚐起來微微醋漬杏鮑菇，給人印象相當深刻。

讓我印象深刻的還有這道【鮭魚花薇琪濃湯NT480】，本身以蒜苗馬鈴薯泥為基底，加入了香濃奶沫和茴香鮭魚點綴；實際品嚐時，可以感受到艾碧斯調酒的香味，微溫卻稠密的口感，看起來十分地吸睛～這是我個人最喜歡且大力推薦的一道菜餚！！^^

亮眼吸睛的【溏心蛋黃‧牛肉塔塔NT350】是很有趣的組合！本身以低溫烹調的蛋糕加入西芹葉與香菇粉做點綴，配上Fillo脆片混入炭烤牛菲力切丁，並加入煙燻美奶滋、酸豆和酸黃瓜做調味，讓脆甜濃郁帶著細緻香滑的多重組合，爆發在嘴裡擴散開來。

選用台灣本土雞胸肉部位的【雞胸‧洋蔥三次方‧紅酒醬汁NT680】，是道非常費工而且口味獨特的主菜！先以低溫烹調的雞胸肉，將其外皮香煎至金黃色，然後再以三種方式去料理洋蔥（洋蔥蔥泥、醋製珍珠洋蔥、洋蔥脆片），配合長時間熬煮的紅酒醬汁，令軟綿帶著甜味的雞胸肉，可嚐到更多樣變化的美妙滋味。

最後品嚐的，是結尾之作【法式香草千層＋原味聖多泡芙塔／NT180 + NT220】，而這也是下午茶的招牌菜！千層酥本身以高級法國艾許奶油製作，搭配千草卡士達做調味，是道非常經典的法式甜點；而原味聖多泡芙塔，則是以外層脆甜的糖衣泡芙配上輕滑的奶油組合而成。加上盤面圍繞的焦糖碎，讓品嚐到最後仍帶著意猶未盡的感動在其中。整體用餐後，令我感覺《STAGIAIRE實習生餐廳》雖然新手闖江湖的心態自居，但是調味的手法卻相當地多變老練；不管是餐點的食材組合，抑或是裝飾搭配等等，都極富變化與層次，讓人覺得不得不刮目相看這兩位年輕主廚的料理功力！

STAGIAIRE實習生餐廳

地址：台北市大安區敦化南路一段236巷16號

電話：02 8771 9786

時間：12:00-22:00，下午茶14:00-17:00

