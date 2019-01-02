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礁溪超人氣平價早午餐　必點「起司牛肉煎餅」有驚喜！

Wisely拍拍照寫寫字 Wisely

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男， 喜歡在平凡..

點評：起司牛肉煎餅配料看起來也太豐富啦
ETtoday餓勢力

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

文、圖／Wisely

天氣一轉冷最想做的事就是回宜蘭礁溪老家去泡溫泉，而住家附近的這間《喜拉朵早午餐》是在地知名的平價美食，本身其實就是供應一般類似台式早午餐。但因為料好實在又便宜，再加上距離湯圍溝也不會遠，所以吸引不少在地人與泡湯客去用餐，只不過假日人多到不行，若該時前往可能得有久候的心理準備！

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

造訪日是平時上午，當天先回德陽路的礁溪家泡湯，然後再和媽媽相偕去用餐。

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

在找好座位點餐前，還看到一隻貓咪在我的腳邊摩蹭，感覺很親人呢！

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

店家將三間合併在一起，除了騎樓的戶外座之外還有廚房與室內座，色彩很鮮豔搶眼。

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

個人很喜歡這家早午餐店的氛圍，除了乾淨舒適之外，牆上的掛畫也很可愛活潑，所以也頗受青少年與親子族群的喜愛。

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

用餐的方式採半自助式，在找好座位後，於門口拿好兩種顏色的菜單點餐，付款領取發票和明細後，就可以等店家上菜了！飲水和餐具等都是自取，其它像調味料等也是統一集中取用。

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

兩種顏色菜單內容有些不同，平均消費大約每人在NT50~100左右，真的很便宜。

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

當天選擇了「歐蕾鮮奶茶NT35」與「玉米蔬菜濃湯NT25」來喝，兩者的CP值超高，而且味道都很不錯；味道香濃而且嚐的出實料，是搭配餐點的最佳選擇！

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

這份「薑燒豬肉喜拉堡NT40」裡頭主要有煎蛋、生菜、起司片與薑燒豬肉片；就價格份量而言算OK，麵包有烘烤過還不錯，比較可惜是調味醬略陽春了些。

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

招牌料理之一的「金塊蘿蔔糕NT50」內容很不錯，香煎的台式蘿蔔糕裡，放入了培根蛋加料，裡頭也淋了點番茄醬調味，但個人更喜歡加辣椒醬，味道更可口！

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

▲▼宜蘭喜拉朵早午餐。（圖／Wisely 提供）

非吃不可的「起司牛肉煎餅NT60」算是加料的風味蛋餅，在酥香的蛋餅裡加入醃過的牛肉片，另外還有洋蔥和柴魚片等調味，搭配淋上的香濃花生醬，看似簡單但卻很豐富，難怪成為這家《喜拉朵早午餐》的必點招牌，個人也很喜歡！！

喜拉朵早午餐
地址：宜蘭縣礁溪鄉大忠路42-1號
電話：03 987 6925
時間：06:00-12:30，不定休網站公告

Wisely
一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。 
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