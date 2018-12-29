免費入園、身份證對對碰　跨年連假全台16間樂園優惠懶人包

▲義大世界跨年煙火秀。（圖／義大世界提供）



旅遊中心／綜合報導

元旦四天連假當然要出門玩，全台樂園看準連假商機推出優惠吸客，不管是身份證對對碰還是人海戰術的幾人同行一人免費優惠，都能省下不少荷包，一起來看看全台16間樂園跨年連假優惠統整。

北台灣

＊台北市立兒童新樂園

地址：台北市士林區承德路五段55號

優惠期間：一日票僅到1月1日

台北市立兒童新樂園一日票玩到底，試辦只到2019年1月1日止限當日購票，平日全票12歲以上120元，優待票2歲以上未滿12歲100元；假日全票12歲以上180元，優待票2歲以上未滿12歲150元。一日票當日可無限次數搭乘園區1至13號大型遊樂設施，並免費贈送入園門票。

＊雲仙樂園

地址：新北市烏來區瀑布路1-1號

入園票搭配空中纜車來回券、山溪物美食套餐或原民屋套餐568元，樂遊雲仙399元，森林下午茶369元。



＊小人國

地址：桃園市龍潭區高原路891號

佔地300坪全新的探險迷宮恐龍島氣墊樂園即將於12月29日登場，跨年連假期間，全民同享一票到底歡樂價399元，且3歲以下免費入園，需驗證戶口名簿或健保卡。

＊六福村主題遊樂園

地址：新竹縣關西鎮60號

▲六福村生日壽星與身分證字號「4、0」可享優惠。（圖／記者于佳云攝）



六福村2019年喜迎40周年慶，元旦連假前搶先祭出暖壽優惠，生日壽星或身分證號「4、0」 元旦連假六福村門票只要52折，原價999門票只要520元，等於現省了479元。

中台灣

＊麗寶樂園

地址：台中市后里區福容路8號

麗寶樂園、天空之夢摩天輪12月29日至1月20日12歲以下免費，需一名成人陪同現場購買全票，全票費用750元，ㄧ大一小等同於52折。

＊東勢林場遊樂區

地址：台中市東勢區勢林街6-1號

上午10點前入場，全票原價250元門票特價160元，另外，12月29日至1月1日期間，一月壽星憑身分證明免費入場。

＊九族文化村

地址：南投縣魚池鄉金天巷45號

九竹文化村新設施西班牙海岸試營運，一票到底加量不加價，票價全票850、學生票750、學童票650、博幼票420。

＊泰雅渡假村

地址：南投縣國姓鄉北原路56-2號

玩遊園、泡湯、天空步道、看表演，門票199元。另外，出示北港溪溫泉嘉年華優惠卷，入住泰雅渡假村，每房可折 1,000元。

南台灣

＊劍湖山世界

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

▲劍湖山跨年煙火。（圖／劍湖山提供）



現場購票699元，午後票399元，跨年當天晚間有DJ電音party、藝人表演、金光布袋戲經典表演倒數跨年，以及摩天輪跨年煙火為期三天，從29日起至31日每天施放，12月29日與30日每天煙火秀將施放300秒，

＊尖山埤江南渡假村

地址：台南市柳營區旭山里60號



名字內有「江」或「南」者不含姓氏，即享免門票入園優惠，陪同3名享兒童票價優惠，購票入園即可參加輪盤贈獎活動，每人限參加一次 ，幸運者可享免門票入園或精美好禮。

＊義大世界

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

門票第二人199元，須搭配一人購買原價 899 元全票， 等同於兩人61折，31日晚間6點30分至9點30分，派對動物跨年限定版夜間活動，單獨售票，大人、小孩通通299元，當晚還能欣賞999秒的3D藝術跨年煙火秀。

＊大立百貨空中樂園

地址：高雄市前金區五福三路59號RF（頂樓）

元旦連假期間，空中樂園大立RF購買大型遊樂券，售價160元／張，可享買一送一，共可乘坐10次。10歲以下兒童，97年1月1日以後出生，憑身份證明文件，即可免費兌換大型遊樂設施五次乘坐券一張。

▲大立百貨空中樂園。（圖／IG@shih_su提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



＊8大森林樂園

地址：屏東縣潮州鎮潮州路800號

迎接108年到來，園區購票一律享購108元優惠， 120 公分以下兒童免費入場。

東台灣

＊綠舞莊園日式主題遊樂區

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

飽覽日式美景的綠舞園區、充滿日式風情的浴衣體驗、親身體驗日本抹茶文化，門票三人同行，一人免費。

＊遠雄海洋公園

地址：花蓮市壽豐鄉鹽寮村福德189號

凡三人皆設籍在宜蘭、花蓮、台東或身份字號G、U、V開頭的鄉親，憑身份證件三人現場購票1,180 元。

＊怡園渡假村

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段6巷21號

優惠期間：2018／12／29～2019／01／01

全票原價500元，優待票原價400元、兒童票250元、幼童愛心票200元，二人同行一人免費。