台北韓國女團EXID、桃園Highlight壓軸　2019全台跨年追星攻略

▲101跨年晚會煙火。（圖／記者李毓康攝）



旅遊中心／整理報導

跨年倒數！2018最後一刻、2019第一刻都要和最喜歡的人過，每年此刻各縣市重頭戲就屬跨年晚會了，Ettoday統整了全台各縣市跨年晚會陣容，一起來看看各地的超強卡司有哪些，今年韓國女團EXID、韓國男團Highlight起光耀燮獨家來台，粉絲絕對不能錯過，跨年追星一篇就搞定。

＊基隆

2019基隆市跨年晚會

地點：基隆西三倉庫旁停車場

主持人：杜詩梅

表演藝人：滅火器、董事長樂團、老王樂隊、台客電力公司、八十八顆芭樂籽、搖滾大嬸、鏽鉚釘樂團、su凸kod凹（JP）

基隆獨立樂團陣容堅強，人氣獨立樂團老王樂隊、八十八顆芭樂籽、滅火器在地樂團鏽鉚釘樂團、搖滾大嬸等，更請來了日本知名女子樂團su凸kod凹koi(JP)」接力演出。

＊新北

2019淡水曙光祭跨年搖滾晚會

地點：淡水海關碼頭新北市淡水區中正路259號

表演藝人：老王樂隊、BeatsOnEyes ft.理化兄弟 pcb.com.tw、椅子樂團 The Chairs、Control T、克里夫 Cliff、鹿洐人 Human hart、都市零件派對、張雅淳、LadyNostalgia、尤米澤、Girls Nine ft.王伯源 Michael&亞里 Ally&陳瑋薇 Christy。

在淡水海關碼頭所舉辦的淡水跨年晚會搭配「曙光祭Reborn」展覽，從早玩到晚，邀請了年輕人喜愛的獨立樂團，卡司包括老王樂隊、BeatsOnEyes ft.理化兄弟 pcb.com.tw、椅子樂團 The Chairs、Control T、克里夫 Cliff、鹿洐人 Human hart、都市零件派對、張雅淳、LadyNostalgia、尤米澤、Girls Nine ft.王伯源 Michael&亞里 Ally&陳瑋薇 Christy等，文青跨年首選淡水。

＊台北

2019台北最HIGH新年城跨年晚會

地點：台北市政府府前廣場

主持人：陳建州（黑人）、天心、海裕芬

表演藝人：韓國女團EXID、張惠妹、頑童 MJ116、 謝和弦、吳思賢、鼓鼓、蕭秉治、安那等

▲張惠妹、頑童出席台北跨年晚會。（圖／記者張一中攝）



今年台北最High新年城-2019跨年晚會已預告將導入電音元素，且卡司陣容超強，台灣藝人有天后張惠妹、頑童、謝和弦輪番上陣，最讓人放聲尖叫的就是南韓女團EXID獨家來台，且EXID團長率智已於11月正式回歸，粉絲想親眼見證EXID五人合體到底有多美，千萬不能錯過。

▲南韓女團EXID來台陪粉絲跨2019年。（圖／記者張一中攝）



迎接2019台北市美麗華跨年晚會

地點：台北市大直美麗華百樂園1F水舞廣場

主持人：Dennis、宇宙林思宇

表演藝人：陳勢安、李宣榕、吳卓源、李英宏、李佳薇、滅火器

大直美麗華跨年晚會請來鐵肺歌后李佳薇、以魔性電影主題曲《峇里島》竄紅的李英宏、陳勢安、滅火器等人輪番上陣，31日晚間9點準時開唱，另外，迎接2019年，美麗摩天輪將襯著300秒煙火絢爛綻放夜空。

＊宜蘭

2019宜蘭熊讚跨年晚會

地點：宜蘭新月廣場（宜蘭縣宜蘭市民權路二段38巷6號）

表演藝人：周興哲、黃品源、詹雯婷、J.SHEON、安那、邵雨薇、有感覺樂團、noovy、原子邦妮、阿男、成語蕎

＊桃園

2019就愛桃園擁抱美好

地點：桃園高鐵站前廣場（桃園市中壢區高鐵北路一段）

主持人：黃子佼、LuLu黃路梓茵

表演藝人：謝金燕、Highlight起光耀燮、翁立友、畢書盡、李玉璽、陳彥允、陳芳語、艾怡良、李佳薇、孟耿如、田亞霍、李建軒、lami girls、Boxing、宇宙人、TEAM、大改樂團

▲謝金燕再次到桃園跨年。（圖／年代）



2019桃園跨年晚會也很精彩，表演名單就多達17組，由電音天后謝金燕姐姐火熱開場，更邀請到韓國超人氣男團Highlight 的起光&耀燮首次跨海來台跨年當壓軸嘉賓，此外，李佳薇、Kimberley陳芳語、宇宙人、田亞霍輪番獻唱。

▲Higilight成員起光與耀燮首次來台 。（圖／年代提供）



＊台中

2019 花現台中跨年晚會

地址：麗寶樂園第二停車場（台中市后里區月眉北路）

主持人：阿KEN、謝忻

表演藝人：伍佰、艾怡良、安心亞、八三夭、Kimberley陳芳語、鼓鼓、茄子蛋、China Bule、李千娜、盧廣仲、方泂鑌

▲伍佰台中麗寶樂園開唱。（圖／記者張一中攝）



台中接地氣請來「搖滾天王」伍佰狂歡，出演名單包含盧廣仲、安心亞、艾怡良、八三夭、鼓鼓、茄子蛋、Kimberley陳芳語、台語小天后李千娜等。

2019台中東勢美麗山城跨年晚會

地點：台中圓滿戶外劇場暨文心森林公園（台中市南屯區文心路一段289號）

表演藝人：閃靈CHTHONIC、四分衛、1976、八三夭、a crowd of rebellion （JP）、小球（莊鵑瑛）、麋先生、告五人、Su凸ko D凹koi、P!SCO、三十萬年老虎鉗、固定客、海克力斯、The Last Punch最後一擊、海諾音大樂隊

＊彰化

2019 彰化大村鄉跨年聯歡晚會

地址：大村鄉火車站西側廣場（彰化縣大村鄉福進路100號）

表演藝人：廖雷、小豬哥亮、方千玉、林芷薇、林珮君、小陳一郎、林玉紫、高瑞屏、黑支、蔡義德、紫軍

＊南投

2019 南投閃耀新年心 跨年晚會

主持人：張立東

地址：南投縣立體育場（南投縣南投市南崗一路300號）

表演藝人：安心亞、三十萬年老虎鉗、夕陽武士、麋先生、虹谷樂團、孫盛希、陳思函、向蕙玲、曾亦超、黃奕儒

＊雲林

2019 劍湖山跨年晚會

地址：劍湖山世界（雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號）

主持人：沈玉琳、阿諾

表演藝人：朱俐靜、孫盛希、法蘭黛樂團、陳零九、田亞霍、泰坦TITAN、史豔文、藏鏡人等偶戲明星

▲劍湖山跨年煙火首度結合在地布袋戲藝術，偶戲明星也會登台。（圖／劍湖山提供）

雲林劍湖山世界跨年煙火秀今年首度結合在地布袋戲藝術煙火，31日跨年當晚將施放長達8分8秒的摩天輪高空煙火，3天總計共28888發，長達1088秒。表演嘉賓請來朱俐靜、孫盛希、法蘭黛樂團、陳零九、田亞霍、泰坦TITAN、史豔文、藏鏡人等偶戲明星。

＊嘉義

2019全嘉藝起來

地點：嘉義市體育場（嘉義市東區體育路2號）

主持人：GINO、黃瑄

表演藝人：許書豪、金志遙、嚴正嵐、董育君、楊欣樺、嘉義在地樂團美秀集團、唱跳女團TUD、李千那

＊台南

2019台南心時代跨年晚會

地點：台南高鐵特區

主持人：小鐘、莎莎、郭彥均、李懿

表演藝人：蕭煌奇、玖壹壹、茄子蛋、宇宙人、吳汶芳、蔡旻佑、曾沛慈、謝銘祐、張艾莉、翁立友，愷樂、大支、大賀兄弟

＊高雄

愛sharing一起麥向2019跨年晚會

地點：高雄夢時代時代大道

主持人：浩角翔起、艾力克斯、Janet

表演藝人：周湯豪、八三夭、丁噹、黃小琥、安心亞、阿達、愷樂、周興哲、OZI、87樂團、曹雅雯

高雄夢時代封街跨年晚會，請到浩角翔起、艾力克斯、Janet 擔綱主持，表演嘉賓則請到《帥到分手》周湯豪、八三夭、丁噹、黃小琥、周星哲、蝴蝶姐姐愷樂等人。

＊屏東

2019屏東縣K歌年代跨年晚會

地點：縣立體育館前草坪

主持人：NONO

表演藝人：黃乙玲、許富凱、朱俐靜、朱海君、玖壹壹、BOXING、施文彬、許書豪、草屯囝仔、孫淑媚、謝金燕

＊花蓮

2019花蓮太平洋觀光節花樣跨蓮

地點：六期重劃區（花蓮市中山路與重慶路交叉口）

表演藝人：Bii 畢書盡、蕭秉治（廷廷）、黃國倫、JR 紀言愷、袁詠琳、Erika、阿喜、子閎、明傑、羅平、盧學叡、楊程鈞、陳夢晨、SASA、ASA樂團

＊台東

2019台東縣歲末系列活動星願新願

地點：鐵花新聚落（台東舊火車站草皮區）

表演藝人：張惠春saya、卓文萱、張三李四、許維芳、柯志棠、iwant星勢力、im（蚊子&曼萍）