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跨年連假新玩法！高雄「空中KTV」摩天輪包廂　唱半小時300元

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▲高雄KTV摩天輪。（圖／義大世界提供）

▲高雄義大世界推出K歌摩天輪。（圖／義大世界提供，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

跨年連假不想人擠人又遇上怕下雨，就跟朋友去唱歌吧！義大摩天輪打造全台首創「K歌摩天輪」，讓民眾可以在海拔高度215公尺高空中大聲唱歌，高空卡拉OK包廂最多可容納6人，每次包廂費只要300元就可連唱半小時，全新體驗絕對新奇。

▲高雄KTV摩天輪。（圖／義大世界提供）

▲KTV摩天輪包廂最多可坐6人。

義大摩天輪共有40個包廂，特別新開設了10個空中KTV包廂，試營運期間優惠價為週一至週五每車廂只要300元，週六至週日及國定例假日每車廂400元，一圈時間大約18分鐘，歡唱時間為2圈大約能唱半小時，計價方式為人頭費加上包廂費。每人搭乘摩天輪票價為200元，若6人一起歡唱，1200元加上包廂費300元總計為1500元，平均每人250元。

▲高雄KTV摩天輪。（圖／義大世界提供）

▲摩天輪上唱歌超嗨。（圖／義大世界提供）

跨年當日摩天輪KTV延長到晚間9點30分最後搭乘，10點30分則為「摩天VIP觀賞區」，遊客可在摩天輪包廂中從高處眺望浪漫煙火，賞無敵煙火景觀外現場還有精彩的火舞表演，潮流DJ的音樂饗宴，兩人同行2,980元起，已全數售完。當日想到義大世界樂園玩也有優惠，四天連假12月29日至1月1日一人購買原價899元成人票，第二人只要199元。

義大摩天輪
跨年營運時間：12：00至22：00（21：30最後搭乘）
地址：高雄市大樹區學城路一段10號
費用：每人摩天輪票價200元＋歡唱費，歡唱費每包廂週一至週五300元；週六、日與例假日400元

關鍵字： 高雄旅遊 義大世界

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