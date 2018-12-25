別管愛情摩天輪了！韓國瑜搭上「愛之船8號」遊愛河　一次150元

▲高雄愛之船。（圖／臉書專頁《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

愛情摩天輪還沒蓋好前先搭愛之船！高雄市長韓國瑜大力推動愛情產業鏈，就職典禮首度移師戶外舉行，8點半從棧貳庫搭上愛之船市長專船「Love Boat 8號」前進愛河畔，一早就有粉絲聚集朝聖被稱是最強行銷，想搭乘快來看愛之船詳細票價與路線。

▲韓國瑜搭上Love Boat 8號。（圖／攝影中心記者攝）

▲韓國瑜搭乘愛之船前往就職典禮。（圖／攝影中心記者攝）

高雄愛之船號稱亞洲最大的太陽能船隊，航線涵蓋愛河最繁華的地段，並延伸至高雄亞洲新灣區。遊客除了可欣賞愛河沿岸美麗的風景外，還可遠眺新灣區的最新發展，山海河港景一次滿足，另外，入夜以後沿著愛河水面點點霓虹彩光，眺望浪漫港灣城夜，夕陽夜景都浪漫。

▲愛之船國賓站售票處。

▲愛之船能眺望港都風光。

愛之船愛河循環線可從愛河站或國賓站搭乘，現場購票後現場等候，約等20到30分鐘不等，依時刻表發船，人數較多會提早發船，如果人數多到船都發光了，則需要排隊等候。票價部分，一般民眾搭乘一次150元、半票75元，高雄市民則是80元、半票40元。

▲高雄愛之船航線地圖。（圖／取自高雄市輪船股份有限公司。）

▲半露天式的開放空間。

船上有親切的華語導覽人員沿途介紹河岸風光，座位數42人可提供包船服務，可將部分座位改為桌子，船上餐宴使用，船艘特色為使用零噪音無污染的太陽能源，環保節能減碳，時尚雙瞳體船身設計，舒適安穩較不會暈船，另外，愛之船是

開放式半露天船體空間，視野開闊能眺望山海港景。

＊愛之船

地址：國賓站前金區河東路178號對面(國賓飯店附近)；仁愛站鹽埕區河西路(黃金愛河對面)

費用：全票150元、優待票75元；高雄市民限定全票80元，半票40元；優待票12歲以下兒童、65歲以上長者、持有身心障礙手冊及其必要陪伴者1名，2歲以下嬰幼兒不佔位免費。優待票與市民購票需出示相關證件。

營業時間：週一至週五15：00～22：00，夏令延駛至22：30；週六、週日、國定假日09：00～22：30

＊以上圖片由臉書專頁《肉魯 走遍全台灣環遊全世界》授權提供，，請勿隨意翻拍，以免侵權。