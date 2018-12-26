微風南山引進超過70家餐飲品牌　其中有32家都是全台獨家



▲微風南山即將於1月10日開幕，引進餐飲品超過4成。（圖／微風集團提供）



記者黃士原／台北報導

微風南山終於敲定2019年1月10日正式開幕了！這次引進的品牌中餐飲比重也是很高，再加上美食街與甜點食品櫃位，估計進駐微風南的餐飲品牌有超過70家，據了解，其中全台獨家的餐廳約有32家，尤其是46、47、48高樓層餐廳大半都是全台灣獨家，其中還包括LVMH集團餐廳旗下的CÉ LA VI高級酒吧餐廳。

目前已知的32家獨家餐飲品牌有CE LA VI、Smith & Wollensky、和牛47、MIRA WAN（態芮）、番紅花餐廳新型態餐廳、新葡苑新型態餐廳、DB-LINK、心齋、小心點、JAPAN RAIL CAFE、9 Palette Parlor、Kobe sweets café、DANCING CRAB、金葉紅廚、金葉名氣餅、la vie bonbon、藍瓶咖啡、Mad For Garlic、Bari-Uma 霸嗎拉麵、南洋CAFE、茶茶小王子、大河屋、樂咖loka 沖繩湯咖哩專門店、瑪黑家居 x P&T 柏林茶館、穂の蔵-飯糰專賣店、SC粉紅雲朵霜淇淋甜點店、Dandelion Chocolatele、le Boulanger de Monge、犇牛肉食堂、謙三和、陳興發興記菜館及曲奇四重奏。



這32家獨家餐飲品牌中，DB-LINK是香港米其林三星餐廳主廚梁經倫與台灣犇鐵板燒合作的新品牌，預計可能要到2月底才開幕，而Smith & Wollensky則是紐約的人氣牛排館，在電影《穿著PRADA的惡魔》曾出現，因此也有惡魔牛排的別稱；而和牛47則是乾杯的新品牌，專攻頂級客群；至於香港旅遊必買伴禮蝴蝶酥品牌曲奇四重奏也被引進，以後想吃就不用要到香港才買得到。



▲Smith & Wollensky帶骨肋眼牛排。（圖／Smith & Wollensky提供）

Smith & Wollensky在電影《穿著PRADA的惡魔》中曾出現，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，首度跨足亞洲市場就是進駐微風南山47樓，也成為該品牌第二間美國海外分店。Smith & Wollensky集團CEO Michael Feighery表示，集團很看好台灣的牛排市場，也一直是集團鎖定展店的地區，這次來台灣設立第二間美國海外分店，除了引進正宗Smith & Wollensky簽約牧場的USDA Prime牛肉，也會在台打造專屬的乾式熟成室。

Smith & Wollensky 40年來強調Farm to table理念，堅持選用簽約牧場提供的手工屠宰USDA Prime頂級牛肉，再透過Smith & Wollensky獨家乾式熟成方式來讓牛肉更獨具風味。



▲乾杯集團旗下最頂級和牛餐廳「和牛47」全都是使用日本和牛。（圖／乾杯集團提供）

與牛排館同在一層樓的乾杯集團旗下最頂級和牛餐廳「和牛47」，將是全台最高燒肉店，目前正在趕工中，預計1月底開幕。座落微風南山47樓的和牛47將與台北101對望，台北美景盡收眼底。和牛47設有生牛肉處理區，由料理人現場分切，90%以上是用日本和牛(A5等級為主)的「和牛47」，不只定義為燒肉店，在這也吃得到日式懷石料理與和牛壽司，由日籍總料理長鈴木俊寬坐鎮，並發揮創意，希望可以用牛肉研發出可以與各種與日本酒或氣泡酒契合的Fine Dining餐點。和牛47主攻頂級市場，客單價在3000元以上。



▲The Ukai Taipei 示意圖。(圖／The Ukai Taipei提供)



高雄御盟集團與日本UKAI集團首度合作是在2017年於高雄晶英國際行館設立Ukai-Tei Kaohsiung，將集團其中兩大人氣業態─鐵板燒餐廳(Teppanyaki)與西式燒烤(Grill)引進到台灣，而在2019年初則是將再度合作，北上微風南山設立The Ukai Taipei，除了廣受喜愛的Ukai-Tei鐵板燒外，更帶入UKAI集團旗下日式割烹Kappou Ukai，將於2019年1 月10日正式與大家見面。

進駐微風南山46樓的The Ukai Taipei以日本六本木店為雛型，引進Ukai-Tei鐵板燒外，更帶入UKAI集團旗下日式割烹Kappou Ukai，餐廳占地近203坪的空間，由日本知名設計大師森田恭通Yasumichi Morita一手打造，以星空宇宙為主題，各式素材及燈光妝點。



▲金葉紅廚回鍋肉。（圖／金葉紅廚提供）

金葉紅廚川菜是將在日本高人氣的川菜菜色帶來台灣，像是麻婆豆腐、回鍋肉和宮保雞丁等，並且以日式手法與職人的料理底蘊，詮釋新一代的川味菜系。此次來台發展的新品牌，並非以台灣人熟悉的拉麵、丼飯定食等日本餐飲業態出發，而是台灣人熟悉的中菜川味為主，紅廚以和食纖細料理手法融合台灣炒功等料理精髓，由中華料理底子深厚的田中剛與東京人氣超夯的麻辣擔擔麵連鎖店〈成都正宗擔擔麵TSUJITA〉店主辻田雄大，共同開發出獨特的紅、白麻婆豆腐為招牌料理之外，更將高級中餐廳才吃得到的功夫川菜導入美食街的套餐與餐盒。



▲金葉名氣餅。（圖／取自金葉名氣餅臉書）

金葉名氣餅則是源自日本千葉憲二社長名店人氣料理「炸肉餅」，但為何叫「名氣餅」呢？原來「炸肉餅」的日文發音メンチ（Menchi）跟名氣發音很像，於是4位社長就想台灣人一想到炸肉餅，就會想到「金葉名氣餅」。此次來台以專門店型態，僅獨賣香脆麵衣包裹香甜牛肉肉汁的牛肉肉餅，並以低於銀座店〈MAKANAIKIICHI和食料理店〉店裡要價900日圓的價格，在台幣僅以銅板價推出。



▲《DANCING CRAB蟹舞》不用刀叉，純粹豪邁手抓來吃海鮮。(圖／台灣欣葉國際餐飲提供)

日本頗有人氣的《DANCING CRAB蟹舞》每45分鐘就會有舞力全開的表演，而員工更以棒球場的啤酒女孩、遊樂園販售爆米花的爆米花姊姊等限定活動，打造出邊跳舞邊兜售飲品的獨特酒飲促銷方式，提供消費者不受拘束的用餐氣氛。

而《DANCING CRAB蟹舞》也將由台灣欣葉國際餐飲集團引進台灣，預計2019年1月10在微風南山atré正式開幕。有別於一般餐廳，《DANCING CRAB蟹舞》於餐廳正中心位置設置新型的噴射烘乾式洗手設備，讓消費者隨時可洗手、安心用手抓取海鮮料理，而就連沙拉、義大利麵也通通不用餐具，在超高人氣下，讓螃蟹用量平均一年就高達25噸重，單日單店來客人數高達500位，可見其高人氣程度。



▲JAPAN RAIL CAFE 1/10首度登台 吃得到世界上最濃的抹茶冰淇淋。(圖／取自JR東日本網站發布之新聞稿)

至於位於4樓的JAPAN RAIL CAFE，是繼新加坡後亞洲的第二間店，除了販售週邊商品及票券之外，還吃得到號稱世界上最濃的抹茶冰淇淋，不過最為特別的就是與1907創業的静岡「丸七製茶」合作，在多款冰淇淋中推出No.1~No.7的7種不同濃度的抹茶冰淇淋，其中プレミアム No.7(Premium No.7)據說是世界上最濃的抹茶冰淇淋，身為抹茶控千萬不要錯過。







至於微風atré的全台第一家「Blue Bottle Coffee禮品店」，這是一家期間限定店，提供消費者在春節期間，可採購的Blue Bottle Coffee咖啡和禮品。可惜的是，暫時還沒有引進現煮咖啡，所以暫時台灣還喝不到熱咖啡，但可以買咖啡豆回家煮來喝。禮品店於2019年1月至7月間限定營運。店鋪座落在微風南山atré二樓，設計將以簡約風格，內部約有21坪，空間寬敞，提供消費者時尚聚會場所。

目前已知進駐微風南山餐飲品牌：

1、CE LA VI(48樓，獨家)

2、Smith & Wollensky(47樓，獨家)

3、和牛47(47樓，獨家)

4、MIRA WAN（態芮）(47樓，獨家)

5、番紅花餐廳(46樓，全新型態獨家)

6、新葡苑(46樓，全新型態獨家)

7、The Ukai Taipei(46樓)

8、DB-LINK犇鐵板燒Daimoin(獨家)

9、心齋(獨家)

10、小器食堂

11、盛合屋

12、小心點(獨家)

13、滿粥穗

14、大河屋(獨家)

15、石研室石頭火鍋

16、樂咖loka 沖繩湯咖哩專門店(獨家)

17、金色三麥全新概念店

18、晴木千層豬排 Kimukatsu

19、瑪黑家居 x P&T 柏林茶館(獨家)

20、大戶屋

21、Laetitia

22、宮武讚岐烏龍麵

23、Maisen邁泉豬排

24、繼光香香雞

25、豪大大雞排

26、法朋甜點

27、日本橋玉井

28、九州鬆餅

29、異饗屋

30、CoCo壱番屋

31、穂の蔵-飯糰專賣店(獨家)

32、JAPAN RAIL CAFE(獨家)

33、SC粉紅雲朵 霜淇淋甜點店(獨家)

34、VEGE CREEK蔬河

35、微風南山Trine&Zen

36、藍瓶咖啡(獨家)

37、Dandelion Chocolatele(獨家)

38、le Boulanger de Monge(獨家)

39、9 Palette Parlor(獨家)

40、Kobe sweets café(獨家)

41、DANCING CRAB(獨家)

42、金葉紅廚(獨家)

43、金葉名氣餅(獨家)

44、NICE GREEN美蔬菜廚房

45、時時香

46、天丼てんや

47、'etage15西餐廳

48、犇 牛肉食堂(獨家)

49、la vie bonbon(獨家)

50、Bari-Uma 霸嗎拉麵(獨家)

51、Mad For Garlic(獨家)

52、一風堂EXPRESS

53、南洋CAFE(獨家)

54、謙三和(獨家)

55、福芳號

56、茶茶小王子(獨家)

57、瓦城

58、初心菓寮

59、赤鬼

60、泰飽

61、灶紅了

62、大心

63、熱火美式牛排

64、德州美墨炸雞

65、曲奇四重奏(獨家)

66、頂呱呱

67、鮮芋仙

68、阿舍食堂

69、饌美

70、悅品中餐

71、悅品海鮮

72、SHABUSATO 涮鍋里

73、CAPATINA冰淇淋

74、TEN屋

75、陳興發興記菜館

