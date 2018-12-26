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微風南山引進超過70家餐飲品牌　其中有32家都是全台獨家

ETtoday餓勢力

▲微風南山。（圖／微風集團提供）
▲微風南山即將於1月10日開幕，引進餐飲品超過4成。（圖／微風集團提供）

記者黃士原／台北報導

微風南山終於敲定2019年1月10日正式開幕了！這次引進的品牌中餐飲比重也是很高，再加上美食街與甜點食品櫃位，估計進駐微風南的餐飲品牌有超過70家，據了解，其中全台獨家的餐廳約有32家，尤其是46、47、48高樓層餐廳大半都是全台灣獨家，其中還包括LVMH集團餐廳旗下的CÉ LA VI高級酒吧餐廳。

目前已知的32家獨家餐飲品牌有CE LA VI、Smith & Wollensky、和牛47、MIRA WAN（態芮）、番紅花餐廳新型態餐廳、新葡苑新型態餐廳、DB-LINK、心齋、小心點、JAPAN RAIL CAFE、9 Palette Parlor、Kobe sweets café、DANCING CRAB、金葉紅廚、金葉名氣餅、la vie bonbon、藍瓶咖啡、Mad For Garlic、Bari-Uma 霸嗎拉麵、南洋CAFE、茶茶小王子、大河屋、樂咖loka 沖繩湯咖哩專門店、瑪黑家居 x P&T 柏林茶館、穂の蔵-飯糰專賣店、SC粉紅雲朵霜淇淋甜點店、Dandelion Chocolatele、le Boulanger de Monge、犇牛肉食堂、謙三和、陳興發興記菜館及曲奇四重奏。

這32家獨家餐飲品牌中，DB-LINK是香港米其林三星餐廳主廚梁經倫與台灣犇鐵板燒合作的新品牌，預計可能要到2月底才開幕，而Smith & Wollensky則是紐約的人氣牛排館，在電影《穿著PRADA的惡魔》曾出現，因此也有惡魔牛排的別稱；而和牛47則是乾杯的新品牌，專攻頂級客群；至於香港旅遊必買伴禮蝴蝶酥品牌曲奇四重奏也被引進，以後想吃就不用要到香港才買得到。


▲Smith & Wollensky帶骨肋眼牛排。（圖／Smith & Wollensky提供）

Smith & Wollensky在電影《穿著PRADA的惡魔》中曾出現，同時也是股神巴菲特每年舉辦慈善午餐的指定牛排餐廳，首度跨足亞洲市場就是進駐微風南山47樓，也成為該品牌第二間美國海外分店。Smith & Wollensky集團CEO Michael Feighery表示，集團很看好台灣的牛排市場，也一直是集團鎖定展店的地區，這次來台灣設立第二間美國海外分店，除了引進正宗Smith & Wollensky簽約牧場的USDA Prime牛肉，也會在台打造專屬的乾式熟成室。

Smith & Wollensky 40年來強調Farm to table理念，堅持選用簽約牧場提供的手工屠宰USDA Prime頂級牛肉，再透過Smith & Wollensky獨家乾式熟成方式來讓牛肉更獨具風味。


▲乾杯集團旗下最頂級和牛餐廳「和牛47」全都是使用日本和牛。（圖／乾杯集團提供）

與牛排館同在一層樓的乾杯集團旗下最頂級和牛餐廳「和牛47」，將是全台最高燒肉店，目前正在趕工中，預計1月底開幕。座落微風南山47樓的和牛47將與台北101對望，台北美景盡收眼底。和牛47設有生牛肉處理區，由料理人現場分切，90%以上是用日本和牛(A5等級為主)的「和牛47」，不只定義為燒肉店，在這也吃得到日式懷石料理與和牛壽司，由日籍總料理長鈴木俊寬坐鎮，並發揮創意，希望可以用牛肉研發出可以與各種與日本酒或氣泡酒契合的Fine Dining餐點。和牛47主攻頂級市場，客單價在3000元以上。


▲The Ukai Taipei 示意圖。(圖／The Ukai Taipei提供)

高雄御盟集團與日本UKAI集團首度合作是在2017年於高雄晶英國際行館設立Ukai-Tei Kaohsiung，將集團其中兩大人氣業態─鐵板燒餐廳(Teppanyaki)與西式燒烤(Grill)引進到台灣，而在2019年初則是將再度合作，北上微風南山設立The Ukai Taipei，除了廣受喜愛的Ukai-Tei鐵板燒外，更帶入UKAI集團旗下日式割烹Kappou Ukai，將於2019年1 月10日正式與大家見面。

進駐微風南山46樓的The Ukai Taipei以日本六本木店為雛型，引進Ukai-Tei鐵板燒外，更帶入UKAI集團旗下日式割烹Kappou Ukai，餐廳占地近203坪的空間，由日本知名設計大師森田恭通Yasumichi Morita一手打造，以星空宇宙為主題，各式素材及燈光妝點。


▲金葉紅廚回鍋肉。（圖／金葉紅廚提供）

金葉紅廚川菜是將在日本高人氣的川菜菜色帶來台灣，像是麻婆豆腐、回鍋肉和宮保雞丁等，並且以日式手法與職人的料理底蘊，詮釋新一代的川味菜系。此次來台發展的新品牌，並非以台灣人熟悉的拉麵、丼飯定食等日本餐飲業態出發，而是台灣人熟悉的中菜川味為主，紅廚以和食纖細料理手法融合台灣炒功等料理精髓，由中華料理底子深厚的田中剛與東京人氣超夯的麻辣擔擔麵連鎖店〈成都正宗擔擔麵TSUJITA〉店主辻田雄大，共同開發出獨特的紅、白麻婆豆腐為招牌料理之外，更將高級中餐廳才吃得到的功夫川菜導入美食街的套餐與餐盒。


▲金葉名氣餅。（圖／取自金葉名氣餅臉書）

金葉名氣餅則是源自日本千葉憲二社長名店人氣料理「炸肉餅」，但為何叫「名氣餅」呢？原來「炸肉餅」的日文發音メンチ（Menchi）跟名氣發音很像，於是4位社長就想台灣人一想到炸肉餅，就會想到「金葉名氣餅」。此次來台以專門店型態，僅獨賣香脆麵衣包裹香甜牛肉肉汁的牛肉肉餅，並以低於銀座店〈MAKANAIKIICHI和食料理店〉店裡要價900日圓的價格，在台幣僅以銅板價推出。


▲《DANCING CRAB蟹舞》不用刀叉，純粹豪邁手抓來吃海鮮。(圖／台灣欣葉國際餐飲提供)

日本頗有人氣的《DANCING CRAB蟹舞》每45分鐘就會有舞力全開的表演，而員工更以棒球場的啤酒女孩、遊樂園販售爆米花的爆米花姊姊等限定活動，打造出邊跳舞邊兜售飲品的獨特酒飲促銷方式，提供消費者不受拘束的用餐氣氛。

而《DANCING CRAB蟹舞》也將由台灣欣葉國際餐飲集團引進台灣，預計2019年1月10在微風南山atré正式開幕。有別於一般餐廳，《DANCING CRAB蟹舞》於餐廳正中心位置設置新型的噴射烘乾式洗手設備，讓消費者隨時可洗手、安心用手抓取海鮮料理，而就連沙拉、義大利麵也通通不用餐具，在超高人氣下，讓螃蟹用量平均一年就高達25噸重，單日單店來客人數高達500位，可見其高人氣程度。


▲JAPAN RAIL CAFE 1/10首度登台　吃得到世界上最濃的抹茶冰淇淋。(圖／取自JR東日本網站發布之新聞稿)

至於位於4樓的JAPAN RAIL CAFE，是繼新加坡後亞洲的第二間店，除了販售週邊商品及票券之外，還吃得到號稱世界上最濃的抹茶冰淇淋，不過最為特別的就是與1907創業的静岡「丸七製茶」合作，在多款冰淇淋中推出No.1~No.7的7種不同濃度的抹茶冰淇淋，其中プレミアム No.7(Premium No.7)據說是世界上最濃的抹茶冰淇淋，身為抹茶控千萬不要錯過。



至於微風atré的全台第一家「Blue Bottle Coffee禮品店」，這是一家期間限定店，提供消費者在春節期間，可採購的Blue Bottle Coffee咖啡和禮品。可惜的是，暫時還沒有引進現煮咖啡，所以暫時台灣還喝不到熱咖啡，但可以買咖啡豆回家煮來喝。禮品店於2019年1月至7月間限定營運。店鋪座落在微風南山atré二樓，設計將以簡約風格，內部約有21坪，空間寬敞，提供消費者時尚聚會場所。

目前已知進駐微風南山餐飲品牌：
1、CE LA VI(48樓，獨家)
2、Smith & Wollensky(47樓，獨家)
3、和牛47(47樓，獨家)
4、MIRA WAN（態芮）(47樓，獨家)
5、番紅花餐廳(46樓，全新型態獨家)
6、新葡苑(46樓，全新型態獨家)
7、The Ukai Taipei(46樓)
8、DB-LINK犇鐵板燒Daimoin(獨家)
9、心齋(獨家)
10、小器食堂
11、盛合屋
12、小心點(獨家)
13、滿粥穗
14、大河屋(獨家)
15、石研室石頭火鍋
16、樂咖loka 沖繩湯咖哩專門店(獨家)
17、金色三麥全新概念店
18、晴木千層豬排 Kimukatsu
19、瑪黑家居 x P&T 柏林茶館(獨家)
20、大戶屋
21、Laetitia
22、宮武讚岐烏龍麵
23、Maisen邁泉豬排
24、繼光香香雞
25、豪大大雞排
26、法朋甜點
27、日本橋玉井
28、九州鬆餅
29、異饗屋
30、CoCo壱番屋
31、穂の蔵-飯糰專賣店(獨家)
32、JAPAN RAIL CAFE(獨家)
33、SC粉紅雲朵 霜淇淋甜點店(獨家)
34、VEGE CREEK蔬河
35、微風南山Trine&Zen
36、藍瓶咖啡(獨家)
37、Dandelion Chocolatele(獨家)
38、le Boulanger de Monge(獨家)
39、9 Palette Parlor(獨家)
40、Kobe sweets café(獨家)
41、DANCING CRAB(獨家)
42、金葉紅廚(獨家)
43、金葉名氣餅(獨家)
44、NICE GREEN美蔬菜廚房
45、時時香
46、天丼てんや
47、'etage15西餐廳
48、犇 牛肉食堂(獨家)
49、la vie bonbon(獨家)
50、Bari-Uma 霸嗎拉麵(獨家)
51、Mad For Garlic(獨家)
52、一風堂EXPRESS
53、南洋CAFE(獨家)
54、謙三和(獨家)
55、福芳號
56、茶茶小王子(獨家)
57、瓦城
58、初心菓寮
59、赤鬼
60、泰飽
61、灶紅了
62、大心
63、熱火美式牛排
64、德州美墨炸雞
65、曲奇四重奏(獨家)
66、頂呱呱
67、鮮芋仙
68、阿舍食堂
69、饌美
70、悅品中餐
71、悅品海鮮
72、SHABUSATO 涮鍋里
73、CAPATINA冰淇淋
74、TEN屋
75、陳興發興記菜館

關鍵字： 美食情報 台北市美食 微風南山

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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