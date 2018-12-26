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台北3處「落羽松秘境」一日遊！還能賞湖景、草原野餐

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▲不用遠征其他縣市，台北也有落羽松秘境！（影／Bernice的隨手筆記 提供）

旅遊中心／綜合報導

台北市民想看落羽松秘境，不必千里迢迢遠征其他縣市了！部落客《Bernice的隨手筆記》分享幾個台北能欣賞落羽松美景的好地方，其中3處景點較鄰近，正好可以安排一日順遊，包括位在士林區的「至誠公園」、「原住民文化主題公園」，還有內湖區的「大湖公園」，不但能欣賞繽紛漸層的自然景觀，天氣好還能在大草原上野餐。

▲▼ 台北3處「落羽松秘境」一日遊！還能賞湖景、草原野餐（大湖公園）（圖／Bernice的隨手筆記）

▲大湖公園的落羽松，加上湖景更絕美！（圖／《Bernice的隨手筆記》提供，以下同，未經同意禁止任意翻攝）

《Bernice的隨手筆記》提到，台北市內不少地方擁有落羽松美景，查了至少有5處包括：至誠公園、原住民文化主題公園、大湖公園、麗山公園及復興崗落羽松步道，全都是小而美、能就近欣賞落羽松的好地方。不過她本身住在內湖的緣故，規劃了一日順遊「3個落羽松秘境」路線如下。

1.至誠公園落羽松

▲▼ 台北3處「落羽松秘境」一日遊！還能賞湖景、草原野餐（至誠公園）（圖／Bernice的隨手筆記）

▲士林的至誠公園雖不大，但落羽松相當集中，數量不少。

以都市來說，位在士林區的「至誠公園」落羽松數量算多，她表示因為公園本身不大，但這裡的落羽松相當集中又高聳，有種身處在林中被包圍的感受，加上遊客並不多，在這裡欣賞漸層的美景，相當愜意舒適。

▲▼ 台北3處「落羽松秘境」一日遊！還能賞湖景、草原野餐（至誠公園）（圖／Bernice的隨手筆記）

▲▼高聳集中的落羽松，有種身處在林中被包圍的感受。

▲▼ 台北3處「落羽松秘境」一日遊！還能賞湖景、草原野餐（至誠公園）（圖／Bernice的隨手筆記）

至誠公園
地址：台北市士林區至誠路一段

2.原住民文化公園落羽松

▲▼ 台北3處「落羽松秘境」一日遊！還能賞湖景、草原野餐（原住民文化主題公園）（圖／Bernice的隨手筆記）

▲「原住民文化主題公園」湖畔有整排落羽松，加上水中倒映，景色更加分！

原住民文化主題公園位在士林區的故宮旁，佔地不小，在公園深處還有一座小湖，湖畔有整排的落羽松，水中倒映的景色更加分！Bernice補充「雖然現在顏色還不夠繽紛多彩，但還是很博眼球的。」

來這裡也能更深入瞭解原住民的文化，還有舒適的園區、溜滑梯，很適合全家大小一同前來，時間充裕還能順遊故宮。

▲▼ 台北3處「落羽松秘境」一日遊！還能賞湖景、草原野餐（原住民文化主題公園）（圖／Bernice的隨手筆記）

▲漸層色彩十分美麗。

原住民文化主題公園
地址：台北市士林區至善路2段221號

3.大湖公園落羽松

▲▼ 台北3處「落羽松秘境」一日遊！還能賞湖景、草原野餐（大湖公園）（圖／Bernice的隨手筆記）

▲內湖的「大湖公園」落羽松十分美麗，加上佔地廣、交通便利好到達。

內湖最具代表的「大湖公園」，不但佔地廣、交通也方便，除了擁有一座大湖，還有大片草坪，天氣好的話，來這裡欣賞落羽松之餘，也很適合野餐。湖中有不少鵝鴨悠游，因此也吸引不少生態愛好者前來。親子一同前往時，不妨也能來一場生命教育，記得給動物們一些空間、不隨意餵食，保持適當距離觀察，並留意垃圾不落地，共同愛護我們的環境。

▲▼ 台北3處「落羽松秘境」一日遊！還能賞湖景、草原野餐（大湖公園）（圖／Bernice的隨手筆記）

▲陽光照耀下，漸層的色彩更有層次。

▲▼ 台北3處「落羽松秘境」一日遊！還能賞湖景、草原野餐（大湖公園）（圖／Bernice的隨手筆記）

▲▼仔細觀察葉片十分美麗。

▲▼ 台北3處「落羽松秘境」一日遊！還能賞湖景、草原野餐（大湖公園）（圖／Bernice的隨手筆記）

▲▼ 台北3處「落羽松秘境」一日遊！還能賞湖景、草原野餐（大湖公園）（圖／Bernice的隨手筆記）

▲來這裡賞松、散步，天氣好還能野餐。

大湖公園
地址：台北市內湖區成功路五段31號

＊《Bernice的隨手筆記》：部落格原文粉絲專頁

關鍵字： 落羽松 落羽松秘境 至誠公園 原住民文化主題公園 大湖公園 台北旅遊 台北落羽松秘境 Bernice的隨手筆記

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