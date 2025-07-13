全台3間暑假必住主題房！500坪遊樂場搭小火車　享免費早、晚餐

▲和逸飯店台南西門館戶外小火車翻新。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

為了吸引親子旅客，這個暑假多家飯店均推出全新設施與主題房。如台南和逸將戶外500坪遊樂場升級，打造全新的小火車，而台東知本老爺則打造全台唯一「DINOTAENG呆萌町主題房」，入住還包括早、晚餐以及獨家住房禮、消暑刨冰。

▲和逸飯店台南西門館戶外的500坪遊樂場。（圖／記者蔡玟君攝）

和逸飯店台南西門館

台南和逸今年邁入10周年，將館內親子遊樂體驗再升級，包括翻新戶外500坪「奇趣操場」，並打造全新「COZZI 卡通明星列車」的小火車體驗，電動車賽道區則新增卡丁車設施，並設有噴水池與沙坑區，將適用年齡從原本的0至6歲延伸至12歲，讓更多孩子都能盡情玩樂。

▲▼卡通主題房還可以把玩偶帶回家。（圖／記者蔡玟君攝）

業者不僅讓房客有玩有吃還有得拿，如從即日起至9月底推出的10周年住房專案「10在精彩 卡通明星慶生趣」，入住就送卡通玩偶、主題客房盥洗備品、購物袋、卡通明星旅行3件組，周日至周四入住，且預訂雙人房型免費升等兩大床房型，AMAZZING CLUB會員再享延遲退房1小時。

▲▼台南禧榕軒大飯店打造全台唯一RO仙境傳說主題房。（圖／記者蔡玟君攝）

台南禧榕軒大飯店

台南禧榕軒大飯店則取得授權，打造全台唯一「RO仙境傳說主題房」，入住「RO仙境傳說主題房」四人只要7999元起，除了在客房內感受RO仙境傳說IP們的魅力，入住即贈「RO仙境傳說造型抱枕」、「RO仙境傳說杯墊」及德陽艦園區門票，讓旅客貴賓前往定情碼頭-德陽艦園區參觀台灣第一個軍艦博物館。

飯店二樓百鴦花園餐廳同步販售此次「遇艦仙境傳說」特展之周邊商品，有可愛的「RO仙境傳說造型抱枕」、「馬克杯」、「造型地毯」等，讓入住的旅客貴賓也能購買到獨一無二又療癒人心的仙境傳說商品。

▲台東知本老爺打造全台唯一DINOTAENG呆萌町主題房。（圖／業者提供，下同）

台東知本老爺酒店

台東知本老爺酒店今年則攜手韓國超人氣文創IP品牌DINOTAENG，即日起至9月30日限時打造療癒系「DINOTAENG呆萌町主題房」，客房內隨處可見換上繽紛草裙的QUOKKA及好夥伴BOBO的可愛身影，雙人成行每人4400元起，含早餐、自助晚餐或鍋物套餐隨心選，不同月份入住都有獨家禮品，如7月為漁夫帽，8、9月為行李袋和刺繡抱枕毯，並提供消暑刨冰、限量貼紙及明信片等禮品。

▲▼還有許多打卡點、免費吃剉冰。

DINOTAENG以簡約可愛魅力席捲亞洲，透過總是面帶微笑的短尾矮袋鼠，傳遞輕鬆療癒的生活態度。本次知本老爺首度跨界聯名DINOTAENG，為QUOKKA及BOBO這對最萌搭檔換上夏日造型，以慵懶可愛的姿態現身客房，從專屬門牌、床頭牆面、全身鏡到浴室，都有QUOKKA與BOBO的俏皮陪伴。

迎賓大廳及那魯灣餐廳也同步換新裝，設置多處大型立牌、窗貼裝飾提供打卡合影；育樂中心更備有紀念集章可踩點體驗，期盼歡樂氛圍自入住起一路延續至房內，為酒店全面注入療癒魅力。