中部飯店推住房優惠搶客　福華合作科博館、享得道攜手高鐵

▲台中福華大飯店推出「孩要玩台中」住房專案，即日起至8月31日限量開放，住宿每晚3880元起。（圖／福華飯店提供）



記者游瓊華／台中報導

受到日幣貶值，台幣升值，赴日團費更便宜，許多民眾瘋出國到日本遊玩。為吸引消費者，台中與南投的多家知名飯店紛紛推出限量住宿優惠，台中福華大飯店與科博館、觀光工廠等合作推親子行程；逢甲商圈的星享道與享得道則祭出高鐵折扣；另外南投的遊獵行腳主打父親節專案，舉辦高年份威士忌品銘活動，搶攻國旅市場。

▲科博館是親子客常去的景點之一，福華飯店也與科博館合作推住房專案。（圖／業者提供）



台中福華大飯店推出「孩要玩台中」住房專案，即日起至8月31日限量開放，住宿每晚3880元起，包含舒適房型與豐盛早餐，並貼心加碼親子電子券，包含科博館展示場門票、寶熊漁樂碼頭釣魚故事館門票，以及手作體驗酷碰券，讓親子同歡。

▲享得道飯店位在逢甲商圈，與高鐵合作推出購票享折扣活動。（圖／享得道提供）



位在逢甲商圈的享得道飯店則推出「高鐵大禮包」住房專案，8月31日前透過官網訂房期間，加購高鐵票享平日7折、假日8折優惠，最高現省840元。另外，消費者入住同集團的星享道酒店，雙人房3488元起，入住前出示高鐵TGo會員畫面，還可獲贈逢甲夜市小吃券，讓旅客輕鬆探索台中美食與夜市文化。

▲南投日月潭的頂級民宿「遊獵行腳」，則以父親節限定企劃《紳士野放日》迎戰暑假。（圖／民宿提供）



而位於南投日月潭的頂級民宿「遊獵行腳」，則以父親節限定企劃《紳士野放日》迎戰暑假，主打高年份威士忌品酩體驗，搭配私廚定制晚宴菜單，並贈送市價5640元的男士刮鬍刀護理禮盒。此外，園區還提供野奢午茶、天幕聚院、戶外戲水池等活動，打造沈浸式假期，讓現代父親在山林間放鬆身心，不過。活動僅限8月8日至9日，且每日限量15組，想體驗得先預約。