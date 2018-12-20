美呆了！桃園大溪1KM落羽松變色　漸層葉片如臨北國之境

點評：超美的！！

▲大溪石園路落羽松大道長約1公里，日前被網友捕捉已陸續變色。（圖／IG@cindy_xu3ejo3提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

延續前幾年熱潮，落羽松依舊是最火紅的美景！桃園除了八德霄裡埤塘、石門水庫之外，大溪石園路558巷兩側種植約300棵落羽松，去年被大溪區公所更名為「落羽松路」，綠、黃、橙、紅各色葉片層疊交織，讓落羽松大道瞬間躍升為熱門打卡點，Google大神都能直接找到。

▲「落羽松路大道」19日已轉紅。（圖／IG@ppoplp520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

位在桃園大溪區的石園路是知名落羽松景點，全長約1公里的落羽松大道，每到11月葉片轉金黃時特別壯觀，現漸層色彩已然形成，若想看到全部轉紅，可能要等到1月份。綿延無盡的「松景」吸引遊客路過大溪時特意繞來拍照、打卡，記錄下這片難得的風景，漫遊大約可花上半小時至一小時。

▲落羽松大道染紅，吸引眾多旅客駐足拍照。（圖／記者彭懷玉攝）

來到落羽松大道，可以悠哉散步，也可以騎乘單車環遊，宛如置身在北國情景。再次提醒大家，美景需要旅客一同維護，記得參觀時不要踩到落羽松氣根、亂停車、攀折花木，讓免費秘境保留最初美貌。

桃園大溪落羽松大道

地點：桃園市大溪區石園路558巷