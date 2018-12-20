ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

美呆了！桃園大溪1KM落羽松變色　漸層葉片如臨北國之境

點評：超美的！！
ETtoday旅遊雲

▲大溪石園路落羽松。（圖／IG@cindy_xu3ejo3提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲大溪石園路落羽松大道長約1公里，日前被網友捕捉已陸續變色。（圖／IG@cindy_xu3ejo3提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

延續前幾年熱潮，落羽松依舊是最火紅的美景！桃園除了八德霄裡埤塘、石門水庫之外，大溪石園路558巷兩側種植約300棵落羽松，去年被大溪區公所更名為「落羽松路」，綠、黃、橙、紅各色葉片層疊交織，讓落羽松大道瞬間躍升為熱門打卡點，Google大神都能直接找到。

▲大溪石園路落羽松。（圖／ppoplp520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲「落羽松路大道」19日已轉紅。（圖／IG@ppoplp520提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

位在桃園大溪區的石園路是知名落羽松景點，全長約1公里的落羽松大道，每到11月葉片轉金黃時特別壯觀，現漸層色彩已然形成，若想看到全部轉紅，可能要等到1月份。綿延無盡的「松景」吸引遊客路過大溪時特意繞來拍照、打卡，記錄下這片難得的風景，漫遊大約可花上半小時至一小時。

▲大溪落羽松大道。（圖／記者彭懷玉攝）

▲落羽松大道染紅，吸引眾多旅客駐足拍照。（圖／記者彭懷玉攝）

來到落羽松大道，可以悠哉散步，也可以騎乘單車環遊，宛如置身在北國情景。再次提醒大家，美景需要旅客一同維護，記得參觀時不要踩到落羽松氣根、亂停車、攀折花木，讓免費秘境保留最初美貌。

桃園大溪落羽松大道
地點：桃園市大溪區石園路558巷

關鍵字： 大溪旅遊 桃園旅遊 落羽松 落羽松景點 大溪落羽松大道 落羽松路

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

推薦閱讀

新北「幸福小火車」試營免費搭　暢遊大台北都會公園各站

影／直擊台中「新社花海」人爆滿！各色雞冠花海超搶戲

再等等！全台唯一「看海景+摩天輪」誠品書店12/12開幕

79公尺滑梯開放免費溜、世界級場館！高雄最新4地標不北漂

台中人氣網購「草莓芋泥球」上市！一盒3顆55元不漲價

台灣住房補助不輸北海道！花東一晚不用500入住直接退現金

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮超質感民宿＋玻璃屋咖啡廳夯爆

懶人露營最高境界在嘉義！

汽車也能搭火車！台鐵人車同行自駕遊

台中新開韓式火烤吃到飽500元有找

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

桃園機場託運行李　3分鐘超省時

美呆了！桃園大溪1KM落羽松轉金黃

1月平日入住台東娜路彎會館免費

淡海輕軌搶先看

就像一座山　這肉盤總重168盎司

熱門行程

最新新聞更多

雲林麥寮也有貨櫃市集！「噢麥樂」結合..

PABLO重回台灣首家店開幕

花蓮超質感民宿＋玻璃屋咖啡廳夯爆

台中新開韓式火烤吃到飽500元有找

國境之南迎曙光墾丁跨年交通管制

暖冬遊「獨漏3市」吵翻！交通部全納入

輕井澤王子Outlet福袋元旦開搶

高雄百年教會耶誕點燈超浪漫

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366