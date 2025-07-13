住誠品行旅4千元起「贈機場接駁」　淡水蘊泉庄露營房再升級

▲誠品行旅大廳洋溢濃厚書卷氣息。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

為服務中南部旅客搭機需求，位於松山文創園區綠意中的誠品行旅，從即日起至8月31日，祭出「走吧，為熱愛旅行的你留一晚｜會員住房專案」，周日至周四期間，住一晚4,000元起，憑隔天機票，享松山機場免費送機服務。

▲位於松山文創園區綠意中的誠品行旅，即日起至8月31日，祭出會員住房專案，憑機票享松機送機服務。（圖／記者彭懷玉攝）



出國熱潮正盛，誠品行旅推出平日限定「走吧，為熱愛旅行的你留一晚｜會員住房專案」，去程憑隔日機票，可於當晚19:00入住、隔日上午7:00退房，享松山機場免費送機服務，另加價1,000元可升級桃園國際機場接駁。而回程不論夜航歸來或深夜抵台，皆可於當晚22:00入住、隔日上午10:00退房，同樣享松山機場免費接機服務，或加價1,000元桃園機場接駁。

▲誠品行旅會員入住雅緻客房4,000元起，甚至比「618 期間限定住房專案」5,555元起還便宜。（圖／業者提供）



該專案即日起至8月31日販售，無論誠品白卡、金卡、黑卡會員皆能預訂，期間會員憑機票預訂雅緻客房每晚4,000元、經典客房6,000元、行政套房8,000元優惠（需加10%服務費），讓行前與歸途不再匆忙，為自己保留一段從容與安定的時光。

日前誠品行旅總經理王本仁曾提及，飯店以外國客人為主，又以香港、日本、韓國是穩定的前三大客源國，再來是星馬。為解決外國旅客購買伴手禮需求，貼心提供「人氣伴手禮代購服務」，將品牌設櫃於誠品生活松菸，包含「海邊走走」、「茶粒茶」、「LOVIN 樂戀堅果」、「快車肉乾」等台灣好味道。

▲淡水蘊泉庄則針對親子族，從即日起至8月31日推出「2025涼夏親子渡假營」主題活動。（圖／業者提供）



另外，淡水蘊泉庄則針對親子族，從即日起至8月31日推出「2025涼夏親子渡假營」主題活動，包含以下四大亮點。

▲業者攜手HANSA，將露營房再次升級為「露營房野生動物大集合」。（圖／業者提供）



首先，業者攜手HANSA，將露營房再次升級為「露營房野生動物大集合」，從大廳到客房，甚至帳篷裡藏著長頸鹿、河馬到黑熊等森林系野生動物角色，每一間房都像開盲盒般驚喜。再來，全新推出高爾夫球親子體驗課程，由專業教練一對一指導，讓孩子揮出第一桿、爸媽也能一起享受運動時光，還能加購高爾夫加下午茶專案；小小馬術輕體驗讓孩子與溫馴小馬建立初次連結。

▲▼全新推出高爾夫球親子體驗課程，由專業教練一對一指導；小小馬術輕體驗。（圖／業者提供）







除了四大亮點，該專案另有指定周六不加價，連住兩晚再75折、平日加贈1位兒童加床不加價、平日爽住24小時（16:00後開始計算）；夏季湯屋晚間22:00起再加贈1小時等優惠，僅限官網預訂。