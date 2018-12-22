水陸落羽松一次Get！漫步台中中科木棧道　欣賞絕美倒影

點評：落羽松簡直是天堂啊！邊在木棧道上散步，邊看著水裡的魚，感覺什麼煩惱都不見了！

文、圖／NINI AND BLUE 玩樂食記

中科落羽松秘境是台中落羽松中少數可以一次拍到陸上版和水上版兩種不同風格的美照，走在中科落羽松水中木棧道上，搭配兩旁水中絕美倒影，讓人有種置身水上人家的錯覺；後方還有陸地版落羽松森林，讓你拍出北國氛圍，重點是通通免費參觀拍照，讓你一次拍的夠。台中泰安如光山寺的落羽松（水杉林）也轉紅了！想拍照的人，手腳要快！

中科落羽松在廣興宮對面、加油站後方，建議車子停放在廣福路兩側，步行5~10分鐘即可抵達，散步欣賞台中秘境。

今年台中很多落羽松景點的美景都不如往年，幸好中科落羽松沒有讓人失望，看到網友說落羽松紅了，就立刻跑來一探究竟，幫大家帶來第一手消息。

今年整體環境整理得比去年還要完善，這景色實在太犯規了！園區不大，不過很好拍照。

想不到已經有內行的遊客跑來參觀拍照，一樣建議平日前往，人潮會少很多。

木棧道兩側增加簡易扶手圍籬，美景當前，還是要注意安全。

目前水中版的落羽松逐漸轉黃轉紅中，顏色超繽紛，綠、黃、紅、澄四種顏色齊綻放中，想拍美照的人，動作要快。

園區主人有貼出告示牌，要大家注意安全。希望大家可以用心愛護，畢竟美景還是要大家共同維護。

今年又有新創舉，可購買魚飼料餵魚，增添不同樂趣。

經過陽光的折射，水中魚的數量有點驚人！

快帶另一半來這拍照超閃的IG照吧！

不同角度取景，別有一番滋味。

接著後方還有陸地版的落羽松。

陸上版的呈現出不同美感，龜裂的大地、枯黃的顏色，有種蕭瑟的美感。

後半段還有擺設幾張座椅供休息拍照。

最深處的落羽松森林地上鋪滿落葉，比較少人走到最後方，這裡也很好拍照呢！

如果水中木棧道太多人拍照，找不到好的拍照角度，其實靠近外圍田埂上的田間小路也很好取景拍照。

中科落羽松

地點：台中市西屯區廣福路205巷內