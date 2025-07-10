3200元住一晚含早餐　3飯店線上旅展開賣「最低1.8折起」

▲福容福隆店雙人入住三天兩夜每晚4,223元起，還能順遊超人氣迪士尼沙雕。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

台北國際夏季旅展將在7月18日至21日於台北世貿一館開跑，多家飯店率先推出線上優惠！福容飯店線上旅展即日起推出「聯合住宿券」，一套5張15,950元，買10送1，優惠價31,900元，平均一張2,900元；天成飯店集團聯合住宿券6館皆可用，平日住宿一晚含早餐每張售價3,200元，下殺2.7折起。

▲福容淡水漁碼店POPA親子體能館。（圖／業者提供）



福容大飯店

福容大飯店夏季線上旅展7月10日至7月28日開跑，最受歡迎的「聯合住宿券」一套5張15,950元；買10送1僅31,900元，平均一張2,900元；福容家會員獨享買15送2，平均一張更只要2,815元。其中，入住福容福隆、福容漁碼三天兩夜每晚只要4,223元起。嘉義福容voco酒店豪華客房只要1.8折起。

至於夏季旅展現場則有加碼活動，購買成套票券還可玩「福容夾夾樂」，最大獎為環島任你遊住宿券及聯合住宿券。

▲聯合住宿券每張3200元，可入住天成文旅-蜂巢精緻客房，享當晚消夜與翌日早餐一泊二食，加碼假日不加價。（圖／業者提供）



天成飯店集團

天成飯店集團除了有參與台北國際夏季旅展，也將從7月15日起至21日推出線上旅展，端出熱銷的平日聯合住宿券，住一晚含早餐每張3,200元，旗下6館皆可用。

▲一張可入住桃園高爾夫俱樂部.悅華大酒店精緻客房，享當晚消夜與翌日早餐一泊二食。（圖／業者提供）



其中，住進天成文旅-繪日之丘溫馨家庭房約打2.7折起，另也可以入住台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町、桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店。想住台北花園大酒店雅緻家庭四人房，含早餐則需使用2張券。

▲天成逸旅-朋趣 「雲端號平日雙人體驗券」每張7299元，享下午茶、晚餐、消夜及翌日早餐。（圖／業者提供）



此外，亦推出旅展限定加碼好康，憑1張券入住天成文旅-蜂巢加碼假日不加價，再享當晚消夜與翌日早餐一泊二食，入住桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店則享當晚消夜與翌日早餐一泊二食，若入住嘉義天成文旅-繪日之丘則可平日住宿溫馨家庭四人房，享2-4客當晚消夜與翌日早餐一泊二食。桃園天成逸旅-朋趣豪華露營則有雲端號平日雙人一泊四食7,299元。

▲台北美福大飯店戶外恆溫泳池。（圖／業者提供）



台北美福大飯店

台北市唯一卓越五星飯店的台北美福大飯店，不只會參加7月18日起的台北國際夏季旅展，也提前從即日起至8月4日推出線上旅展。一泊一食住宿券住進15坪大的行政客房，每房6,999元，下殺43折，暑期平日不加價。另有一泊一食菁英客房住宿券，四人同行每人僅2,499元起。