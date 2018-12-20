雲林水圳落羽松開始金黃漸層！浪漫空拍照像一秒到歐洲

▲灌溉水車與金黃落羽松搭配絕美，就像來到歐洲。（圖／攝影師《飛翔在天際》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者陳涵茵／綜合報導

秋冬全台陷入落羽松狂熱，說到落羽松美景絕不能錯過雲林的農田水利文物陳列館，水圳旁兩側落羽松轉紅搭配一旁灌溉水車，簡直像極了歐風明信片場景，夢幻景象每年吸引大批遊客朝聖。今年的落羽松已漸漸翻紅，想安排一場浪漫的冬日約會現在就出發！

▲12月18日拍下的落羽松翻紅現況。



▲落羽松慢慢轉色漸層中。

位於雲林縣林內鄉的農田水利文物陳列館，佔地約2公頃，是全台首座以「水利」為主題的文物陳列館，呈現了台灣農業社會水利發展歷程。除此之外，戶外的步道兩旁高大落羽松樹每年秋末開始轉紅，到了冬季配上冬日陽光灑下，景象美不勝收。

▲落羽松在冬日陽光下美得就像一幅畫。（圖／記者陳涵茵攝）



戶外園區免費開放參觀，古亭畚、牛車拖犁等裝置藝術兼具教育與傳承意義，不過園區內最美的風景莫過於水圳旁落羽松與灌溉水車的組合景致。從空拍照可看出今年落羽松已有3成逐漸翻紅，出現了每日的漸層景觀，隨著冬日越來越冷會再添一分蕭瑟之美。

▲翻紅的落羽松隨便拍都很有意境。



農田水利文物陳列館

地址：64346雲林縣林內鄉林中村三星路9-2號

＊以上圖片由攝影師《飛翔在天際》授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

