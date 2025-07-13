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台南2間預約制貓咪咖啡廳！日式老宅中擼貓　享受被喵星人包圍

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台南角落有貓咖啡廳外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台南報導

貓咪的療癒魅力總讓人著迷。在台南就有2間預約制貓咪咖啡廳，可以盡情與貓互動，還可以體驗在日式老宅中用餐，享受貓掌燒、烤飯糰，或選擇住進設計旅店，還能享隔日免費早餐吃到飽。

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲角落有貓咖啡廳以日式老宅改建，戶外就有許多可愛貓咪造景。（圖／記者蔡玟君攝）

角落有貓咖啡

高雄知名的「角落有貓咖啡」現在進軍台南，將赤崁東街日式宿舍改建，變成療癒的預約制貓咪咖啡廳空間，旅客可以在老宅中享用手作烤餅、飯糰，還有超可愛的貓咪雞蛋糕；業者更打造一處玻璃屋，讓貓咪有更多活動空間，也方便旅客與貓互動。

從抵達開始，就是一場沉浸式的與貓互動體驗，入口處的招牌就可看到三花貓爬在趴在牆上的可愛設計，遠方建築的牆面則可看到一隻黑貓好好奇的探出頭，看著前來的旅客。

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲咖啡廳內有許多可愛喵星人等著旅人到來。（圖／記者蔡玟君攝）

在戶外空間的草地上，更以大型貓掌腳步作為動線指引，可愛造型讓人拍得不停；為了符合日式老宅氛圍，入口處一旁還設有紅色和風紙傘，讓旅人拍照。

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼店內可看到許多喵星人自在走動，玻璃屋可讓旅客與貓咪互動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

室內空間分為兩處區域，分別為用餐與玻璃屋貓咪互動區，業者表示，雖然貓咪可以在空間內自由走動，但為了讓牠們能有更多活動空間，因此設計延伸玻璃屋空間，並設有貓跳台、貓咪用餐區，也方便客人在此與貓咪互動。必須注意的是，店內提供玩具逗貓使用，也可靠近摸貓，但禁止將貓咪抱起。

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲必點烤飯糰套餐。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台南角落有貓咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲手作墨西哥烤餅和貓咪雞蛋糕也是必點。（圖／記者蔡玟君攝）

在餐點方面，業者發揮巧思設計出手作烤飯糰套餐，並附上高湯可變成茶泡飯，還有多款口味的墨西哥烤餅，從餐具、盛裝餐點的器皿都是貓咪造型。飯後甜點更推薦必點貓咪造型雞蛋糕，由店家自己開模設計，一整隻可愛造型雞蛋糕散發奶香氣息，可愛又好拍。

▲▼財閥家的公子貓貓咪咖啡廳。（圖／捷絲旅台南虎山館提供）

▲▼財閥家的公子貓貓咪咖啡廳。（圖／捷絲旅台南虎山館提供）

▲▼財閥家的公子貓貓咪咖啡廳。（圖／捷絲旅台南虎山館提供）

財閥家的公子貓

「財閥家的公子貓」是合法設立、具備「動物展演許可證」的寵物咖啡廳，採預約制控管入場人數，乾淨舒適的環境兼顧動物福利與體驗品質，現場有緬因貓、布偶貓、無毛貓等各種人氣貓咪品種，並備有互動玩具與貓咪零食，讓旅客享受被喵星人團團包圍的幸福感。

咖啡廳也會安排狐獴、袋鼠、龍貓、球蟒、守宮、象龜、蜥蜴等特寵不定期登場，由專人講解引導大小旅客近距離接觸，從而認識動物的獨有特性，傳遞正確的動物飼養觀念及生命觀，是熱愛動物旅客絕不能錯過的夢幻行程。

▲▼捷絲旅台南虎山館。（圖／業者提供）

▲捷絲旅台南虎山館也推出擼貓住房專案。

咖啡廳的療癒魅力也吸引捷絲旅台南虎山館來合作，並推出「撸貓假期 療癒萌寵陪你玩」住房專案，雙人成行每房3988元起，即可入住舒適寬敞的「鼓迎家庭客房」，並獲贈「撸貓體驗券」，同時訂房可加購高鐵車票享有78折起優惠。

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