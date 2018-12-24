第一朵鬱金香見客！桃源仙谷落羽松、紅葉、銀杏同步上映

點評：超美的！！

▲比預期早了兩周！桃源仙谷第一批鬱金香提前開了。（圖／翻攝自桃源仙谷粉絲專頁，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

受暖冬影響，原本在1月開花的鬱金香提前開了！桃園復興區的桃源仙谷有全台最大鬱金香花園之稱，日前園區公告第一批鬱金香陸續開花，比預期早了兩周，秋菊在旁同步綻放。此刻銀杏、落羽松、楓葉也正美，整座仙谷點亮各種色彩，彷彿遁入世外桃源。

▲此刻銀杏、落羽松、楓葉轉色中，整座仙谷點亮各種色彩，彷彿遁入世外桃源。

全區面積214公頃的桃源仙谷，園內種植的鬱金香數量可說是全台最多，每當進入盛開期，繽紛花海讓人驚艷不已。園區表示，第一批鬱金香已綻放，由不同品種輪流接力，1月份進入穩定期，大概到明年3月中都看得到。

▲桃源仙谷12/21鬱金香花況，1月份進入穩定期，大概到明年3月中都看得到。

園區粉專表示，早生的花朵看起來嬌小可愛，像是初生的嬰兒粉嫩而脆弱，現在還會遇上紅葉蹤跡。若是1月份則能看到白梅、粉梅；再來2月則輪到萬眾矚目的櫻花登場；3月則是桃花，不妨挑個喜歡的花卉按花季時間前來。

▲▼用鏡頭從各個角度捕捉，感受園內一年中最美時刻。（圖／IG@kiss123ff提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

參觀完園區最知名的鬱金香，花田旁圍繞整排落羽松和潺潺流水也是一大亮點，隨著時節入寒冬，落羽松的葉片被催黃，不少葉片飄落地面，鋪蓋成厚厚的天然地毯。恣意漫步欣賞眼前詩畫景緻，一邊用鏡頭從各個角度取景，感受園內一年中最美時刻。

▲隨著時節入寒冬，落羽松的葉片已被催黃，不少葉片飄落地面，鋪蓋成厚厚的天然地毯。

桃源仙谷

地址：桃園市復興區長興村上高遶8鄰5號之1

開園時間：08:00-17:00