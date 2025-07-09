55歲以上吃Buffet「第2人55折」　萬華居民也有85折優惠

▲台北花園大酒店花園thai thai泰式自助沙拉吧。（圖／台北花園大酒店花園提供）

記者黃士原／台北報導

看準平日聚餐熱潮與樂齡族群的消費潛力，台北花園大酒店7月14日至12月30日推出2大餐飲優惠專案，包括55歲以上2人同行第2人55折、中正區及萬華區居民指定餐廳85折。石門水庫福華渡假飯店也推出里民優惠，8月底前周五與周六晚餐吃Buffet享「4人同行1人免費」。

▲台北花園大酒店饗聚廚房自助百匯。（圖／台北花園大酒店提供）

鼓勵熟齡族群走出戶外、樂享生活，台北花園大酒店7月14日至12月30日推出「樂齡專案」，凡年滿55歲以上之貴賓，周一至周五於活動期間至饗聚廚房及花園thai thai用餐，出示本人有效身分證件，即可享第2位55折的專屬優惠。

台北花園大酒店同步推出「敦親睦鄰專案」，凡設籍或工作地點位於台北市中正區或萬華區之民眾，於活動期間內到PRIME ONE牛排館、饗聚廚房及花園thai thai用餐，即可享餐點85折優惠。

▲石門水庫福華渡假飯店也推出里民優惠。（圖／石門水庫福華渡假飯店提供）

石門水庫福華渡假飯店的Buffet餐廳HOVII Kitchen回饋在地長期以來的支持，針對飯店周遭里民與年滿60歲長者推出專屬優惠，時間到8月底。凡設籍桃園市龍潭、大溪、平鎮、復興，以及新竹縣關西鎮地區居民，亦或是居住於飯店周邊的社區住戶，僅需憑身分證或相關證明，周五與周六自助式晚餐可享「4人同行1人免費」。

而9月30日前的周一至周五午餐時段，凡年滿60歲（含）以上賓客，出示身分證明文件，到「JR東日本大飯店台北」的鉑麗安全日餐廳用餐，本人65折優惠。