ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

聖誕優惠大公開！冰淇淋第二杯20元、送大黃蜂限定memo

ETtoday餓勢力

▲▼Cold Stone經常在特殊節日推出特別口味。（圖／翻攝自Cold Stone官網）

▲Cold Stone經常在特殊節日推出特別口味。（圖／翻攝自Cold Stone官網）

旅遊中心／綜合報導

今年聖誕節沒有碰上連續假期，在充滿歡樂的聖誕氣息裡上班，難免令人憂鬱。為了撫平聖誕節上班的不愉快，不少知名店家都有餐飲優惠活動，幫助上班族們提振士氣。

▲▼聖誕節當天，購買同SIZE冰淇淋有第二杯20元的優惠。（圖／翻攝自Cold Stone Creamery官方粉絲頁）

▲聖誕節當天購買同SIZE冰淇淋有第二杯20元的優惠。（圖／翻攝自Cold Stone Creamery官方粉絲頁）

Cold Stone
經常在特殊節日推出特別口味的Cold Stone，總是能引起喜愛冰淇淋的朋友的關注，這次除了在耶誕節推出期間限定的新口味外，也祭出點購任一種冰淇淋，享同SIZE冰淇淋第二杯20元的優惠（脆餅／桶裝除外）。購買冰淇淋蛋糕則有88折（會員85折）的優惠。

▲▼耶誕萌樂園推出三種特殊口味。（圖／翻攝自misterdonut官方粉絲頁）

▲耶誕萌樂園推出三種特殊口味。（圖／翻攝自misterdonut官方粉絲頁）

Mister Donut
即日起至12月31日，Mister Donut期間限定的「耶誕萌樂園」推出三種特殊口味，包括黑巧克力、草莓、優格，皆以招牌波堤製作而成，Q軟卻有咬勁。原本一盒60元，活動期期內兩盒100元。

▲▼憑會員購買元氣堅果系列打九折。（圖／翻攝自茶湯會官網）

▲憑會員購買元氣堅果系列打九折。（圖／翻攝自茶湯會官網）

茶湯會
12月25日加入茶湯會會員，並完成會員卡開卡程序，立即享有20點會員贈點 （每30元累積2點，1點抵1元），憑會員購買元氣堅果系列如「堅果豆漿波霸奶茶」、「堅果觀音拿鐵」等，還能夠再享9折優惠。

▲▼拿坡里披薩今年聖誕跨年檔期與電影《大黃蜂》合作。（圖／翻攝自拿坡里官方粉絲團）

▲拿坡里披薩今年聖誕跨年檔期與電影《大黃蜂》合作。（圖／翻攝自拿坡里官方粉絲團）

拿坡里披薩
聖誕節、跨年聚餐，吃披薩是許多人的選擇之一。專賣道地義大利披薩的拿坡里今年特別與電影《大黃蜂》合作，即日起至2019年1月9日，４種精選聖誕跨年組合餐點中任點一種，即送大黃蜂限定memo冊一本，數量有限，送完為止。

關鍵字： 美食情報 Cold Stone Mister Donut 茶湯會 拿坡里披薩 聖誕節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【見習網美小吳 】花心？射手座大解析！原來射手最適合的是他啦！！

推薦閱讀

米奇鐵粉看過來！「米奇90週年爆米花桶」台灣推出限定版

五彩手工湯圓超吸睛！冬至吃燒湯圓花生牛奶冰另類過節

跟著史努比環遊世界！還可在官方授權樂園變裝、拿明信片

穿旗袍逛古蹟！12月來澳門還可過聖誕節與光影節

一次丟60隻帝王蟹！新峰海底城還有超大墨西哥龍蝦可以釣

伊藤潤二在高雄！恐怖體驗「絕命逃走中」2018跨年降臨駁二

公益路第一間和牛吃到飽　澳洲M9+和牛油花綿密肉汁多

哆啦A夢迷看過來！一芳推出超萌聯名商品　暖手午睡枕超可愛

頭城老街古蹟多　盧纘祥故居前的「池塘」以前是「碼頭」！

台中「菁選」活龍蝦比市價便宜35%！還有又甜又脆的香蕉蝦

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

礁溪出現2樓高巨無霸夾娃娃機

台北華山小日子商號　文青風選物店

台中港三井OUTLET全家一日遊

汽車也能搭火車！台鐵人車同行自駕遊

日本餐廳聖誕節「禁止情侶進入」

JR東日本咖啡店有最濃抹茶冰淇淋

淡海輕軌周邊29景點全攻略

懶人露營最高境界在嘉義！

台中必訪5家甜點！超新奇珍珠滷肉飯

日本自助必備3個「交通APP」懶人包

熱門行程

最新新聞更多

聖誕優惠公開！冰淇淋第二杯20元

台中港三井OUTLET全家一日遊

台中必訪5家甜點！超新奇珍珠滷肉飯

日本餐廳聖誕節「禁止情侶進入」

大直ATT12家異國美食指南

觀光局108年重要施政計畫曝！

米蘭「艾曼紐二世迴廊」超美水晶聖誕樹

礁溪出現2樓高巨無霸夾娃娃機

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366