聖誕優惠大公開！冰淇淋第二杯20元、送大黃蜂限定memo

▲Cold Stone經常在特殊節日推出特別口味。（圖／翻攝自Cold Stone官網）

旅遊中心／綜合報導

今年聖誕節沒有碰上連續假期，在充滿歡樂的聖誕氣息裡上班，難免令人憂鬱。為了撫平聖誕節上班的不愉快，不少知名店家都有餐飲優惠活動，幫助上班族們提振士氣。

▲聖誕節當天購買同SIZE冰淇淋有第二杯20元的優惠。（圖／翻攝自Cold Stone Creamery官方粉絲頁）

Cold Stone

經常在特殊節日推出特別口味的Cold Stone，總是能引起喜愛冰淇淋的朋友的關注，這次除了在耶誕節推出期間限定的新口味外，也祭出點購任一種冰淇淋，享同SIZE冰淇淋第二杯20元的優惠（脆餅／桶裝除外）。購買冰淇淋蛋糕則有88折（會員85折）的優惠。

▲耶誕萌樂園推出三種特殊口味。（圖／翻攝自misterdonut官方粉絲頁）

Mister Donut

即日起至12月31日，Mister Donut期間限定的「耶誕萌樂園」推出三種特殊口味，包括黑巧克力、草莓、優格，皆以招牌波堤製作而成，Q軟卻有咬勁。原本一盒60元，活動期期內兩盒100元。

▲憑會員購買元氣堅果系列打九折。（圖／翻攝自茶湯會官網）

茶湯會

12月25日加入茶湯會會員，並完成會員卡開卡程序，立即享有20點會員贈點 （每30元累積2點，1點抵1元），憑會員購買元氣堅果系列如「堅果豆漿波霸奶茶」、「堅果觀音拿鐵」等，還能夠再享9折優惠。

▲拿坡里披薩今年聖誕跨年檔期與電影《大黃蜂》合作。（圖／翻攝自拿坡里官方粉絲團）

拿坡里披薩

聖誕節、跨年聚餐，吃披薩是許多人的選擇之一。專賣道地義大利披薩的拿坡里今年特別與電影《大黃蜂》合作，即日起至2019年1月9日，４種精選聖誕跨年組合餐點中任點一種，即送大黃蜂限定memo冊一本，數量有限，送完為止。