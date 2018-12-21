在57年歷史老店吃湯圓　羅東紅豆湯圓冷熱都賣35元

▲羅東紅豆湯圓已有57年歷史。（圖／靜怡&大顆呆提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導 圖／靜怡&大顆呆

許多人來宜蘭羅東旅遊，經常到羅東夜市覓食，其實夜市週邊也有許多美食。「羅東紅豆湯圓」不在夜市裡，但已有57年的歷史，是羅東當地知名老店，一碗料滿滿的紅豆湯圓只賣35元。本周六（22日）就是冬至，看完部落客靜怡&大顆呆的分享後，明天就可以去吃湯圓應應景。

▲不管冰的、熱的，一碗都是35元。

羅東紅豆湯圓位於中山路三段上，若從羅東火車站走過去大約10分鐘。據部落客靜怡&大顆呆表示，這裡的裝潢很簡樸，之前的坐位很少，現在已多規劃了一區用餐空間，用起餐來更舒適。這家湯圓之所以有名，是因為每天研磨製作，吃得到糯米的香甜與軟韌。

▲ 湯圓每天研磨製作。

販賣的種類很簡單，只有紅豆湯圓、圓仔湯及紅豆湯，主角就是湯圓跟紅豆兩種，冰的、熱的每一碗都是35元。看著料理枱上古早味湯圓在滾燙的熱水裡噗哧噗哧、載浮載沈的好誘人。老闆先將湯圓、紅豆放進碗裡，再將雪白細緻的綿綿冰覆蓋在紅豆湯圓上，據部落客靜怡&大顆呆表示，冰冰熱熱的口感類似南部的燒冷冰。

▲湯圓以白色為主，大小適當。

▲冰冰熱熱的口感類似南部的燒冷冰。

綿綿冰的口感很細緻，跟挫冰粗獷的風格完全不同。湯圓跟紅豆是熱的，所以冰很快就會開始融化，這樣就有湯汁了。湯圓以白色為主，大小適當，一次吃一顆很剛好。湯圓很Q彈，碰上冰也沒有變硬，紅豆甜而不膩，難怪當地人或外地人都相當的喜愛。



羅東紅豆湯圓

地址：宜蘭縣羅東鎮中山路三段180號

電話：03-9548328