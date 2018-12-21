電話預約才吃得到的粥　阿根廷天使紅蝦有巴掌大

▲菁色涮涮鍋週一至週五晚上8點至10點開賣粥品。

▲菁色涮涮鍋的U字型吧枱。

記者陳建竹／台中報導、攝影

菁色涮涮鍋在台中高工附近，是間樸實的店，沒有過多裝潢，也沒有華麗的擺盤，完全以新鮮食材取勝，許多熟客一週最少來二次。不過「泰國劉德華」不是來做涮涮鍋的App讀者優惠合作，而是要介紹菁色的深夜粥堂給大家。

▲2樓可預約包場。

據店長東東表示，菁色的現址是跟別人頂下來的，所以沒有大動裝潢，依著前一家留下的簡易的U字型吧檯做生意，2樓也有位置，但只有1樓客滿或有預約包場才開放。U字型吧檯坐起來不是很舒適，但因為食材是與台中知名水產商進貨，有很好的品質，已累積大量熟客。

▲店長東東（右）強調湯頭是每日現煮。

賣涮涮鍋賣得好好的，為什麼會賣粥？據東東表示，是因為他們的火鍋湯是每日現煮，他們希望每天都能用完不要浪費，所以才產生這個想法，在週一至週五晚上8點至10點開賣粥品。這裡的蔬果湯完全用新鮮蔬菜水果與昆布熬煮，是很天然美味的湯頭。主要用了花椰菜、高麗菜、大黃瓜、紅蘿蔔、白蘿蔔、蕃茄等等，最少用8至10樣，熬煮2個鐘頭。

▲菁色涮涮鍋晚上8點開賣粥品。

東東最推薦的是蔬果海鮮粥（135元），使用的海鮮非常多，包括香甜多汁又大尾的阿根廷天使紅蝦、台灣無毒養殖的雕魚、東北角野生透抽，還有蚵仔、蛤蠣等等。為了歡迎新聞雲的讀者前來用餐，還特別贈送北海道進口生食級的干貝，生食級干貝在日料店最少一顆賣50元以上。

▲阿根廷天使紅蝦有巴掌那麼大。

這裡的煮法類似南部海產粥的煮法，不會把粥煮得很爛，但因為完全給客人自己煮，客人可依自己喜好調整烹煮時間。煮的時候會加日本鰹魚醬油，讓整鍋粥有豐富的柴魚香。重口味的客人可放考慮放辣椒，整鍋湯喝起來是香甜又帶著辣勁很過癮。

▲阿根廷天使紅蝦香甜帶咬勁。

這裡雖然有表訂的營業時間，但通常是湯賣完就結束營業，因為東東的原則是當天的湯頭當天用，不留到隔夜，所以冬天曾經7：30就賣完休息。如果想吃菁色的粥，要電話預約才保險。

▲新聞雲讀者點粥送干貝。

為歡迎新聞雲讀者前來用餐，從12月24日至明年2月24日事先電話訂位（週末沒有提供粥品），到場時出示已下載至手機的新聞雲App，每人任點一種粥品，即送生食級干貝一顆。



菁色涮涮鍋＆深夜粥堂

地址：台中市南區工學路32號

電話：04-22632296

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