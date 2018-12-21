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吃湯圓過冬至　精選台中4間人氣湯圓名店

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▲▼整桶燒仙草是店家自己熬煮。（圖／小凉の美食小天地提供）

▲冰之饌豆花芋圓整桶燒仙草是店家自己熬煮。（圖／小凉の美食小天地提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導　圖／小凉の美食小天地

本周六（22日）是冬至，雖然目前天氣預測冬至將是爽朗的好天氣，但是早晚仍然偏涼，來碗熱湯圓仍是應景好選擇。部落客小凉の美食小天地整理了台中地區幾間湯圓店，台中地區的朋友明天買碗湯圓過節吧！

▲▼冰之饌的湯圓燒仙草配料很多。（圖／小凉の美食小天地）

▲冰之饌的湯圓燒仙草配料很多。

冰之饌豆花芋圓
冰之饌的湯圓燒仙草（45元）配料很多：紅豆、綠豆、芋頭、珍珠、大豆，也可依照自己喜歡的配料做調整，花生則會另外給，可避免一開始就泡在仙草湯容易變軟不脆的問題。整桶的燒仙草都是老闆依循傳統古法熬煮，再以整桶器具裝盛，客人點單時，可以立馬快速裝料。據小凉の美食小天地表示，當老闆扭開出水口讓燒仙草燒滾滾流下來時，站在一旁可以聞到濃厚的仙草香氣。

冰之饌豆花芋圓
地址：台中市豐原區田心路一段二號
電話：0919-710846

▲▼這邊的鹹湯圓是將小湯圓煮好搭配鹹湯再一起煮。（圖／小凉の美食小天地提供）

▲這邊的鹹湯圓是將小湯圓煮好搭配鹹湯再一起煮。

中興豆花
中興豆花賣的鹹湯圓（40元）跟一般賣的不一樣，據小凉の美食小天地表示，這邊所謂的鹹湯圓，是將小湯圓煮好搭配鹹湯再一起煮過，並非包肉的大顆湯圓。一上桌就會聞到迷人的肉燥鹹香氣，湯圓口感香Q，軟綿中帶有彈性，雖然泡在湯裡也不會過於軟爛。香菇肉燥給的量也不少，不過湯頭喝起來對某些人來說可能稍鹹。

中興豆花
地址：台中市豐原區向陽路356號
電話：04-25151335

▲▼桂花酒釀蛋芝麻湯圓65元。（圖／小凉の美食小天地提供）

▲桂花酒釀蛋芝麻湯圓65元。

囍多多東西工坊
桂花酒釀蛋芝麻湯圓（65元）是這裡的熱門品項，據說做月子中的婦女只要吃些酒釀，以後身體會很健康。輕咬一口芝麻湯圓的外皮，飽滿的芝麻內餡便會迫不及待的往外流出。芝麻香濃滑口，糯米口感彈Q，很受部落客小凉の美食小天地喜歡。喜歡吃酒釀的朋友，也可以來這買酒釀回家，自己再做口味的變化。

囍多多東西工坊
地址：台中市北屯區東山路一段459-17號
電話：04-24379281

▲▼香香芋圓有賣「大顆」的芋圓、番薯圓。（圖／小凉の美食小天地提供）

▲香香芋圓有賣大顆的芋圓、番薯圓。

香香芋圓
部落客小凉の美食小天地表示，這裡的小湯圓+桂圓湯（45元）配料給很多，除了桂圓湯的桂圓外，還有QQ的珍珠、綿密的紅豆、香脆的花生等等。小小顆的紅白湯圓煮得比較軟，入口有股麵團味。香香芋圓還有賣「大顆」的芋圓、番薯圓，芋圓內包的是地瓜餡，番薯圓則是包著芋泥，故意交錯包餡，讓二種風味一同享受。

香香芋圓
地址：台中市豐原區新生北路82號
電話：04-25229800

關鍵字： 台中美食 美食情報 小凉の美食小天地 冬至 湯圓

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