太邪惡！用吸管吸蔥油餅半熟蛋黃　膨脆餅皮Q嫩不油膩

點評：用吸管喝蔥油餅的蛋黃，光看照片就覺得好邪惡啊！！

文、圖／小不點Paine

這次來到花蓮，在google上找到的好評價的蔥油餅店還真多，而這家是在地朋友「宅男」特別指名好吃必推的，剛好也在我住宿的指南針旅店不遠，那就來買這家吃了！

話說，蔥油餅在台灣其實是一項非常普遍的小吃，我個人很愛吃也很常吃。所以各縣市總會有幾家很出名的蔥油餅店，這真的一點都不奇怪。花蓮有這麼多家好吃的蔥油餅，也是正常的啦～

這家位於明禮路上的林記蔥油餅，為了跟別人區別，特別把地名給標上，不然其實姓林又賣蔥油餅的超多，哪知道誰是誰咧～ 那麼把路名寫上肯定不會錯！老闆從1971年就開始賣到現在，也算是中壯年的店了。

來點餐，這裡就賣蔥油餅而已，看似好點～不過其實….

這裡有個神秘的表格要畫好喔～只有蔥油餅，可是一共有6種變化，要不要加蛋跟要不要加辣，而加蛋還可以分半熟跟全熟。恩，所以表格要看好喔～

現點現炸，老闆也是現桿，所以聽說常常排隊，要等一下。

林老闆的沙拉油超乾淨的啦～ 這一點超值得推薦的，最怕吃回鍋油太黑的那種，天天換油才是好店家喔！

我們每個人都點了一份，基本上我覺得一人可以吃個一份半差不多，吃完會意猶未盡。老闆丟進蔥油餅之後，有技巧地讓餅皮澎的超大一個，再快速加入雞蛋，至於控制雞蛋熟度的部分，也是要靠功力。

炸好的蛋餅還要先放在旁邊稍微滴兩下油，雖然其實這種大火炸的已經不會很油了。

老闆的辣椒醬超厲害的，都是新鮮現炒的喔！

老闆細心的每一個都塗醬，擦好擦滿。

一開始還吃不到蛋黃，先吃吃蔥油餅本身的味道～ 真心推薦，老闆塗上辣椒跟醬油膏，真的太好吃了！尤其是老闆的辣椒香又辣，老闆說都是老闆自己獨門炒的，味道超棒的啦，再搭配上特製的甜鹹醬，辣中帶甜，甜中帶辣！

再來精華就是中間的蛋黃啊！

像我個人是敢吃半熟蛋的人，可是用吸管吸蛋黃真的是第一回。這樣吃比較不會整個流得到處都是（笑），我覺得半熟蛋搭配Ｑ嫩的蔥油餅，也是無敵絕配～然後老闆炸的時候應該有特別注意火侯，其實不會很油膩（反正有蛋黃，整個吃完都濕搭搭的是真的….）

以上，真的很好吃啊！下次來花蓮，推薦來吃看看，最好可以吃兩份才不會後悔。

林記明禮路蔥油餅

地址：花蓮縣花蓮市明禮路18-3號

電話：0965006589

營業時間：13:00–18:30