台北唯美咖啡廳又一發！置身花海中享用雲朵舒芙蕾鬆餅

點評：松菸的咖啡廳真的太多啦><

▲台北市Fuji flower系列咖啡廳。（圖片由享受生活不無聊。規小孫提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

台北市有許多網美打卡咖啡廳，每一家也都有屬於自己的特色，這家位在松山文化創意園區的咖啡廳，主打以各式各樣的花束裝飾店家，讓人有一種置身在花海當中用餐的幸福感。部落客享受生活不無聊。規小孫就在社團《旅遊超爽的！》中分享這家在instagram上擁有超高人氣的打卡咖啡廳！

松山文創園區附近有許多特色咖啡廳和主題系列餐廳，Fuji flower系列店家在松山文創園區的533巷中就有三家分店，一家是火鍋店，一家是義式料理，一家則是咖啡廳，三家都擁有超高人氣，規小孫表示，假日去一定要訂位！否則這座無虛席的盛況，可能會讓肚子小餓一下。

▲店門口擺放上一棵聖誕樹，添加許多節慶的熱鬧。

▲店外的植物都是真的植物，各色各樣的植栽看起來相當浪漫。

因為時間接近年末的聖誕節，店家門口已經擺放上一棵巨大的聖誕樹，增加了許多熱鬧的氣氛，也多了一個拍照打卡的地方，規小孫介紹，門前的所有植物，都是活生生的綠色植物們！如果只用「咖啡館」來形容Fuji flower cafe，真的太太太小看它了～因為走晃了一會兒就會發現，Fuji flower cafe其實不只是一間咖啡店，甚至只有一半是拿來做「喝咖啡吃美食」這件事。其餘的一半是花藝，是可以看、可以買、可以學，甚至可以和大面花牆一起拍照的「市政府最美花園餐廳」！

▲除了植物以外也有用許多乾燥花裝飾。

▲座位旁有一面網美花牆可以拍照。

規小孫表示，從綠意盎然的門口走進來，屋裡依舊延續了滿滿的植物與花藝。不管是頭頂上的垂掛型植物，或者一旁許多美美的乾燥花素材，都讓人看得目不轉睛！女孩子來到這裡真的很容易失心瘋。整間咖啡廳的座位比我想像的還少，大概只用了咖啡廳一半的空間吧！除了前半部以紅磚圍出的幾個半開放式座位區之外，再來就是一個半包廂式的空間。以座位數來算，這個包廂可以坐上八個人沒問題，如果有帶小朋友或者和姐妹淘聚餐，可以事先預訂包廂的位置。

▲就連蛋糕的冰櫃也裝飾得很用心。

▲日式沖繩塔可肉醬飯，口感清爽、順口，加上蛋黃也更加溫和。

日式沖繩塔可肉醬飯 280元

整個料理中使用了多綠色蔬菜和小花裝飾，一碗飯看上去就像一個小花園一樣，同時也有附上一杯濃湯，規小孫介紹，店員表示廚師是遠赴日本學習正宗的作法，肉醬的滋味很清爽、很順口，吃多了也不會覺得鹹膩，吃過原味以後可以打破蛋黃，加上蛋黃的肉醬飯更加濃郁，口味也變得更溫和。

▲低溫雞肉生菜沙拉佐蜂蜜芥末油醋醬汁，酸酸甜甜相當開胃。

低溫雞肉生菜沙拉佐蜂蜜芥末油醋醬汁 260元

規小孫認為，Fuji flower cafe的料理很有地中海的風格，這個低溫沙拉也是少油少鹽風格，而且份量也相當大，光新鮮生菜就有非常多種。裡面還放著一些五顏六色的可食用小花，搭配上蜂蜜芥末和油醋醬，酸酸甜甜的十分開胃，規小孫表示，最棒的是那些雞胸肉，一片片又大又嫩！完全吃得出這間咖啡廳的料理功夫。

▲三色法國麵包，塗上青醬、紅醬和白醬，口味特別，還有附上沙拉和薯條。

三色法國麵包 220元

三色法國麵包除了兩個法國麵包以外，還有一盅沙拉和現炸薯條，吃起來沒有什麼油膩感，法國麵包上塗著充滿羅勒香的青醬、酸酸甜甜的紅醬（義大利番茄）和濃郁的白醬（乳酪起司），不管從哪一頭開始吃都有不同的滋味，規小孫也建議，記得一上桌就要趕快吃。

▲夏日沙灘，以鮮奶為主軸，搭配蝶豆花芒果果醬。

夏日沙灘 220元

除了餐點用心、外觀精緻以外，每一杯飲料也都美到不行，更是instagram上的熱門打卡物品，這杯夏日沙灘是以「鮮奶」為主體的特調飲料，上層用蝶竇畫製造出藍色，下層的黃色澤是芒果果醬。規小孫認為，夏日沙灘喝起來很舒服，不會太甜，只有奶香和尾韻果香的清新滋味。

▲水果茶，裝在寬口梅森杯內，擺放上一朵小花，不只好喝也好看。

水果茶 180元

水果茶是許多咖啡廳必備的飲品，規小孫說，這杯水果茶是相當少見的呈現方式，不只好喝以外，還能感受到「美」，將水果茶裝進在寬口的梅森杯中，再擺放上一朵橘色的小花，清新又溫暖。

▲雲朵舒芙蕾鬆餅，濃濃的蛋香味和水果搭載一起，讓人似罷不能。

雲朵舒芙蕾鬆餅 260元

雲朵舒芙蕾也是Fuji flower cafe在instagram上打卡的常客甜品，規小孫介紹，一上桌就聞到濃郁的蛋香味，上頭一大坨的鮮奶油、四周滿滿的新鮮水果，草莓、奇異果、小橘子片和好多好多的新鮮藍莓，光是水果就吃的不亦樂乎。

▲浮游瓶中花，利用特殊礦物油，將乾燥花或永生花保存在玻璃瓶中。





Fuji flower cafe



地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷22弄49-1號（捷運市政府站）

電話： 02 2764 8655

營業時間：週二～週六 11:30~21:00，週日11:30~19:00，週一公休