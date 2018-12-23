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高雄瑞豐夜市隱藏版美食 「滾筒炭烤」配豐富食材饕客最愛

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點評：宵夜吃碳烤最爽了啦
ETtoday餓勢力

▲▼高雄瑞豐夜市廣林碳烤。（圖／Hana食旅生活 提供）

文、圖／Hana食旅生活

在吃完石記臭豆腐後我和爸媽一邊閒逛瑞豐夜市，盤算著要帶什麼回飯店吃，在找阿椪的店時，意外碰上了廣林碳烤，觀察了一下，感覺蠻多在地人聚集，我馬上開啟google map試圖想查詢評價，但出乎我意料竟然沒有定位點，似乎是瑞豐夜市的隱藏版美食，即使要排隊等候，我和爸媽也二話不說拿了幾串來嚐嚐。

▲▼高雄瑞豐夜市廣林碳烤。（圖／Hana食旅生活 提供）

▲▼高雄瑞豐夜市廣林碳烤。（圖／Hana食旅生活 提供）

▲有別於一般的碳烤店是用烤網來烤食材，廣林碳烤使用的是旋轉式滾筒來烤，不僅可以讓食材受熱均勻，也比較不容易燒焦，相當特別，而且在等待期間觀察老闆的烤功，十分用心在照顧食材，塗抹醬料也不馬虎，每一吋都有塗好塗滿；至於食材的部分有七里香、無骨雞肉串、豬肉蔥捲、雞翅、雞心、雞小排等，可以看到攤上的肉品不多，都被拿光了阿～

▲▼高雄瑞豐夜市廣林碳烤。（圖／Hana食旅生活 提供）

▲一般的蔬菜也是有的，四季豆、青椒、香菇、杏鮑菇等，可以看到蔬菜都切大大塊，烤得時候比較可以保留蔬菜的水份，不會乾乾的。

▲▼高雄瑞豐夜市廣林碳烤。（圖／Hana食旅生活 提供）

▲飽滿的豬肉蔥捲看起來很欠吃，第一眼看到馬上拿一串。

▲▼高雄瑞豐夜市廣林碳烤。（圖／Hana食旅生活 提供）

▲油亮帶有焦糖色的七里香看起來也不錯，雖然我不敢吃但媽媽也拿了一串。（看身旁其它客人也人人一串阿）。等了10分鐘左右終於拿到碳烤~再繼續蒐集美食後回飯店享用溜！

▲▼高雄瑞豐夜市廣林碳烤。（圖／Hana食旅生活 提供）

▲我們總共拿了青椒、豬肉蔥捲、無骨雞肉串、七里香和黑輪片

▲▼高雄瑞豐夜市廣林碳烤。（圖／Hana食旅生活 提供）

▲有抹醬料的食材都會撒上白芝麻增加香氣，此時已是香氣撲鼻，令人想大快朵頤，記得我吃的第一串是無骨雞肉串，碳烤香味十足，且雞肉似乎是用雞腿肉，非常鮮嫩，雞肉有鎖住水份，醬料鹹甜度也很適中，好吃。青椒則是新鮮多汁，醬料不會塗得過厚壓過青椒本身的清甜味與獨特香氣，也好好吃～

▲▼高雄瑞豐夜市廣林碳烤。（圖／Hana食旅生活 提供）

▲再來是豬肉蔥捲，一串4個，各個飽滿

▲▼高雄瑞豐夜市廣林碳烤。（圖／Hana食旅生活 提供）

▲裡頭的蔥段可以說是塞好塞滿，蔥白根蔥綠都有，真材實料！不過一口咬下豬肉有點小柴可惜了，但是有蔥多多嚐起來相當過癮夠味，還算可接受囉。

▲▼高雄瑞豐夜市廣林碳烤。（圖／Hana食旅生活 提供）

▲原本以為它是甜不辣，但其實比較像是黑輪片，爸爸說這是魚漿成分較多的類型，比一般甜不辣薄，口感紮實有彈性，在嘴裡咀嚼會吃到魚漿香氣和甘甜味，搭配些許胡椒一起吃超棒。
整體而言，廣林碳烤真的是我們無心插柳發現的好攤，感受的到老闆用心經營，照顧好每一樣食材，真希望台北也有這樣的碳烤攤～～

廣林碳烤 
地址：瑞豐夜市橫向第一排

《Hana食旅生活》
不愛跟風流行，只想踏實分享美食，下定決心要做一名對美食真誠對待、用心紀錄、業餘卻又不輸專業的部落客。
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關鍵字： 廣林碳烤 高雄美食 達人美食 美食情報 Hana食旅生活 瑞豐夜市

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