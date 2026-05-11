中山區超台法式可頌外帶店！酥皮融合鵝油香蔥有夠涮嘴

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳品勻

「宜可頌」位於台北市中山區錦州街404號，是一間主打台味法式可頌的外帶店，提供高達17種鹹甜口味可選，將法式酥皮與本土風味，使用法國麵粉搭配比利時奶油，承載法式技藝層層酥脆，酥脆口感聞名，神等級好吃可頌，適合送禮或伴手禮推薦。

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怎麼去？

可搭乘台北捷運「中山國中站」下車，步行5分鐘。

以外帶為主

店家位於台北市中山區錦州街上，這是一間可頌專賣店，以外帶可頌為主，每到出爐時間都會大排長龍，生意很好。

老闆

創辦人為 Andy（朱安廷），品牌靈感源自大稻埕生活，小時候在大稻埕居住，對老家牆上農民曆、街角蜜芋頭冰、巷尾廟宇等台灣景物再熟悉不過。著迷於法式可頌，希望在經典美味下，揉合台灣在地食材與吉祥視覺意象，以農民曆「宜」字為名，寓意天天都適合享用美味可頌，該品牌主打結合台灣在地食材的「台魂法式可頌」，強調將法式酥皮與本土風味（如櫻花蝦、青蒜香腸、蜜芋頭）結合，致力於將高品質可頌融入日常。

▲大片玻璃窗可見琳瑯滿目口味，空氣中飄著奶香，很誘人。

▲一旁有個冰櫃，提供多款甜品與甜點，有達克瓦滋、可麗露等。

▲季節推出限定可頌，有草莓可頌、藍莓可頌，甜香酥脆，走長條型外觀。

菜單

還會不定期推出新口味，主打台灣經典口味結合法式烘焙工藝。

外盒包裝

走復古風盒裝路線，整個很有特色，送禮或自家食用，好適合。取自「傳統農民曆有每日宜忌，宜出行、宜納財、宜納采、宜祈福、宜嫁娶、宜入宅，當然就有宜可頌，天天都是吉日良時，諸事大吉。」搶眼又吉祥的紅色調為基底，不同材質拼接混搭卻和諧，象徵宜可頌的多樣性。

餐點推薦

這次點了青蒜香腸可頌（65元）、龍眼蜜生乳可頌（65元）、金萱青茶可頌（65元）、鵝油香蔥可頌（58元）、明太子可頌（68元）、海鹽蜜芋頭可頌（58元），紙盒需額外加購28元

台式與法式的碰撞

嚴選法國進口麵粉搭配比利時奶油，每款可頌依照食材搭配口感及台灣人熟悉的風味進行調整，每個可頌都是經典，承載法式技藝層層酥脆。

鵝油香蔥可頌

以法式鵝油搭配台式香蔥，重現傳統蔥花麵包懷舊風味，鵝油濃郁與香蔥清甜。

青蒜香腸可頌

將蒜苗炒香腸完美融合在可頌中，鹹甜帶勁，配上辛口蒜苗與多汁香腸口味。

金萱青茶可頌

以台灣金萱茶與生乳卡士達雙重內餡，獨特茶香與奶香細膩交融，茶味伴隨甘甜回味無窮。

經典可頌

傳統法式可頌閃耀金黃色澤，表面酥脆，內層柔軟有彈性。

海鹽蜜芋頭可頌

層層堆疊的酥脆可頌外衣，脆口酥香。海鹽蜜芋頭可頌是傳統蜜芋頭與法式可頌甜美邂逅，芋泥與芋塊絕妙比例，海鹽點綴，提升甜味層次，滿滿芋香，不甜膩芋泥餡料，好吃有水準，芋頭控必吃。

明太子可頌

非常好吃，新加坡人氣咖啡廳「ALCHEMIST大安」也是選自這間，一吃成主顧，好銷魂，每來必點！可頌外衣不是走酥脆硬殼的口感，走軟酥脆的酥香，明太子鹹香入味，每口是滿足，台北神等級好吃可頌推薦，可頌迷必吃。

評論

台北好吃烘焙麵包推薦，台北可頌必吃，吃過這間「宜可頌」，馬上圈粉，一吃成主顧，宜可頌評論高，實在有水準，現在很多咖啡廳都與這間合作，輕鬆在咖啡廳就可吃到這好吃台味法式可頌！將熟悉的日常台灣味結合法式工藝，為可頌愛好者帶來驚豔的味覺口感。

宜可頌

地址：台北市中山區錦州街404號

電話：02－25180082

營業時間：11：30－20：30

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FB、IG、部落格

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