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Mister Donut推「皮卡丘、可達鴨」甜甜圈　還有5款寶可夢周邊

▲▼Mister Donut本月攜手寶可夢推出4款聯名甜甜圈、5䤭周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲Mister Donut本月攜手寶可夢推出聯名甜甜圈、周邊。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Mister Donut攜手寶可夢，5月12日起推出4款聯名甜甜圈，除了首度推出可達鴨，還有皮卡丘與超級球等造型，以及99元起加購零錢包、吸管杯、收納袋、購物袋與餐具組等5款加價購周邊，售完為止。

▲▼Mister Donut本月攜手寶可夢推出4款聯名甜甜圈、5䤭周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲可達鴨甜甜圈為台灣首次推出。

▲▼Mister Donut本月攜手寶可夢推出4款聯名甜甜圈、5䤭周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲超級球波堤半邊為蘇打可可沾醬，另一邊為白可可沾醬。

台灣首次推出「可達鴨甜甜圈」，以芒果及優格可可沾醬繪成可達鴨模樣，內含芒果鮮奶油餡；「皮卡丘甜甜圈」回歸，表面為鳳梨可可沾醬並搭配熱帶水果鮮奶油內餡。兩款皆為85元。

「超級球波堤」蘇打可可及白可可沾醬各半，並以蘋果可可醬點綴；「精靈球波堤」為蘋果可可、白可可沾醬的組合。兩種波堤都賣59元。

▲▼Mister Donut本月攜手寶可夢推出4款聯名甜甜圈、5䤭周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲寶可夢扣式零錢包有3款造型隨機出貨。

▲▼Mister Donut本月攜手寶可夢推出4款聯名甜甜圈、5䤭周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲可達鴨吸管杯；寶可夢餐具組。

聯名活動同步推出5款寶可夢周邊，「寶可夢扣式零錢包」有3種造型，可隨身收納小物，加價購99元，隨機出貨；「可達鴨吸管杯」加價購399元、「寶可夢旅行收納袋」加價購329元，以及「寶可夢收納購物袋」、「寶可夢餐具組」加價購皆為239元。業者表示，須消費滿100元才可加購，各品項單筆限購5個。

▲▼Mister Donut本月攜手寶可夢推出4款聯名甜甜圈、5䤭周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲寶可夢收納購物袋；寶可夢旅行收納袋。

▲▼Mister Donut本月攜手寶可夢推出4款聯名甜甜圈、5䤭周邊。（圖／記者蕭筠攝）

▲鳳梨優格波堤；芒果波波隆尼。

Mister Donut明天起同步開賣2款甜甜圈，「芒果波波隆尼」每個79元；「鳳梨優格波堤」每份48元。

現做飲品則有「愛文芒果冰沙」、「荔枝蘋果青茶」、「梅子青茶」及「紅心芭樂青茶」等夏季限定風味，每杯59元起。

新品上市，12日至17日「甜甜圈買5送1或買6送2」，須含任一款寶可夢或夏季新品甜甜圈，限送價低品項。現做飲品第2杯5折，價低優先折扣。

▲▼beard papa’s本月推出「繽紛野莓泡芙」、「青檸乳酪泡芙」。（圖／記者蕭筠攝）

▲繽紛野莓泡芙搭配蜂蜜奶油派皮。

▲▼beard papa’s本月推出「繽紛野莓泡芙」、「青檸乳酪泡芙」。（圖／beard papa’s提供）

▲青檸乳酪泡芙搭配檸檬糖霜耶克派皮。

beard papa's本月則推出2款水果泡芙，「繽紛野莓泡芙」把森林綜合莓果結合卡士達、鮮奶油製成野莓內餡，每顆85元起，全門市販售；「青檸乳酪泡芙」選用特級檸檬、台灣在地檸檬汁、奶油起司與經典卡士達醬融合，每顆85元起，限定門市販售。

業者更推出初夏限定派皮「檸檬糖霜耶克」，把糖粉與檸檬汁均勻攪拌後淋在日式派皮上，讓表面形成一層微酸甜的脆糖口感，每顆85元起，可搭配香草卡士達、青檸乳酪內餡。還有回歸的「黑日式派皮（售價75元起）」人氣「蜂蜜奶油派皮（售價85元起）。3種派皮全門市皆有販售。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Mister Donut 寶可夢 beard papa’s

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