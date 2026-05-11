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福岡12家必存美食！超夯牛腸鍋BTS也朝聖過、黑毛和牛一丼三吃

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

好吃的福岡美食實在太多，要吃的美食餐廳清單永遠收藏不完！這篇全新「福岡美食地圖」，收集近期吃過的12間福岡美食，範圍多在博多市區、博多車站、天神商圈周圍，內容包含博多拉麵、博多牛腸鍋、黑毛和牛丼飯、明太子麵包、咖啡廳甜點店、居酒屋等！

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博多一双
拉麵控來到日本福岡旅行，推薦一定要吃一碗道地的博多豚骨拉麵！光是博多車站附近的豚骨拉麵名店就好多間，其中Tabelog評價最好就屬「博多一双」，分數高達3.73分，本店無論何時都大排長龍，建議可以到分店「博多一双 祇園店」吃，味道依舊美味還能省下排隊時間。

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

博多一双 祇園店

地址：福岡県福岡市博多区祇園町3－2
營業時間：11：00－00：00

博多牛雜鍋前田屋
福岡的博多牛腸鍋推薦這家，博多車站附近評價非常好的「博多牛雜鍋前田屋」，韓國天團BTS防彈少年團、五月天等國際巨星都來吃過，網紅千千、食尚玩家也都推薦這家福岡牛腸鍋。生意非常好，一定要提前預約訂位，現場候位常要等一小時以上，每家分店都一樣！

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

博多牛雜鍋前田屋 博多店（博多もつ鍋前田屋）

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前3－26－5
營業時間：11：00－14：30、17：00－00：00

黒毛和牛 博多牛まぶし 武蔵
近期人氣很高的福岡美食，不能預約只能現場排隊，博多車站本店生意太好，用餐時間總要等上很久，推薦大家來新開的天神店吃，稍微等一下就能入座。菜單主打黑毛和牛一丼三吃，可以自行變化出多種吃法，好吃又好玩！

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

黒毛和牛 博多牛まぶし 武蔵【天神店】

地址：福岡県福岡市中央区今泉1－22－18 1F
營業時間：11：00－15：00、17：30－22：00

茶壺烏龍麵 博多あかちょこべ
福岡烏龍麵、福岡居酒屋推薦這家，櫛田神社附近的「茶壺烏龍麵 博多あかちょこべ」，是在地人朋友很常跟同事聚餐小酌的福岡美食，推薦我一定要來吃！菜單必點特色茶壺烏龍麵，不僅賣相特別還很好吃，生意很好建議提前預約訂位再來最保險。

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

茶壺烏龍麵 博多あかちょこべ

地址：福岡県福岡市博多区冷泉町7－10
營業時間：11：30－14：00、18：00－23：30／周六18：00－23：30／周日11：30－14：00

Full Full
「The Full Full Hakata」是人氣超高的福岡明太子麵包店，排隊時間動輒一小時起跳，想省時間的人都知道，現在要改去Full Full天神店買，不然就是提早打電話預訂，到現場直接取貨。明太子法國麵包一人限購五條，很多人都會帶回家當福岡伴手禮，香濃明太子就是好吃！

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

Full Full パンとワイン（Full Full Pan to Wine）

地址：福岡県福岡市中央区天神3－3－5
營業時間：10：00－20：00（周二公休）

Pain Stock
我心中最好吃的福岡明太子麵包，就是這家研發出這種商品的「Pain Stock」，法國麵包與明太子醬的搭配無比到位，無論層次風味和品嚐口感都超級優秀，絕對值得滿分推薦！Pain Stock 天神店離博多市區較近，內用是和「Coffee County」合作，也是評價極高的福岡咖啡廳。

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

Pain Stock 天神店 （パンストック 天神店）

地址：福岡県福岡市中央区西中洲6－17
營業時間：08：00－19：00（周一公休）

Dacomecca
博多車站附近這家「Dacomecca」，是超人氣生甜甜圈「I’m donut ? 」的姐妹品牌，人氣可說是有過之而無不及，平日一開門就已排起長長人潮，居然要排隊一小時才買得到。麵包、甜點的表現皆很優秀，不考慮要排隊很久的話，是間值得推薦的福岡麵包店。

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

Dacomecca

地址：福岡県福岡市博多区博多駅前4－14－1 1F
營業時間：07：00－19：00

Coffee County Fukuoka
我心中必訪福岡咖啡廳，絕對要推薦藥院這間「Coffee County Fukuoka」，菜單咖啡品項選擇豐富，手沖咖啡、甜點布丁都很好吃。日系文青質感裝潢、鬧中取靜的地理位置也很加分，我愛到連續兩天都來報到，真的太好喝了！

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

Coffee County Fukuoka

地址：福岡県福岡市中央区高砂1－21－21
營業時間：10：00－18：30（周三公休）

Abeki
福岡藥院咖啡廳推薦這家風格優雅的「Abeki」，在日本美食網站Tabelog擁有3.52高分，菜單必點日式黑咖啡、起司蛋糕，兩者組合在一起會迸出1＋1＞2的美味，變得更加驚艷。是很多人會專程前往朝聖的福岡藥院美食，推薦喜歡咖啡的人一定要收進福岡美食清單中！

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

Abeki

地址：福岡県福岡市中央区薬院3－7－13
營業時間：12：00－17：30（周日公休）

&LOCALS 大濠公園
福岡咖啡廳、大濠公園美食，推薦這家湖景第一排有著超美景觀的「&LOCALS 大濠公園」，菜單主打使用九州食材製作的料理，推薦必點八女茶、玉子燒三明治。不能訂位，建議早點至現場排隊候位，二樓景觀座位區湖景視野非常美！

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

&LOCALS 大濠公園（&ローカルズ 大濠公園店）

地址：福岡県福岡市中央区大濠公園1－9
營業時間：09：00－18：30（周一公休）

TEAVANA 星巴克茶瓦納
喜歡喝Starbucks的人，你們有發現日本有幾家不一樣的「TEAVANA星巴克茶瓦納」嗎？TEAVANA星巴克茶瓦納是Starbucks旗下的茶飲專賣店，菜單可以喝到超多款原創特調茶類飲料。目前全日本門市不到30間，福岡僅有博多車站、天神站、天神地下街三家，不想人擠人推薦就來天神店吧！

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

TEAVANA 星巴克茶瓦納門市 天神站店

地址：福岡県福岡市中央区天神2丁目（福岡市地下鉄天神駅東改札前）
營業時間：07：00－23：00

法式菓子16區
超人氣福岡藥院甜點店「法式菓子16區」，是知名甜點達克瓦茲的創始店，創辦人「三嶋隆夫」先生，更是因為對日本甜點界有著極大貢獻，被日本天皇授予黃綬褒章。達克瓦茲常溫保存即可，特殊設計的包裝可以降低碰撞，很適合買回台灣當福岡伴手禮。

▲▼福岡美食地圖12選。（圖／周花花授權提供）

法式菓子16區

地址：福岡県福岡市中央区薬院4－20－10
營業時間：10：00－18：00（周一公休）

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