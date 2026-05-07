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網友激推樹林車站隱藏版肉粥店！「紅燒肉＋雞捲」老客人必點

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如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

在42萬人的臉書社團「大台北美食地圖」看見有網友分享這家樹林在地肉粥老店，第二天立刻搭火車去吃。粥和一般鹹粥很不一樣，口感比較像稠一點的稀飯，上面放切仔麵的肉片，裡面有像肉羹的炸肉，整體比較普通。但炸物非常厲害，尤其是油酥軟嫩的紅燒肉，雞捲也有水準，真材實料，口感、味道，甚至沾醬都深得我心！

▲▼大榮肉粥。（圖／小虎食夢網授權提供）

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位置
大榮肉粥就在樹林車站旁，不過如果不注意看，會以為拉下鐵門是當天沒有營業，其實是要從旁邊的巷子走進去，左邊是廚房，右邊是用餐的空間。

▲▼大榮肉粥。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼大榮肉粥。（圖／小虎食夢網授權提供）

用餐空間

▲▼大榮肉粥。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲以小吃店來說算是乾乾淨淨，店員也算是相當客氣。

菜單
除了招牌肉粥外，也有滷肉飯、油麵、板條、米苔目等多樣主食選擇，小菜從15元的滷蛋一直到160元的醉雞，也算是花樣繁多。但這裡的炸物才是許多老客人的最愛，從豆腐40元到紅燒肉80元，價位基本上還算親民。

▲▼大榮肉粥。（圖／小虎食夢網授權提供）

推薦餐點
一碗肉粥、紅燒肉、雞捲，完全照著團友的指示點菜，我自己多點了黑白切豬心，另外桌上的辣油一如團友所說非常棒。

▲▼大榮肉粥。（圖／小虎食夢網授權提供）

肉粥

▲▼大榮肉粥。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲口感很綿細，味道端算是清楚淋上一點點油酥、芹菜末，特別是放了一片里肌肉。

紅燒肉
以80元來說，這樣的份量很可以，尤其是那外酥內嫩的模樣十分討喜。入口後果如視覺所見，甚至更為酥脆，油香十足，五花肉般的肉質也是軟嫩油甜，好吃到足以進入我吃過的紅燒肉排名前三。

▲▼大榮肉粥。（圖／小虎食夢網授權提供）

雞捲
同樣外酥內嫩，而且裡面的肉是整塊的紅燒肉，是我喜歡的那種雞捲，美味程度也足以進入我的前十名。雖然還是比不上以前的延三夜市葉家雞捲和永樂雞捲，但還是不負「好吃」兩字。

▲▼大榮肉粥。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲▼大榮肉粥。（圖／小虎食夢網授權提供）

豬心

▲▼大榮肉粥。（圖／小虎食夢網授權提供）

▲向來偏好黑白切，所以也點了一份豬心，醬油膏很古早味，微微偏甜，豬心煮到軟嫩恰到好處，鮮甜度也都不錯。

大榮肉粥

地址：新北市樹林區博愛一街25號
電話：02－26818177
營業時間：平日10：00－14：00／假日09：00－14：00（周一休息）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～
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