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深藏基隆小巷「台式關東煮」老攤！150爽嗑滿滿豬內臟、吉古拉

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼基隆「三坑菜頭滷」，小巷弄中滷菜頭黑白切。（圖／部落客水晶提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

這家基隆小巷內的隱密黑白切小攤「三坑菜頭滷」一直想去很久了，離熱鬧的市區有點距離，開在小巷子內，座位不多生意很好，沒有標價一開始點餐有點害怕，不過還好都是銅板價。一大鍋裡滿滿料，感覺像是百寶箱一樣，很多料都在鍋底下，想要吃的問阿嬤有沒有，阿嬤再從鍋裡撈出來，黑白切味道新鮮，湯頭鮮甜，味道很原味！

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▲▼基隆「三坑菜頭滷」，小巷弄中滷菜頭黑白切。（圖／部落客水晶提供）

位置＆環境
「三坑菜頭滷」位於仁愛區龍安街上，沒有招牌，不過Google地圖上的名字就叫三坑菜頭滷。開車來的話巷子太小沒位子停，不過一旁的南榮路上很多路邊停車格，還算是好停車。小巷子內感覺沒什麼店家，遠遠的就看到這家，門口有人潮，座位不多，環境感覺起來很復古，點餐後要喝湯可以自己勺。

▲▼基隆「三坑菜頭滷」，小巷弄中滷菜頭黑白切。（圖／部落客水晶提供）

▲▼基隆「三坑菜頭滷」，小巷弄中滷菜頭黑白切。（圖／部落客水晶提供）

▲餐點以豬雜為主，還有基隆名物吉古拉、魚板、甜不辣，以及滷蘿蔔。

▲▼基隆「三坑菜頭滷」，小巷弄中滷菜頭黑白切。（圖／部落客水晶提供）

▲▼基隆「三坑菜頭滷」，小巷弄中滷菜頭黑白切。（圖／部落客水晶提供）

菜單
沒有菜單也沒寫價格，一人低消50元，因為身上沒帶多少現金，一開始還有點害怕會不會點一點就幾百塊，點了兩樣後問阿嬤多少錢，價格還真便宜，繼續點到一百多塊滿滿一大碗。鍋裡的豬雜認得出來的有豬肺、豬肚帶、豬血、肝連肉，另外來有甜不辣、吉古拉等。

▲▼基隆「三坑菜頭滷」，小巷弄中滷菜頭黑白切。（圖／部落客水晶提供）

▲▼基隆「三坑菜頭滷」，小巷弄中滷菜頭黑白切。（圖／部落客水晶提供）

▲這一大碗150元，醬料加得不多，味道吃起來很原味。

▲▼基隆「三坑菜頭滷」，小巷弄中滷菜頭黑白切。（圖／部落客水晶提供）

豬肺、豬肚帶很新鮮沒有腥味
豬血口感非常軟嫩，吉古拉、魚板很好吃，口感很Q，吃起來有甜甜魚漿味，甜不辣味道不錯但是有點太軟，整體味道是很清淡的。

用餐心得
「三坑菜頭滷」吃起來的感覺就像是關東煮，不過多了豬雜，感覺變得更台了點，豬雜味道很不錯，但是品項比較少，想要吃多樣黑白切的還是孝三路大腸圈比較優一點。

▲▼基隆「三坑菜頭滷」，小巷弄中滷菜頭黑白切。（圖／部落客水晶提供）

三坑菜頭滷

地址：基隆市仁愛區龍安街146號
營業時間：10：00～20：00

水晶安蹄 不務正業過生活
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