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金子半之助「主餐限時買1送1」　新推海陸御膳加99元送牛肉丼

▲▼金子半之助年中慶。（圖／金子半之助提供）

▲金子半之助年中慶送主餐買1送1券。（圖／金子半之助提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

金子半之助「年中慶」5月14日開跑，任一主餐升級套餐可獲得「主餐買1送1券」，還有全新「輕蔬海陸盛合御膳」，點餐加價99元多吃一碗牛肉丼飯。

金子半之助5月14日至6月5日年中慶，期間點主餐並升級套餐，店家就送「主餐買1送1券」，優惠券限下次使用，6月30日前使用完畢。

▲▼金子半之助推出全新餐點「輕蔬海陸盛合御膳」。（圖／金子半之助提供）

▲金子半之助推出全新「輕蔬海陸盛合御膳」。（圖／金子半之助提供）

14日同時推出全新「輕蔬海陸盛合御膳」，選用南瓜、茄子、花椰菜與舞菇等蔬食，搭配鳳尾蝦與雞肉，大幅提升蔬菜比例，主食可選高麗菜絲或白飯，內用選白飯可享「免費續碗」，每份359元，加99元再多吃1碗牛肉丼飯。

▲福勝亭「開運豬排定食套餐」。（圖／三商餐飲提供）

▲福勝亭「開運豬排定食套餐」。（圖／三商餐飲提供）

福勝亭6月23日前推出「全力以赴 必勝之季」活動，2款限定套餐中，「開運餐」以豬排定食搭配風味小菜與飲料，原價320元，特價289元；「必勝雙享餐」有炸雞柳定食與起司豬排丼，搭配酥炸長尾蝦與雙飲料，原價658元，特價598元。

期間只要出示DM還可享13項優惠，包括開運豬排定食特價200元、日式唐揚雞2份優惠價84元、飲料買1送1等。

▲福勝亭DM優惠。（圖／三商餐飲提供）

▲福勝亭DM優惠。

關鍵字： 美食情報 美食雲 金子半之助 福勝亭

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