Xpark入住「宿曦小窩」6折　19家福容住宿券一晚2815元起

▲Blu Night以星級床墊打造Q版鯊魚外型的「宿曦小窩」。（圖／COZZI Blu和逸飯店桃園館提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

暑假旅遊熱潮將至，飯店業者紛紛推出主題住宿與線上旅展優惠搶客。其中，位於桃園青埔的 COZZI Blu攜手Xpark打造沉浸式「Blu Night 星級海洋眠旅」，5月及6月推出「指定日限時優惠」兩人同行8,656元起；福容大飯店5月14日起祭出線上旅展，集結全台19館優惠，從海景度假到親子玩水一次包辦。

▲夜探Xpark，獨創掘醒式的寓教於樂，遊憩同時宣揚海洋保育觀念。

COZZI Blu和逸飯店‧桃園館

「Blu Night 星級海洋眠旅」自推出後受親子和情侶歡迎，5月至6月特別推出限時優惠，指定日期雙人入住最低8,656元起，約為原價6折。

其中，「周四－島嶼夢遊」專案包含迎賓小點與翌日早餐；「周五－宿海奇遇」則升級一泊三食，除自助百匯晚餐與早餐外，還能近距離欣賞魚群夜間氛圍。部分行程更安排水母研究室、後場機房導覽，以及魚群開場表演等限定體驗，讓旅客深入探索都市水族館幕後世界。

▲船艙造型Check-in櫃台為冒險家們提供星級服務，旅客自登船起即化身為冒險家，領取專屬探險包與故事繪本，展開行程。

Blu Night別於飯店制式辦理流程，旅客入住後可化身海洋冒險家，領取專屬探險包與故事繪本，夜晚直接入住Xpark眠區內全台唯一Q版鯊魚造型的「宿曦小窩」，在強化的隔音與遮光設計下，實現與海洋生物共眠的夢想。

▲福容大飯店宣布自5月14日至5月29日推出春季線上旅展。（圖／福容大飯店提供，下同）



福容大飯店

福容大飯店宣布自5月14日至5月29日推出春季線上旅展。旅展期間主打「福容聯合住宿券」買10送1，平均每張約2,900元；會員加碼方案則祭出買15送2與升等優惠，平均每張最低2,815元。

入住嘉義福容voco豪華客房，使用3張住宿券即可暢玩3天2夜，平均每晚4,223元，優惠下殺約1.8折。若想來場療癒系東海岸假期，只需1張住宿券，就能入住福容花蓮店海景房，搭配館內無邊際泳池與海天一線景致，適合放空度假。

▲只需1張住宿券，就能入住福容花蓮店海景房，搭配館內無邊際泳池與海天一線景致，適合放空度假。



台中麗寶福容店也祭出3張住宿券入住3天2夜優惠（7、8月及農曆春節不適用），一次滿足水樂園、Outlet與美食行程。至於東北角人氣度假勝地福隆，沙雕藝術季將於5月29日起登場，旅客還能體驗SUP、獨木舟等水上活動，夜晚再享受全台唯一海洋溫泉；入住福容福隆店3天2夜，平均每晚只要4,223元起。

▲使用2張住宿券即可入住福容淡水漁碼店海景豪華客房。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，迎接暑假玩水旺季，福容徠旅墾丁推出4人入住方案，平均每人最低704元起，步行即可輕鬆抵達墾丁大街。若偏好海島慢旅，也可入住福容徠旅澎湖，感受海景與夏季煙火交織的離島氛圍；而距離台北市區約40分鐘車程的福容淡水漁碼店，使用2張住宿券即可入住海景豪華客房，欣賞淡水夕陽和浸泡在黃金美人湯中。