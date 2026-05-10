復育台灣百合有成「北海岸現純白花海」　新北推薦8處賞花秘境

▲貢寮區卯澳漁村的台灣百合。（圖／取自新北市網站）

記者黃士原／台北報導

新北市農業局長年復育原生植物展現傲人成果，北海岸至東北角沿線的台灣百合近日已陸續盛開，迎來最佳賞花期，新北市農業局長還推薦8處賞花秘境，歡迎民眾把握花期前往探訪。

▲台2線自行車道的台灣百合。（圖／取自新北市政府）

台灣百合為特有種，有福爾摩沙百合、高砂百合等美稱，水平分佈遍及全島，適應力極強；北海岸至東北角海岸的百合約在每年4至6月開花綻放，其純白碩大的喇叭狀花朵，散發淡淡芳香。過去曾因人為濫採及棲地環境破壞導致野外數量銳減，農業局自103年起積極推動百合復育計畫，與地方合作培育種苗並進行野外廣植，如今復育版圖已從北海岸一路延伸至東北角地區，累計栽植數量超過8萬株。

▲瑞芳區的鼻頭角步道的台灣百合。（圖／取自新北市網站）

新北市農業局長諶錫輝還推薦8處賞花秘境，除了台2線核二廠濱海公路（自石門至貢寮）沿線山壁可見野生百合外，金山區的農會農特產品展售中心原生植物復育園區與獅頭山公園步道、石門區麟山鼻步道與富貴角燈塔、瑞芳區鼻頭角步道（鼻頭國小），以及貢寮區的龍門公園與卯澳漁港等地，也都是駐足欣賞純白百合的絕佳去處。

▲萬里核二廠（國聖亭）台灣百合。（圖／取自新北市網站）

農業局強調，復育工作不只是單純「種植百合」，更重要的是「原有棲地環境的全面恢復」，農業局同步進行移除外來入侵植物、改善海岸植被結構、種源保存及長期生態監測等工作，確保台灣百合能在自然環境中穩定生長與繁衍，進而提升海岸生態韌性。農業局再次呼籲，民眾在貼近觀賞或拍攝台灣百合時，請務必多留意腳下步伐並避開花卉，賞花時勿任意採摘或破壞棲地，以免觸法受罰，將這份美麗的自然資產留給下一代。