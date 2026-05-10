ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

復育台灣百合有成「北海岸現純白花海」　新北推薦8處賞花秘境

▲貢寮區卯澳漁村的台灣百合。（圖／取自新北市網站）

▲貢寮區卯澳漁村的台灣百合。（圖／取自新北市網站）

記者黃士原／台北報導

新北市農業局長年復育原生植物展現傲人成果，北海岸至東北角沿線的台灣百合近日已陸續盛開，迎來最佳賞花期，新北市農業局長還推薦8處賞花秘境，歡迎民眾把握花期前往探訪。

▲台2線自行車道的台灣百合。（圖／取自新北市政府）

▲台2線自行車道的台灣百合。（圖／取自新北市政府）

台灣百合為特有種，有福爾摩沙百合、高砂百合等美稱，水平分佈遍及全島，適應力極強；北海岸至東北角海岸的百合約在每年4至6月開花綻放，其純白碩大的喇叭狀花朵，散發淡淡芳香。過去曾因人為濫採及棲地環境破壞導致野外數量銳減，農業局自103年起積極推動百合復育計畫，與地方合作培育種苗並進行野外廣植，如今復育版圖已從北海岸一路延伸至東北角地區，累計栽植數量超過8萬株。

▲瑞芳區的鼻頭角步道的台灣百合。（圖／取自新北市網站）

▲瑞芳區的鼻頭角步道的台灣百合。（圖／取自新北市網站）

新北市農業局長諶錫輝還推薦8處賞花秘境，除了台2線核二廠濱海公路（自石門至貢寮）沿線山壁可見野生百合外，金山區的農會農特產品展售中心原生植物復育園區獅頭山公園步道、石門區麟山鼻步道富貴角燈塔、瑞芳區鼻頭角步道（鼻頭國小），以及貢寮區的龍門公園卯澳漁港等地，也都是駐足欣賞純白百合的絕佳去處。

▲萬里核二廠（國聖亭）台灣百合。（圖／取自新北市網站）

▲萬里核二廠（國聖亭）台灣百合。（圖／取自新北市網站）

農業局強調，復育工作不只是單純「種植百合」，更重要的是「原有棲地環境的全面恢復」，農業局同步進行移除外來入侵植物、改善海岸植被結構、種源保存及長期生態監測等工作，確保台灣百合能在自然環境中穩定生長與繁衍，進而提升海岸生態韌性。農業局再次呼籲，民眾在貼近觀賞或拍攝台灣百合時，請務必多留意腳下步伐並避開花卉，賞花時勿任意採摘或破壞棲地，以免觸法受罰，將這份美麗的自然資產留給下一代。

關鍵字： 旅遊雲 新北市

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【險象環生】淡江大橋通車首日驚魂　機車道超車硬鑽險釀禍

推薦閱讀

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

基隆石垣島渡輪5/15開賣！最低2千元起　房型、船班時間一次看

基隆石垣島渡輪5/15開賣！最低2千元起　房型、船班時間一次看

文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」

文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」

家樂福打造1000罐「進擊的巨人」啤酒牆

家樂福打造1000罐「進擊的巨人」啤酒牆

「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小

桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小

大武山牧場推「Peko聯名布丁」　草莓牛奶新口味搭3款周邊

大武山牧場推「Peko聯名布丁」　草莓牛奶新口味搭3款周邊

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

宜蘭冬山廢棄鐵道變身狼尾草隧道！

宜蘭冬山廢棄鐵道變身狼尾草隧道！

陳耀訓·麵包埠宣布5/24暫停營業

陳耀訓·麵包埠宣布5/24暫停營業

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

追藍眼淚更方便！南北之星2號6月開航

鶴茶樓「香瓜金萱青茶」加入半顆果肉　5/20開賣限時買1送1

三商巧福生日慶優惠連推9天

陳耀訓·麵包埠宣布5/24暫停營業

亞尼克開賣「三顆布丁生乳捲」　販賣機限定盲盒抽10種口味

肉次方平日下午爽吃3小時回歸

民生早午餐降價「經典早餐盤360元起」

桃園火烤兩吃「軌道送餐」直送桌邊！

熱門行程

最新新聞更多

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

基隆石垣島渡輪5/15開賣！最低2千元起　房型、船班時間一次看

文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」

家樂福打造1000罐「進擊的巨人」啤酒牆

「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小

大武山牧場推「Peko聯名布丁」　草莓牛奶新口味搭3款周邊

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366