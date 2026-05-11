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桃園復興區「20萬株金針花」盛放中　還能到山景繡球花園喝咖啡

▲「2026花現台七－繡球金針農遊趣」即日起至5月24日於百吉休閒農業區遊客中心展開。（圖／桃園市農業局提供）

▲「2026花現台七－繡球金針農遊趣」即日起至5月24日於百吉休閒農業區展開。（圖／桃園市農業局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

北台灣最大規模金針花海登場！「2026花現台七－繡球金針農遊趣」即日起至5月24日於百吉休閒農業區遊客中心展開，現場不僅可欣賞大片金針花海，還能順遊11家繡球花園喝咖啡、做DIY，以及拍攝人氣「柴語錄」裝置藝術，感受療癒又童趣的初夏氛圍。

▲「2026花現台七－繡球金針農遊趣」即日起至5月24日於百吉休閒農業區遊客中心展開。（圖／桃園市農業局提供）

▲大溪百吉休閒農業區種植約20萬株金針花、面積達2.5公頃。

桃園市副市長王明鉅表示，大溪百吉休閒農業區擁有北台灣規模最大的金針花海，種植約20萬株金針花、面積達2.5公頃，金針花又有「母親花」之稱，象徵母愛；繡球花則代表團圓與幸福，目前兩種花卉皆進入最佳觀賞期，16天展期都適合前往賞花。市府也同步規劃18條小旅行路線，方便民眾安排一日遊。

▲「2026花現台七－繡球金針農遊趣」即日起至5月24日於百吉休閒農業區遊客中心展開。（圖／桃園市農業局提供）

▲「2026花現台七－繡球金針農遊趣」即日起至5月24日於百吉休閒農業區遊客中心展開。

桃園市農業局長陳冠義則指出，今年活動首次推出「全國特殊金針展覽」，除了壯觀花海，現場也展示22種不同品種的觀賞型金針花，部分品種更可食用。此外，活動期間推出「台七線．山林療癒集章」，民眾完成指定任務有機會抽中好禮；5月17日、23日則安排繡球花粉彩體驗及玫瑰花露DIY活動。

▲「2026花現台七－繡球金針農遊趣」即日起至5月24日於百吉休閒農業區遊客中心展開。（圖／桃園市農業局提供）

▲台七桃花源休閒農業區共集結11家農場，以繡球花盆景妝點山林。

而桃園復興區不僅是台灣繡球花盆花的發源地，也是北台灣的繡球花盆花主要產區及供應地之一，今年台七桃花源休閒農業區共集結11家農場，以繡球花盆景妝點山林，包括九天淨心農場、普拉多山丘假期、丸山咖啡、枕頭山5號農園、瑞士鄉村農莊、葉家千金、周舍農園、樺音山莊休閒農場、復興食農青松基地、基國派老教堂及中興花卉農場，營造各式夢幻的場景。

▲桃園復興區中興花卉農場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼中興花卉農場是繡球花盆花的發源地；普拉多山丘假期擁有絕美山景，店家也種植許多繡球花。（資料照／記者彭懷玉攝）

▲普拉多山丘假期民宿。（圖／記者彭懷玉攝）

配合活動，兩大休區農場業者也推出限定創意商品，舉凡「繡球花造型冰磚咖啡」、「繡球花造型山藥泥」、「繡球花造型擴香石」及「繡球花造型愛玉」等，將在地農產與花卉元素結合，增添賞花儀式感。

此外，百吉休閒農業區內的添丁養生黑木耳、gogobox餐車誌in樂灣基地及花開了休閒農園 ，也有期間限定「一日小菇農－金針花籃體驗」，讓旅客能一邊賞花、一邊體驗農遊樂趣。

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