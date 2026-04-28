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隱身西門戲院頂樓「露營風咖啡廳」！不限時享受高樓美景

Upssmile向上的微笑萍子

Upssmile向上的微笑萍子 萍子

upssmile萍子（up’s smile向上微笑）！ 本身是設計師，也是向上的微笑 旅食設影的攝影師。 熱愛「旅」旅遊、「食」美食、「設」設計、「影」攝影、電影。

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

撰文攝影／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影、整理／實習記者陳莉玟

士林天母人氣早午餐咖啡廳插旗西門町開二店！「漠杉咖啡西門店 MUSAND COFFEE XIMEN」地處西門新世界大樓「真善美戲院」頂樓，打造台北景觀咖啡廳，挑高簡約現代工業風，混搭戶外區露營椅，營造超愜意的氛圍。提供Ｗi-Fi、不限時，還能俯瞰台北城市天際線與街區美景！

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交通
可搭乘台北捷運到西門站8號出口下車，步行2分鐘即達。一出捷運西門站，正前方那棟「西門新世界大樓」的9樓就是了，斜對面是西門紅樓地標，很受外國觀光客歡迎。

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

西門新世界大樓 9樓頂樓

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲與真善美戲院同棟，共用電梯。

品牌介紹
漠杉咖啡的標誌是一隻坐姿駱駝，象徵都市人如同沙漠旅人，在高壓節奏中前行，需要停下來補給與喘息。漠杉咖啡目前有2間分店，創始店在士林天母、二店在西門町，兩間店風格不同。

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

挑高工業風空間

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲映入眼簾是挑高建築、簡約寬敞大空間，大片落地窗玻璃窗引進自然光，營造遼闊、無壓迫感的空間。

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲擺放高腳椅，有兩人與四人座位區。

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲角落擺放兩人沙發，可以輕鬆窩在這裡用餐、喝咖啡。

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲窗邊位置採光明亮，提供Ｗi-Fi和插座，滿足使用筆電的需求，可以工作或單純放空，輕鬆在這裡享受屬於自己的節奏感。

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼戶外座位擺放露營椅。

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲旁邊規劃高腳吧台。

採先點餐＋付款

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲櫃台點餐，先買單後送餐。

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

菜單
低消一杯飲品，提供早午餐、輕食、甜點、巴斯克蛋糕、咖啡等，輕食部分則有可頌、麵包與現做燻雞帕尼尼，搭配雙起司與香蒜醬，口感濃郁且具飽足感，是午後補給的熱門選擇。

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

推薦品項

冰拿鐵160元

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲中淺烘焙，是酸的咖啡豆，花果香基調、尾韻有堅果香，伴隨可可甜感。

里肌起司帕尼尼150元

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲現點現做，烤得熱騰騰上桌，表層烙印圖樣，很誘人。咬下是番茄、火腿和滿滿起司香，樸實簡單的好味道。

焙茶巴斯克蛋糕230元

▲▼漠杉咖啡西門店。（圖／UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影授權提供）

▲濕潤的巴斯克蛋糕使用日本京都焙茶粉，獨特厚實焙茶香，搭配上頭鹹鮮奶油一起吃，增添鹹甜風味，多重奏豐富層次。

漠杉咖啡西門店 MUSAND COFFEE XIMEN

地址：台北市萬華區漢中街116號9樓
電話：02－23700288
營業時間：10：30－18：00

*部落客《UPSSMILE向上的微笑萍子 旅食設影》現有經營：FBIG部落格

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