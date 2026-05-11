電商線上旅展周五登場　環球影城買1送1、eSIM上網10元

▲Klook推出全球迪士尼樂園門票優惠。上圖僅為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Klook宣布從5月15日起推出為期一個月的線上旅展，包括環球影城門票買一送一、eSIM 10元、天天折千優惠，還可抽新加坡迪士尼郵輪免費搭。

隨著國際油價與燃油附加費調漲，出國成本逐步攀升。根據Google搜尋量顯示，旅展優惠相關關鍵字於今年3月已較去年同期成長22%，顯示旅客對優惠促銷的關注度提前升溫，也更加期待旅展釋出的限時優惠。

▲日本環球影城示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

Klook此次推出為期一個月線上旅展，活動期間每日限量發送最高現折1000元優惠碼；每周一早上11點則推出人氣商品買一送一優惠，包含各地環球影城與迪士尼樂園、親子最愛沖繩美麗海水族館、近期新開幕楓之谷主題區的首爾樂天世界，還有Klook獨家豪華版東京樂享周遊券。

業者也推出官方eSIM「7天1GB」方案最低只要10元起，也可依需求加價升級流量與天數，涵蓋日本、韓國、泰國、香港、越南等熱門目的地。同時即日起至6月14日還可參加「全球迪士尼夢幻輪盤」，最大獎為新加坡迪士尼郵輪，其餘還有全球迪士尼門票5折券、迪士尼周邊商品等，為暑假旅遊增添更多驚喜。

▲LINE 旅遊則宣布與「中華航空」正式展開直串合作。（圖／華航提供）

LINE 旅遊則宣布與「中華航空」正式展開直串合作，即日起透過LINE旅遊平台訂購華航機票，不但享有官方購票體驗，活動期間還享有LINE POINTS 1.5% 回饋。

為因應暑期出國熱潮，LINE 旅遊同步推出「2026線上旅展」，即日起至5月25日期間限定祭出多項優惠，如進入LINE旅遊機票搜尋頁快速比價，點擊任一航班組合，即可獲得一次試手氣機會，有機會抽中最高LINE POINTS 888點。

住宿方面，Klook於指定日最高回饋 15%、Agoda亦推出最高 9% 回饋、Booking.com 最高 8% 回饋；另雄獅旅遊推出國內自由行指定日期 8% 回饋，國旅出遊優惠也誠意十足。