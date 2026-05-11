ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

電商線上旅展周五登場　環球影城買1送1、eSIM上網10元

▲▼美國奧蘭多迪士尼神奇王國。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Klook推出全球迪士尼樂園門票優惠。上圖僅為示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊電商Klook宣布從5月15日起推出為期一個月的線上旅展，包括環球影城門票買一送一、eSIM 10元、天天折千優惠，還可抽新加坡迪士尼郵輪免費搭。

隨著國際油價與燃油附加費調漲，出國成本逐步攀升。根據Google搜尋量顯示，旅展優惠相關關鍵字於今年3月已較去年同期成長22%，顯示旅客對優惠促銷的關注度提前升溫，也更加期待旅展釋出的限時優惠。

▲▼日本環球影城。（圖／記者蔡玟君攝）

▲日本環球影城示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

Klook此次推出為期一個月線上旅展，活動期間每日限量發送最高現折1000元優惠碼；每周一早上11點則推出人氣商品買一送一優惠，包含各地環球影城與迪士尼樂園、親子最愛沖繩美麗海水族館、近期新開幕楓之谷主題區的首爾樂天世界，還有Klook獨家豪華版東京樂享周遊券。

業者也推出官方eSIM「7天1GB」方案最低只要10元起，也可依需求加價升級流量與天數，涵蓋日本、韓國、泰國、香港、越南等熱門目的地。同時即日起至6月14日還可參加「全球迪士尼夢幻輪盤」，最大獎為新加坡迪士尼郵輪，其餘還有全球迪士尼門票5折券、迪士尼周邊商品等，為暑假旅遊增添更多驚喜。

▲▼中華航空與台灣華特迪士尼股份有限公司推出台灣首架迪士尼彩繪機。（圖／華航提供）

▲LINE 旅遊則宣布與「中華航空」正式展開直串合作。（圖／華航提供）

LINE 旅遊則宣布與「中華航空」正式展開直串合作，即日起透過LINE旅遊平台訂購華航機票，不但享有官方購票體驗，活動期間還享有LINE POINTS 1.5% 回饋。

為因應暑期出國熱潮，LINE 旅遊同步推出「2026線上旅展」，即日起至5月25日期間限定祭出多項優惠，如進入LINE旅遊機票搜尋頁快速比價，點擊任一航班組合，即可獲得一次試手氣機會，有機會抽中最高LINE POINTS 888點。

住宿方面，Klook於指定日最高回饋 15%、Agoda亦推出最高 9% 回饋、Booking.com 最高 8% 回饋；另雄獅旅遊推出國內自由行指定日期 8% 回饋，國旅出遊優惠也誠意十足。

關鍵字： 優惠快訊 日本旅遊 歐洲旅遊 美洲旅遊 亞洲旅遊 Klook

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

金曲37／蔡依林入圍歌后！　尬上彭佳慧.洪佩瑜.單依純

推薦閱讀

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

基隆石垣島渡輪5/15開賣！最低2千元起　房型、船班時間一次看

基隆石垣島渡輪5/15開賣！最低2千元起　房型、船班時間一次看

文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」

文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」

家樂福打造1000罐「進擊的巨人」啤酒牆

家樂福打造1000罐「進擊的巨人」啤酒牆

「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小

桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小

大武山牧場推「Peko聯名布丁」　草莓牛奶新口味搭3款周邊

大武山牧場推「Peko聯名布丁」　草莓牛奶新口味搭3款周邊

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

宜蘭冬山廢棄鐵道變身狼尾草隧道！

宜蘭冬山廢棄鐵道變身狼尾草隧道！

陳耀訓·麵包埠宣布5/24暫停營業

陳耀訓·麵包埠宣布5/24暫停營業

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

追藍眼淚更方便！南北之星2號6月開航

鶴茶樓「香瓜金萱青茶」加入半顆果肉　5/20開賣限時買1送1

三商巧福生日慶優惠連推9天

陳耀訓·麵包埠宣布5/24暫停營業

亞尼克開賣「三顆布丁生乳捲」　販賣機限定盲盒抽10種口味

肉次方平日下午爽吃3小時回歸

民生早午餐降價「經典早餐盤360元起」

桃園火烤兩吃「軌道送餐」直送桌邊！

熱門行程

最新新聞更多

郵輪短天數玩日本「3天2夜7500元起」

基隆石垣島渡輪5/15開賣！最低2千元起　房型、船班時間一次看

文華Café平日午餐4人同行「當月壽星免費」

家樂福打造1000罐「進擊的巨人」啤酒牆

「八重山丸」5月28日首航基隆-石垣島　夜發晨抵來回都省住宿費

桃園親子友善SUP景點！半封閉水域風浪小

大武山牧場推「Peko聯名布丁」　草莓牛奶新口味搭3款周邊

獨／基隆－石垣島渡輪5/28開航

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366