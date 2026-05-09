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全台最大漢堡市集5/30回歸　14家參與品牌搶先曝光

▲sheep+pony「帶骨牛小排漢堡」。（圖／有趣市集提供）

▲sheep+pony「帶骨牛小排漢堡」。（圖／有趣市集提供）

記者黃士原／台北報導

全台最大漢堡市集「漢堡大學」即將於5月30日、31日於圓山花博登場，這次主軸圍繞著戀愛的各個階段，以風味為筆，勾勒出愛情的酸、甜、苦、辣，主辦單位也搶先公布14家參與品牌。此外，這場活動須購票入場，超早鳥票單日票即日起至5月20日開賣，每張99元。

「2026 漢堡大學｜堡貝，我想漢你談戀愛」將於5月30日至31日在圓山花博登場，今年特別將「戀愛關係」納入學分重點，主軸圍繞著戀愛的各個階段，從初見時如生菜般清脆的悸動、熱戀時像起司融化般的濃郁，到爭吵後如辣椒般辛辣的快感。職人們將戀愛的心情融入漢堡之中，透過不同食材與載體的變化，構築出一場關於戀愛與美食的深度對話。

▲毒瘤漢堡「招牌毒瘤起司牛肉堡」。（圖／有趣市集提供）

▲毒瘤漢堡「招牌毒瘤起司牛肉堡」。（圖／有趣市集提供）

主辦單位「有趣市集」搶先曝光參與活動的14家代表性品牌，將漢堡豐富的風味層次對應「戀愛五階段」，從心動的曖昧到長久的穩定，用每一口咬下的滋味，詮釋感情裡的酸甜苦辣。

曖昧期

以醬料為品牌核心的「WHAT'S LA SAUCE?」，經典的美式 Smash Burger 可任意搭配台美混血的多款醬料，讓選醬過程體驗如曖昧期般的驚喜與火花。不定時出沒的「毒瘤漢堡」，加入特製比利時蓮花餅乾醬的「招牌毒瘤起司牛肉堡」，甜脆中帶點辛辣。

熱戀期

猶如熱戀時的熾熱，台北潮流漢堡店「漢堡世家 Burgerciaga」將豬五花高溫直火炙烤，鎖住肉汁、逼出酥脆油香，搭配手作布里歐麵包打造「脆皮豬漢堡」。充滿濃濃舊金山灣區風格的「sheep+pony」推出「帶骨牛小排漢堡」與活動限定「巨大漢堡」，既豪邁又澎湃，呈現出熱戀期毫不保留想把最好都給對方的瘋狂。

▲WEDO-Burger溫度漢堡「藍莓炸雞堡」。（圖／有趣市集提供）

▲WEDO-Burger溫度漢堡「藍莓炸雞堡」。（圖／有趣市集提供）

磨合期

創立於美國加州的「Hotties 美式炸雞」，推出視覺感十足的「起司通心粉炸雞堡」與「美式硬派燻牛炸雞堡」，正如同磨合期轟轟烈烈的性格碰撞。法魂台菜「Tableau by Craig Yang」，主廚Craig首次挑戰漢堡企劃，以生吐司作為載體，準備融合台味的「龍蝦三明治」及「龍蝦 Beurre Blanc 與魚子醬」。

回味期

廣受好評、由高雄搬遷北上的「WEDO-Burger 溫度漢堡」，其獨具特色的「藍莓炸雞堡」，彷彿感情在回味期中一幕幕記憶閃過。

▲班迪美式餐廳漢堡情境照。（圖／有趣市集提供）

▲斑迪美式餐廳漢堡情境照。（圖／有趣市集提供）

穩定期

而平衡耐吃的美式經典漢堡就像是戀愛進入穩定期的安心感，來自德州煙燻名店的「Dayne’s Texas BBQ」，一舉帶來以新鮮牛胸絞肉製成的招牌「OG Burger」，與台灣限定「煙燻豬五花漢堡」。「Burger hood by 起家厝早午餐」則以標誌性炭黑漢堡麵包夾入5.2盎司純牛手打肉排，強調不搞花招、最原汁原味的肉感堅持。

除了道地的美國品牌，「2026 漢堡大學」更邀請嘉義的德州燒烤傳奇「SMOKIN’ BARBECUE」，創辦人阿度專研美式煙燻工藝，將以獨特「煙燻肉排漢堡」或「Smash burger」一解在台外國人的鄉愁。來自台南、以手作溫度著稱的「斑迪美式餐廳」，特別研發「我是你的小堡貝」迷你雙牛堡，象徵靠近心儀對象時，那份難以抑制的強烈心跳頻率。

▲C&C’s「開放式黑豚挽肉米漢堡」。（圖／有趣市集提供）

▲C&C’s「開放式黑豚挽肉米漢堡」。（圖／有趣市集提供）

現場同步集結了眾多超人氣餐車，具有專營黑毛豬肉舖的背景「C&C’s」，推出「開放式黑豚挽肉米漢堡」，如同曖昧期小心翼翼試探著可能性。充滿街頭態度的「NO TROUBLE」則帶來奧克拉荷馬州的扁肉漢堡技術，主打「mini N mix 小漢堡組合」，宣告「愛不用多，兩顆就夠」。

▲鵼 yakitori餐車照。（圖／有趣市集提供）

▲鵼 yakitori餐車照。（圖／有趣市集提供）

在一眾美式風味中，鵼 yakitori」以本格派日式炭火工法現身，推出「菇雞咕嘰迷你堡」，將麵包換成多汁香菇，夾入炭烤漢堡肉與辣味美乃滋，詮釋在曖昧裡偷偷交換的溫度，增添不一樣的和風食感。

漢堡大學活動門票已於年代售票系統開賣，即日起至5月20日販售超早鳥票單日票，每張99元；搶先早鳥票單日票5月21日至5月29日販售，每張125元；現場單日票150元。

▲「2026新北河濱蝶戀季」5月9日起在板橋蝴蝶公園登場，今年首度引進布丁狗4大裝置。（示意圖／高灘處提供）

另外，「2026新北河濱蝶戀季」今日起在板橋蝴蝶公園登場，以「漫舞花間」為主題，打造結合花海與燈光藝術的沉浸式空間，除此之外，新北市高灘處首度與三麗鷗合作，設置4座布丁狗大型裝置，加上月亮裝置，一共有5座，5月9日至5月24日間，都會在板橋蝴蝶公園亮相，讓民眾捕捉期間限定打卡點，母親節若還沒計畫，不妨與媽媽到公園湊熱鬧。

開幕首周（5月9日至10日）將集結音樂、舞蹈與親子表演，包括人氣歌手吳昱廷壓軸演出，搭配泡泡秀、管樂、舞團及人聲樂團等多元節目，營造歡樂開場。同時現場設有文青市集與美食胖卡，並邀請甜點品牌Mr. Moan 莫恩先生布丁店進駐，結合手作體驗，讓民眾邊看表演邊逛市集。

關鍵字： 美食雲 市集 漢堡大學

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