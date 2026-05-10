南投九九峰氦氣球園區推升空120M新方案　每日最佳搭乘時段首度公開

▲九九峰氦氣球樂園。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

薰衣草森林南投九九峰園區開幕已滿2個月，憑藉全台唯一的「繫留式氦氣球」成為熱門打卡地標；業者為進一步普及高空飛行體驗，將自5月11日起推出加碼方案，全新增設「120公尺輕量體驗版」，大幅降低飛行門檻，讓更多遊客能以更輕鬆的方式俯瞰九九峰山巒雲海與夕陽美景。

業者指出，上述新方案將針對不同族群進行精準分流：120公尺方案針對初次體驗或時間有限的遊客，提供更彈性的高度選擇，輕鬆感受離地飛行的快感；原定最高的168公尺方案將調整為「每日首班預約制」，讓追求專業攝影與壯闊視角的遊客能優先收藏。

另因氦氣球體驗深受氣候與氣流影響，為讓旅客能更精準掌握行程，業者首度分享長期氣象觀察建議：每日08:00至10:30 以及17:00至19:00受惠於山谷穩定氣流， 為最佳飛行時段，平均升空成功率高達95%，但也強調實際飛行將根據現場即時風速動態調整，以確保每位旅客的安全。

業者表示，南投九九峰園區不只是飛行基地，也結合充滿芬多精的森林散策路徑，並推出串聯南投在地食材的風土餐桌，讓旅客在升空回到地面後，能接續感受南投山林的靜謐與美味，誠摯邀請全台遊客造訪南投，在雲端與山林交織的視角中獲得療癒。