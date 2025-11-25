只有東京車站能買到！濃郁開心果奶油夾心餅　每日兩時段限量搶翻

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

橘子狗愛吃糖

Pista & Tokyo 開心果夾心餅乾可以說是2025年我們最愛的日本東京伴手禮，好吃到在日本旅行8天我們去買了三次，排隊兩次，可以說是目前吃過開心果伴手禮最頂的！在東京車站伴手禮一級戰區裡，各家伴手禮陳列超漂亮、漂亮店員也都努力推銷招呼。

還記得去年聖誕節就有經過，當時店面前大排長龍只能遠觀飲恨，今年再經過人潮變少了熱度減退了，此時不買待何時，結果一吃驚為天人連去買了三天！

店面位置

目前在日本東京車站（東京GIFT PALETTE店）以及日本橋高島屋（日本橋髙島屋S.C.店）都各有一家店面，創設公司是北海道株式會社KCC，很多人去北海道小樽必買的LeTAO就是同家公司創立的。

我們來買的是Pista & Tokyo在東京車站的東京GIFT PALETTE一樓店面，這家店就在八重洲北口改札口外，也是Pista & Tokyo在2020年8月開設的第一家創始店，現在五年了也比較沒這麼難買了。

東京車站伴手禮一級戰區

樓下更是許多觀光客必訪的東京車站一番街，在這裡每家伴手禮裝潢跟櫥窗陳設都漂亮到不行，去年最受歡迎的NY perfect cheese奶油起司餅也有在這裡設櫃。Pista & Tokyo店面更是其中尤為顯眼的一家，整家少見的100%主打各種開心果甜點為主題，所以店面色調翠綠＋灰也跟開心果有相呼應。

▲漂亮店員招呼推銷更是親切熱情，有趣的是Pista & Tokyo其中還有一位是會說台語的台灣店員，超級有親切感。

每日限量販售

商品都可以臨櫃購買，除了招牌商品「Pistage/ピスタージュ」是每日限量販售的招牌甜點，而且只有限定東京車站才買得到（日本橋髙島屋店有另外一款限定甜點）。只有早上開店＋下午5點限量販售時段才有得買。

跟著紅龍動線排隊

跟著排隊並且拿到這個購買券，店員會詢問你要買幾盒就給你幾張（限購數量視現場）那你就一定買得到，基本上現在不會太難買。另外有購買這個要結帳時店員會問你要不要加價購買特製保溫袋或是可以使用免費保冰袋（但只有1至1.5小時保冰效果）。

Pista & Tokyo菜單

透明櫥窗裡面有全部的伴手禮商品陳列，其中招牌商品「Pistage/ピスタージュ」是每日限量販售的招牌甜點，而且只有限定東京車站才買得到（日本橋髙島屋店有另外一款限定甜點）。另外還有像是「開心果夾心餅乾 開心果＆開心果/ピスタチオサンド ピスタチオ＆ピスタチオ」跟「Pistachio chocolat/ピスタチオ ショコラ」我也都很推薦。只是好吃歸好吃，每樣都份量不多又不便宜。

Pistage 4顆裝 1944円（約台幣385元）

超級精美的Pista & Tokyo 包裝禮盒好像裡面裝的是精品手錶還是飾品，以開心果翠綠為主色調。每天只有早上開店和下午5點限量販售，比較困擾的是，這是一定要冷藏或保冷的甜點，而且賞味期限只有3天超短，想要帶回台灣當伴手禮送人有相當高難度。

附免費保冰袋

保冰袋可以維持約1－1.5小時，回到常溫後奶油夾心會慢慢融化掉。裡面是四顆透明密封包裝的開心果奶油夾心餅乾，淡綠色的開心果奶油夾心餡超厚，外層再鋪上超滿烤開心果碎粒，光打開就聞得到滿滿開心果香氣。外層脆餅非常香脆不乾硬。

▲奶油夾心餡濃郁香甜不膩口，冷藏狀態微微像冰淇淋口感，入口卻又能馬上融化，加上每口都吃得到開心果碎粒口感與香氣。

▲每塊夾心餅入口都是滿滿幸福感，但4顆裝就要1944円，每顆換算差不多是台幣100元，好吃但傷荷包。



開心果夾心餅乾5片裝 1350円（約台幣267元）

甜美的開心果風味巧克力，與餅乾淡淡的鹹香完美融合，甜度比較高些，但好吃度還是相當不錯（如果沒吃過上面Pistage的話），買來送人比較經濟實惠許多，保存期限也長很多更適合送人。只有這個在成田機場也買得到。

▲包裝也很美，每片都是獨立單片包裝，開心果風味巧克力與添加開心果的餅乾麵團交錯疊合。



▲製成五層夾心餅乾，開心果用量同樣奢侈。



開心果巧克力豆 1782円（約台幣353元）

相較於上面的開心果夾心餅乾，這個開心果巧克力豆我應該更喜歡。「比開心果更開心果！」的宣傳口號，香脆的烤開心果整顆包裹在開心果巧克力裡面，每顆都是超越100%的開心果味，甜度比上面的開心果夾心餅乾更低，越吃越涮嘴，很推薦可以買又不太佔行李空間。

推薦心得

如果沒有要買兩家店的限定商品的話，夾心餅乾禮盒在成田機場跟羽田機場的伴手禮商店都買得到，但如果要買限定商品的話你還是只能乖乖到Pista & Tokyo東京兩家店面排隊才可以。

而講回值不值得特地來買Pista & Tokyo 呢？我個人覺得是相當值得的，每款點心都吃得到開心果用量實在，美味度更是不用講，喜歡吃開心果的人一定不會失望！只是限定商品賞味期限都太短，加上保存又都必須冷藏，所以無法帶回給親友享用真的是可惜，而且價位真的是算貴份量又不多，在意CP值的真的不推薦你來買。但其他甜點口味也是很不錯的，有來東京一定要試試！

Pista & Tokyo東京駅

地址：東京都千代田区丸の内1－9－1（東京駅八重洲北口）

營業時間：09：00－20：30

位置提醒：位於東京車站八重洲北口改札口旁

橘子狗愛吃糖部落格、橘子狗愛吃糖FB粉絲團

