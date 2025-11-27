特搜上海6家秋蟹名店！從清朝乾隆老字號到金黃濃郁蟹黃麵

首圖／＠成隆行蟹王府官方小紅書、＠蟹家大院官方小紅書

金黃飽滿的蟹黃在蒸氣中散發誘人香氣，當微涼的秋風吹過黃浦江畔，屬於上海秋蟹的季節悄悄來臨，從老字號本幫菜館到新派創意餐廳，廚師們以細膩手法呈現這一季最珍貴的鮮味，不論是清蒸大閘蟹的純粹、蟹粉小籠的細膩、或是蟹黃麵的濃郁，每一口都是秋天的告白，這座城市也因秋蟹而多了幾分詩意。

#1 蟹榭

暖黃燈影映照著木質桌椅，空氣中瀰漫淡淡蟹粉香氣，蟹榭以現代氛圍演繹江浙蟹宴的細膩滋味，以蟹粉為靈魂、蟹膏的鮮濃在每道菜裡緩緩展開，讓人瞬間墜入秋日上海秋蟹時節，店家還會貼心提供剝蟹工具與暖薑茶，讓食客能優雅地細細品嚐大閘蟹的精華。

圖／＠蟹榭官方小紅書

蟹榭

地點：中國上海市靜安區愚園路68號4層23A／25室

營業時間：11：00－22：00

#2 成隆行蟹王府

濕潤晚風從淮海路傾瀉下來，不知不覺又來到秋蟹季節，成隆行蟹王府的暖黃燈光與濃濃蟹香，搭配著古色古香的裝潢氛圍，共同編織出一場上海秋蟹宴，這裡的用料講究、蟹肉與蟹黃飽滿厚實，搭配花雕酒料理，風味甘雅順口，每一道經典蟹宴菜色常被饕客讚為必吃款，在這裡，蟹宴不只是吃螃蟹，而是一場秋日裡的儀式。

圖／＠成隆行蟹王府官方小紅書

成隆行蟹王府

地點：中國上海市黃浦區九江路216號

營業時間：11：00－14：00、17：00－22：00

#3 新光酒家方亮蟹宴

深秋時節，步入人民廣場附近的幽靜街巷，新光酒家方亮蟹宴以一種老上海的沉穩姿態迎接食客，將大閘蟹全身拆肉入菜，讓每一口都能嚐到蟹的精華，這裡以專業的「蟹宴」菜單與細緻的大閘蟹處理而聞名。

每道料理都凝聚出秋日的鮮美，更值得一提的是店家在陽澄湖設有專屬養殖場，確保蟹源新鮮、品質上乘，讓食客在城市中心就能嚐到最地道的秋蟹滋味，是品嚐上海秋蟹的好去處！

圖／＠新光酒家方亮蟹宴官方小紅書



新光酒家方亮蟹宴

地點：中國上海市黃浦區天津路512號

營業時間：11：00－14：00、17：00－21：30

#4 李百蟹蟹黃麵（江景餐廳外灘豫園店）

沿著黃浦江的風景線漫步，夜色裡的外灘閃耀著迷人燈影，李百蟹蟹黃麵是一處將江景與美味蟹宴融合的城市祕境，主打手工拆取蟹肉與蟹黃的蟹黃麵，金黃濃郁的蟹膏與彈牙麵條緊緊纏繞，入口鮮甜而層次豐富，讓人一口便愛上，成為人們品嚐上海秋蟹的首選之一。

圖／＠李百蟹蟹黃麵官方小紅書

李百蟹蟹黃麵（江景餐廳外灘豫園店）

地點：上海市黃浦區外灘22號中山東二路22號3樓

營業時間：10：00－22：00

#5 王寶和酒家

若提到頗具歷史感的上海秋蟹老店，不得不提創立於清朝乾隆年間的王寶和酒家，店址坐落在福州路上，門面簡樸卻蘊含歲月的厚度，內裡木柱、雕花與傳統裝飾讓你感受到老上海的宴席風情，王寶和的味道秉持「量足味濃」的風格，蟹膏豐盈、蟹粉厚實，每一道蟹料理都像在講上海的食蟹風華，更是一種城市記憶的溫柔保存。

圖／＠王寶和酒家官方小紅書

王寶和酒家

地點：中國上海市黃浦區福州路603號

營業時間：11：00－13：30、17：00－21：30

#6 蟹家大院

隱身在外灘附近的老巷，蟹家大院用一碗「蟹黃金」麵為秋天寫下濃烈序曲，由大閘蟹取肉與蟹黃鋪陳的湯麵，金色如流沙般覆蓋彈牙麵條，入口是鮮甜濃郁卻細膩不膩的江南風味，除了蟹黃金，店裡還有蟹肉麵與醉蟹，搭配薑茶去寒，風味層次中有溫潤與螃蟹原味共舞，精緻程度完全不馬虎，成為上海秋蟹不能錯過的店家之一。

圖／＠蟹家大院官方小紅書

蟹家大院

地點：中國上海市黃浦區廣東路59號

營業時間：11：00－02：00

