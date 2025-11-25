紗帽山泡湯攻略！5家溫泉會館內部空間一次看　還有百坪露天池

首圖／台灣好湯、IG@eircsson

紗帽山溫泉區，歷史悠久，早自日據時代就是硫磺礦的主要產區，留有許多採礦的遺跡與記載，區內蘊藏豐沛的白磺、青磺、冷泉、地熱等各種溫泉資源，特別是青磺泉，含有天然鐳元素，能活化人體的細胞並增強免疫力，目前全世界僅有紗帽山溫泉和日本玉川溫泉兩處擁有。

秋冬旺季遊客最多，紗帽山特殊的地理位置，是最接近大台北都會的山區，本篇紗帽山溫泉推薦，秋冬時節規劃一日溫泉與美食行程剛剛好。

皇池溫泉御膳館

世界聞名的青磺泉又稱鐳泉，含有天然鐳元素，能活化人體的細胞並增強免疫力，與日本玉川溫泉的泉質相同，目前全世界僅此兩處擁有。皇池目前共有三個館區，分為大眾男女裸湯、大眾泳裝混浴、雙人湯屋和餐廳區，戶外池的設備多達十幾種，輕鬆就能消磨一整個下午。

整體建築採用深山原木與棕竹打造而成，相當有質感，餐廳設有山景露天座、家庭用餐區和KTV包廂，還特聘五星主廚料理精緻的台式、日式菜餚，最有名的砂鍋粥，天冷來一碗十分暖胃，而且用餐滿額即可免費泡湯。

皇池溫泉御膳館

地址：台北市北投區紗帽路42－2號

電話：02－28623688

營業時間：一館24HR／二館13：00～22：00／三館07：00～01：00

湯瀨溫泉SPA

以日式風格的建築設計為主，黑色系的風格十分沉穩，湯屋位處於地下室，但通風做得很好，不會有悶悶的感覺。湯瀨溫泉的泉水呈現乳白色，散發著淡淡的硫磺氣味，湯屋雖然數量不多，但是有滿多種類可選擇。

VIP湯屋空間不小有按摩浴池和小床可以稍事休息，吹風機和備品等也都準備齊全。整體來說乾淨又實惠，距離北投捷運站開車大約十分鐘就能到，是一個非常不錯的泡湯選擇。

湯瀨溫泉SPA

地址：台北市北投區行義路300巷1號

電話：02－28760888

營業時間：08：30～00：30

川湯溫泉養生餐廳

有北投小京都之稱，是第一家把日式大眾池裸湯文化引入的溫泉業者。川湯溫泉養生餐廳是在地老字號，園區內似京都的街道風情，讓人彷彿一秒踏進日本溫泉之鄉。

這裡除了美麗的造景外，最棒的是能一次將「青磺」、「白磺」及「鐵磺」全都泡好泡滿，所以許多外國遊客也都慕名而來。大眾池是男女分開的裸湯，湯屋都是半露天日式裸湯，浴池空間很大，採光明亮，採用石板鋪設呈現古樸風格，想感受日式溫泉來這準沒錯。

川湯溫泉養生餐廳

地址：台北市北投區行義路300巷10號

電話：02－28747979

營業時間：06：00～02：00

山之林溫泉SPA餐廳

沿著溪旁興建的山之林SPA溫泉佔地遼闊，擁有百坪的露天廣場，周圍風景秀麗、溫泉資源豐富，一次就能享受山林的恬靜與自然野味佳餚。這裡的湯屋分為原館及天長新湯屋，新館是乾濕分離，且空間大乾淨又漂亮，大眾池是不限時間男女分開的裸湯。

餐廳設施有精緻KTV包廂、宴會區、家庭用餐區、露天用餐區，搭配主廚精心烹調各式美味料理，每季菜單都會做調整，料理風評很不錯，適合家庭聚餐，共享靜謐悠閒的假期。

山之林溫泉SPA餐廳

地址：台北市北投區行義路402巷15號

電話：02－28724598

營業時間：06：00～01：00

櫻崗溫泉會館

紗帽山溫泉區少數的精緻湯屋．遠離塵囂的景色與彷彿高級別墅的會館建築，是很多人喜歡的泡湯選擇。櫻崗泉質屬於白硫磺泉，淡淡的乳白色略帶硫磺味，有養顏塑身的功效。

會舘內的景觀湯屋，視野和採光相當好，有豪華大床、超大按摩溫泉浴池，設備齊全不輸豪華溫泉酒店，晚上還可以遠觀台北101大樓，夜景十分迷人。另外有男女裸湯的大眾池，是少數室內的大眾池。

櫻崗溫泉會館

地址：台北市北投區行義路300巷3號

電話：02－28718965

營業時間：07：00～02：00

北投紗帽山溫泉常見問題



紗帽山溫泉屬於哪種泉質？

紗帽山溫泉泉質為酸性硫磺泉，水溫大約在攝氏55～80度之間，溫泉區內蘊藏豐沛的白磺、青磺、冷泉、地熱等各種溫泉資源。

紗帽山溫泉什麼季節最適合去？

一年四季都適合，每年10月底至11月初為溫泉旺季，是最熱鬧的時期。

