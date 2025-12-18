板橋隱世咖啡館！入口深藏窄巷超難找　必試濃郁康寶藍

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者蘇相云

江子翠周邊其實蠻多不錯的咖啡店，這家「蚓珈琲」在這一帶開了有多久，我就望了有多久，因為找不到門上去。康寶藍（冰的打發鮮乳油＋濃縮）好喝得讓人睡意全消；日式蛋沙拉可頌，感覺是加了鮮奶油的蛋沙拉，剛烤好的可頌夠酥，超好吃，蜂蜜冰淇淋布丁可以跳過，下次想試烤糖脆脆重乳酪。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲位於雙十路和莊敬路口的對面，這家的門是在後面的巷子裡，也算是帶點神祕感的咖啡店。

▲繞到建築物的正後方，或是從錢都旁的巷子走進來，就會看到一條很細的窄巷，上面有蚓珈琲的Logo。

▲店裡的空間比外觀和想像來得大上許多，前半段有一點居家風，最前面靠近窗戶還有一區日式風格的座位區。

▲後半段是更悠閒的居家陽台風，還放著幾張像是懶骨頭的沙發座椅，一整個感覺很放空。

▲中間還擺放著一台看起來有一點年紀的鋼琴， 不知道老闆會不會在比較沒客人時露上一手？又或是固定的時間，有音樂表演？

▲低消一杯飲品，飲品外帶或續杯都是少30元。看起來是家有店狗的咖啡館，期待下次有機會遇到。

▲手沖、其他咖啡及飲品的價位也算是還合理，重點是離捷運也很近，平日也相對安靜，店裡的咖啡豆都是自家烘焙。

▲甜點和輕食每日都會有些許的不同，可是我最想吃的重乳酪居然完售。

康寶藍150元

是冰的打發鮮乳油加上濃縮，前段是濃厚的濃縮苦香，接著是化解咖啡苦的打發鮮奶油甜，好喝得讓人睡意全消，搞不好這個比拿鐵對我的味與胃，好喝到我三兩口就喝光，立馬加點了一杯。

日式蛋沙拉可頌160元

身為可頌控必需說這個可頌挺好吃的，口感端比較偏酥軟，香卻不會太過於油膩，感覺是加了鮮奶油的蛋沙拉，配合加烤過的可頌油酥香，我連一口水也沒配，就涮嘴的吃完，真心覺得超級好吃。

蜂蜜冰淇淋布丁190元

▲沒有不好吃，但就是一般中規中矩的布丁，可以跳過。

蚓珈琲

地址：新北市板橋區雙十路二段116號正陽骨科後方2樓

電話：02－22580050

營業時間：12：00～19：00、周五／六／日12：00～22：00

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►彰化田中切仔麵老店 超濃頭骨肉湯必點、乾麵甜鹹口味獨特

►札幌味噌拉麵代表店！傳承一甲子濃厚湯頭 午夜依舊大排長龍

