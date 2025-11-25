ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新莊「尤協豐豆干店」歇業　150年老味道成絕響

▲新莊150年「尤協豐豆干店」歇業。（圖／小虎食夢網提供）

▲新莊150年「尤協豐豆干店」歇業。（圖／小虎食夢網提供）

記者黃士原／台北報導

又一家老店消失了！新莊「尤協豐豆干店」是一家傳承150年老字號，以古法手工製作，並且用炭火燒烤，是在地人都知道的老味道，不過近期傳出沒人接手，已在昨天歇業。

尤協豐豆干店據傳是清朝同治年間開業，距今已有150多年歷史，老闆每日清晨手工磨製豆漿，再製成豆干，晚上6點才營業、只賣3小時，最為特別是會用炭火燒烤，散發豆香與炭香，開店前就聚集人潮等候購買，每個售價僅13元。

雖然尤協豐豆干店是新莊在地人都知道的老味道，近年也吸引許多網友、部落客前往踩點，不過老店也面臨無人接班困境，已經在昨天歇業，有網友聞訊前往Google評論上留言「從清朝開始傳承百年的在地知名豆腐老店，聽老闆說準備收攤不做了，可惜以後吃不到了」、「在星期一（11/24）永遠的歇業了」。

▲琥珀割烹。（圖／記者黃士原攝）

另外，2023年9月開幕的「琥珀割烹」，承襲九州米其林二星「新屋敷 幸福論」，連續兩年獲得台灣米其林指南入選餐廳，近日品牌宣布內部優化與調整，餐廳只營業到12月31日，未來將搬遷到其他地點，舊址將有新品牌進駐。

琥珀割烹位於國父紀念館商圈，2023年9月開幕，料理長就是九州米其林二星「新屋敷 幸福論」主廚的嫡傳弟子，選用頂級日本食材、魚貨與蔬果，期望能給台灣美食愛好者有不同的割烹體驗。有別於台北割烹名店，多以生魚片、生食、握壽司為主角，琥珀的無菜單料理中，僅有2道是生食，其他都是運用燒烤、蒸煮等烹調手法的熟食，均需要耗費大量時間和功夫進行前置作業。

關鍵字： 美食雲 尤協豐豆干店

