ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

政大30年老店「巴東蜀味」12/31熄燈　老闆娘：要回南部好好休息

▲巴東蜀味。（圖／取自Google地圖）

▲「巴東蜀味」年底熄燈。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

政大商圈老店又少了一家！位於新光路上的「巴東蜀味」開業已有30多年，菜單以川菜為主，同時提供砂鍋、火鍋料理，適合家庭與朋友聚餐。近期老闆娘決定回南部好好休息，餐廳預計只營業到12月31日。

巴東蜀味位於政大附近的新光路，雖然餐廳名字就知道是一家川菜館，但更像是一家中式餐廳，除了各式牛肉、豬肉、雞肉料理外，還提供火鍋、砂鍋、熱炒，以及源自客家菜或台菜的三杯料理，其中的紅燒子排、豆干肉絲、酸菜魚屬於人氣菜色。

巴東蜀味開業已超過30年，是附近居民家庭聚餐的選擇之一，或是逢年過節犒賞家人的地點，但近期老闆娘決定收掉餐廳，回南部好好休息，只營業到12月31日。熄燈消息傳出，讓當地人感嘆「又一間政大附近美食要關了」、「老店一間一間歇業，滿有失落感」、「好可惜」。

▲新莊150年「尤協豐豆干店」歇業。（圖／小虎食夢網提供）

新莊「尤協豐豆干店」是一家傳承150年老字號，以古法手工製作，並用炭火燒烤，是在地人都知道的老味道，不過近期傳出沒人接手，已在昨天歇業。

尤協豐豆干店據傳是清朝同治年間開業，距今已有150多年歷史，老闆每日清晨手工磨製豆漿，再製成豆干，晚上6點才營業、只賣3小時，最為特別是會用炭火燒烤，散發豆香與炭香，開店前就聚集人潮等候購買，每個售價僅13元。

關鍵字： 美食雲 巴東蜀味

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【差點變水上三寶】天鵝船動不了朋友發現端倪急喊：你要踩R!!!

推薦閱讀

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

日出茶太「靜岡抹茶系列」升級回歸　加碼推2款新配料

日出茶太「靜岡抹茶系列」升級回歸　加碼推2款新配料

政大30年老店「巴東蜀味」12/31熄燈

政大30年老店「巴東蜀味」12/31熄燈

加州環球影城玩命關頭雲霄飛車明年開

加州環球影城玩命關頭雲霄飛車明年開

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

古亭40年老味道開攤秒排隊！

古亭40年老味道開攤秒排隊！

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

新竹「關西仙草花秘境」下周最美

新竹「關西仙草花秘境」下周最美

獨／六扇門首家24小時門市

獨／六扇門首家24小時門市

松屋首度走出雙北　桃園南平店11/28開幕

松屋首度走出雙北　桃園南平店11/28開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

萬華超低調「105歲」最中餅老店！

橫濱牛排12月台中台北再展2家新店

獨／六扇門首家24小時門市

三麗鷗明星派對「5大展區免費逛」

陽明山仙境半日遊　落羽松、芒草正美

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

全台三井Outlet「超人力霸王聖誕趴」

新莊「尤協豐豆干店」歇業

墾丁無邊際泳池飯店12/1試營運

熱門行程

最新新聞更多

7-11「聖誕福袋」集結9大IP還抽保時捷

日出茶太「靜岡抹茶系列」升級回歸　加碼推2款新配料

政大30年老店「巴東蜀味」12/31熄燈

加州環球影城玩命關頭雲霄飛車明年開

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

古亭40年老味道開攤秒排隊！

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

新竹「關西仙草花秘境」下周最美

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366