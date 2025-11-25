政大30年老店「巴東蜀味」12/31熄燈　老闆娘：要回南部好好休息

▲「巴東蜀味」年底熄燈。（圖／取自Google地圖）

記者黃士原／台北報導

政大商圈老店又少了一家！位於新光路上的「巴東蜀味」開業已有30多年，菜單以川菜為主，同時提供砂鍋、火鍋料理，適合家庭與朋友聚餐。近期老闆娘決定回南部好好休息，餐廳預計只營業到12月31日。

巴東蜀味位於政大附近的新光路，雖然餐廳名字就知道是一家川菜館，但更像是一家中式餐廳，除了各式牛肉、豬肉、雞肉料理外，還提供火鍋、砂鍋、熱炒，以及源自客家菜或台菜的三杯料理，其中的紅燒子排、豆干肉絲、酸菜魚屬於人氣菜色。

巴東蜀味開業已超過30年，是附近居民家庭聚餐的選擇之一，或是逢年過節犒賞家人的地點，但近期老闆娘決定收掉餐廳，回南部好好休息，只營業到12月31日。熄燈消息傳出，讓當地人感嘆「又一間政大附近美食要關了」、「老店一間一間歇業，滿有失落感」、「好可惜」。

▲新莊150年「尤協豐豆干店」歇業。（圖／小虎食夢網提供）

新莊「尤協豐豆干店」是一家傳承150年老字號，以古法手工製作，並用炭火燒烤，是在地人都知道的老味道，不過近期傳出沒人接手，已在昨天歇業。

尤協豐豆干店據傳是清朝同治年間開業，距今已有150多年歷史，老闆每日清晨手工磨製豆漿，再製成豆干，晚上6點才營業、只賣3小時，最為特別是會用炭火燒烤，散發豆香與炭香，開店前就聚集人潮等候購買，每個售價僅13元。